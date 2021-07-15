【書評】《拼裝家庭》：兩個爸爸與兩個女兒的平實生活，為什麼總是被另眼相待？

文：elish（偶爾產生期待自己是業餘上班族妄想的寫作者，習慣閱讀、觀影、寫小說和心得，正在追尋更多有趣故事的人生旅途中）

說來微妙，那怕向來有聲音主張這是足以摧毀社會良善的大規模毀滅性武器（雖然不曉得要怎麼辦到，想像力就是超能力？），但一夫一妻以外的家庭形式向來受大眾娛樂創作的青睞。有像電影三個奶爸一個娃或伊坂幸太郎小說《OH! FATHER》這樣「爸爸太多了」的歡樂路線。也有像電影《親密關係》或《他不笨，他是我爸爸》這樣的催淚系故事，整體而言是無需統計的多。

只是我有時還是會思考，一個平實的台灣多元成家模式可能是什麼樣子，會有怎樣的煩惱，能否成為托爾斯泰筆下那種所謂都是一樣的幸福家庭？

那樣的家庭可能是由台北兩個男人的合作開始，他們一個叫裴承飛一個叫何篤行，都曾曾同一位女人結婚但最終分開。婚姻各留給他們一個女兒，然後因為許多現實因素，最後變成一起照顧她們，對，一起照顧。

在同個屋簷底下，淇淇和繆繆這對同母異父的姊妹有一個爸爸和另一個爸爸（通常是叫他叔叔）。兩個爸爸常被誤會是情侶可其實不是，嗯，好吧，結果這個事實好像反而讓這個家的成分看起來更離奇。比如奶奶就一直表示，你們不去登記嗎？這樣沒有保障欸！

大概是對這類作品多少有點刻版印象吧，我剛開始總忍不住期待，故事會不會出現一些猛爆喜劇式或者驚人的韓劇式展開，不過再讀下去就會發現，這本小說的重點就是平實。

爸爸都得乖乖上班，一個公務員一個結構技師，也不是什麼華麗的職業，小孩更沒有超能力（不，那個，其實我沒有期待小孩有超能力啦，真的）。兩個爸爸一樣會帶小孩搭捷運、吃麥當勞，她們的女兒會去學跳舞和珠算，在學校要小考，也會和男生吵架，作業字寫太醜只好一直改。

為了學區租來的房子就算空間不足，女兒也還是要有自己的床，但爸爸就……睡同一張床也不會死，再說有何不可？嗯，這樣很好啊，有何不可，真希望我也在那裡！（不，所以說在那裡幹嘛？呃，討論他們有多寵女兒？）

但也正是這些細碎的家庭瑣事，可以反過來讓人察覺到很多事情發生之前難以想像，但真碰上了才會意識到那原來也是不錯的選項。雖說沒有精巧笑點與誇張情節，可相對的也讓讀者感受到一個特殊家庭日常中的溫馨與美好。

我想閱讀Ami亞海的這個故事時，最有意思的點莫過於在台灣城市裡看著角色經歷自己熟悉的生活。但同時他們又因為自己的特別與平凡，經歷了不同的風霜與一樣的喜悅。

畢竟《拼裝家庭》的成分和其他家很不一樣，可關於柴米油鹽醬醋茶的部分卻又如此類同。到頭來讀者總會意識到，不管成份如何，每個家都一樣特殊也一樣不特殊，許多看似平凡的家庭也都有自己的問題與壓力，而標籤的存在大可不必。只要彼此重視、互助，也願意為了對方變得更好，這樣的關係自然可以成就一個家，就像天作之合的定義也可以很寬廣一樣。

身為讀者我總理直氣壯的在心裡想著，這個家明明這麼好，為什麼總是被另眼相待？但其實我知道為什麼會被另眼相待，正因為同樣活在台灣，才更知道這樣的家庭可能會受到怎樣的批評。

當看見小說裡確實出現歧視時，無論那是來自鄰居還是師長，在感覺不平的同時（可以把O老師鞭數十驅之別院嗎？），又可以鮮明的想像那種態度與嘴臉。就算對象不是自己，但這樣的歧視向來不令人陌生，更別提《拼裝家庭》還比一般的特殊家庭更奇妙。

這種奇妙可能會成為力量，但更多時候、至少在徹底磨合並變得堅韌前，異質往往仍是負擔。旁人的目光耳語，來自所謂正常的歧視，都可能讓人類在不自覺間把污名內化到自己心中。

即使在主線正式展開的當下這家人看起來已磨合得很好，可實際上人和人之間永遠存在著衝突和意見不合，也無法不去思考自己的現狀究否為最佳解，又該不該持續下去。兩個已經太習慣正常的父親，儘管一邊教導女兒正常的定義可以很寬廣，卻又總是不自覺的反過來肯認自己的異常。

他們暗暗想著這種奇怪的狀況不可能持久，甚至想找方法來加以治癒，那怕出現在眼前的是個爛方法也可以。但該怎麼說呢？有時沒經受困境反而無法形塑更堅韌的自我，也無法察覺到真正重要也需要的究竟是什麼。所謂幸福家庭更非沒有衝突的理想小天地，而是一個不斷互相摸索試探持續追求最佳解的命運共同體。

《拼裝家庭》正是以平實的劇情，在緩緩述說一個奇妙家庭如何經歷考驗的過程。它讓讀者循序漸進的去感受問題在那裡、他們如何拿出愛、創意與堅定的心努力克服，又有那些問題本不應該是問題。

當然家庭之外，我也喜歡作者對故事中那位前妻的溫柔，她不是妖女也沒有異於常人的強悍，她只是個試著好好活下去的同時，變得無法顧及其他更多事甚至瀕臨崩潰的普通人。小說中那段和解，以及她再度勇敢追求幸福的嘗試都讓我淺淺微笑。

孩子可能帶來幸福，但也有些人的幸福無法包括孩子，而每種選擇都該被尊重。

總歸來說核心家庭其實是非常近代的發明，早在現代社會成形之前的原始部落時期，一大群人彼此幫忙照顧非出於己的孩子的習慣，反倒才是人類在物種延續上的優勢。沒錯，那畢竟是很久以前的事，我們都是現代人了。但也正因如此，在這個環境已經異於古早年代的現在，我們都該試著接受更多元化的家庭結構，讓人們憑需要與機緣採用而無需擔心外界排斥。

於是本書看到最後我的想法也從一開始的「有什麼不可以」或者老套的「這樣也很好」，慢慢變成為何這不能是另一種無需多言的理所當然。我很期望有天更多元的家庭結構能在台灣成為理所當然的存在，而一本好小說向來能夠去除偏見並開拓人們心中的可能性，比方說《拼裝家庭》的故事。

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本文經鏡文學授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航