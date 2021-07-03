李清志《怪獸大阪》：萬博會裡的異形，來自異次元的太陽怪物

文：李清志

第三章 怪獸大街

〈來自異次元的太陽怪物〉

從大老遠望去，就可以看見大阪天際線上，出現一隻巨大的怪物，這隻怪物不太像《哥吉拉》電影中的怪獸，反而比較像是《新世紀福音戰士》動漫中的異次元怪物，是一種抽象、圖案化的怪物，而不是像一般的生物。

日本作家森見登美彥的小說《太陽之塔》中，這樣形容著：「它像是從異次元宇宙的彼方突如其來飛來這裡，然後就動也不動地矗立在大地之上。這個太陽之塔，上上下下都瀰漫著一股沒有人插手造成的味道。」

「乍看之下，所有人都會被那異樣的巨大，以及它本身的造型所懾服，它那滑溜而彎曲的體格，還有倏然從兩側伸出，有如溶解般的手腕，頂部是一張金黃閃耀的臉，腹部是一張塗了深淺不同的灰色，正面是噘著嘴好像在生氣的臉，背面則是一張平面的黑臉，而這張臉看起來，讓人感覺很不舒服。」基本上這座巨大的怪物，讓人心存恐懼、不安，有一種強烈的違和感。

攝影：李清志。Photo Credit: 時報出版提供 太陽塔巨大詭異的造型，猶如外星侵入的怪獸，許多小孩第一次見到都很害怕，甚至大哭起來！

萬博會裡的異形

一九七〇年的大阪萬國博覽會，被認為是歷史上最偉大的萬博會之一，這場日本戰後的大型國際活動，基本上就是日本戰後復甦，科技與設計實力的展 現，讓全世界看到一個重新奮起、充滿動能與爆發力的新社會。

萬博會上的建築展場規劃，更是日本建築師們卯足全力，使出渾身解術的精彩力作，建築教父丹下健三帶領著他的學生磯崎新、黑川紀章等人，設計規劃整個萬博會場，他們藉此機會實驗未來建築的種種可能性，特別是年輕的建築師們，也藉此宣揚他們前衛的「代謝派」建築理論。

不過這個未來建築實驗場卻被一座詭異的怪物高塔介入而產生異變。萬博會雖然是由丹下健三等建築師規劃設計整個園區，但是大會卻也找來藝術家岡本太郎負責萬博會的藝術作品，岡本太郎是日本當時非常具爆發力的藝術創作者，他的名言：「藝術就是爆炸！」讓人感受到他試圖去打破一般日本人溫和細膩的刻板印象，但是這也是讓現代主義建築師丹下健三幾乎受不了的原因。

岡本太郎認為，丹下健三等人所設計的萬博會場太過平衡無趣，需要一個爆炸性的元素置入，因此設計了一座七十公尺高的巨大雕塑物，試圖去製造出新的動能，一種生命力旺盛的象徵。這樣的巨大異形怪物要被置入建築師們的精心規劃中，對於現代主義建築師們情何以堪，他們與岡本太郎協調，希望他降低太陽塔高度，讓高塔可以收納於他們的廣場大屋頂之下，但是岡本太郎這樣的藝術家是不可能妥協的，因此在衝突與堅持之下，建築師們只好將廣場巨大屋頂打開一個圓洞，讓太陽塔可以破頂而出。

攝影：李清志。Photo Credit: 時報出版提供 從大阪萬博會剖面圖中，可以看出太陽塔是從原本的大屋頂破繭而出！

太陽塔的世代

巨大的太陽塔成為一九七〇年大阪萬博會最重要的視覺地標，這座怪物般的巨塔也在當年的日本小孩內心中留下了深刻的印象。漫畫家浦澤直樹的《二十世紀少年》，後來拍攝成電影，其中最重要的場景就是太陽塔，那個在少年時期就影響著他們生命的重要事物。

其實這場萬博會不只有太陽塔，還有許多令人驚奇的科技想像，比如透明泡泡造型的洗澡機、可以複製堆放的膠囊居住單元等等，這些事物帶給世人對未來的無限憧憬與樂觀想像，而那個世代的日本小孩對未來則是充滿了希望與光明，太陽塔這個奇怪的象徵物，基本上就代表著這個世代對未來的種種情緒。

太陽塔巨大的量體在現在的萬博公園裡，其實是很嚇人的！許多父母帶著小孩來公園玩，初次見到這座高塔的小孩，常常會被怪異的造型嚇得大哭！因為這座高塔居然有臉孔，像是一隻異形怪物，恐怖又嚇人。太陽塔共有四張臉，前面的臉孔是代表「現在」，後面的黑色太陽臉孔則是代表「過去」，而頂上的金色臉孔代表著「未來」，地底下還有一張神祕臉孔，但是這些年一直封閉未能讓人參觀，直到二〇一八年太陽塔整修完畢，才正式開放讓人一睹內部玄機。

攝影：李清志。Photo Credit: 時報出版提供

太陽塔內部有一棵金屬打造的生命樹，高約四十一公尺，樹上掛著許多生物，從阿米巴蟲、 爬蟲類、恐龍到人類都有，象徵著生命的進化過程。這株生命樹枝葉茂盛，猶如支撐太陽塔生命的血管、神經系統，讓人感覺這座太陽怪物其實是有生命的！讓人不得不承認岡本太郎確實是一位鬼才，他所創造的世界是我們從未想見的奇幻國度。

在萬博會期間，曾經發生過一件太陽塔被「劫持」的事件，一位赤軍連的年輕人攀登到塔頂，坐在太陽塔金色臉孔上，高喊抗議口號，因為他將通道阻擋住，警方無法登頂，又怕刺激他做出不智的舉動，因此雙方一直維持著僵持的狀態，創作者岡本太郎本人也來到現場，他非常生氣，認為這個抗議者褻瀆 了太陽塔。事件維持了整整一百五十九個小時，抗議者才自己下來。他聲稱他 不同於一般的「劫持者」（hijacker），他是一個「劫眼者」（eyejacker），他藉著這個舉動，劫持了許多媒體的眼球，讓全世界的人看見太陽塔，不過這件事情也讓大阪萬博聲名大噪，吸引更多人前來參觀，這也是這個抗議者意想不到的 結果。

攝影：李清志。Photo Credit: 時報出版提供

另外還有一件非常有趣的事，當年世界博覽會期間，北一女中的樂儀隊還曾經前往表演，從歷史照片中顯示，表演地點就是在太陽塔前的廣場，當年那些青春的北一女樂儀隊學生，如今應該多已成為祖母級的人物，我真的很好奇她們當年第一次望見巨大太陽塔時的心情是何等的激動與震驚？相信一定在她們年輕的心靈中，留下深刻強烈的印象吧！

書籍介紹

本文摘錄自《怪獸大阪》，時報出版

作者：李清志

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李清志的「三都物語」

京都＋東京＋大阪

從我開始寫日本城市系列時，心中就構思要寫完京都、東京、大阪這三座城市，這三座城市是我每年都會去的城市，而且各有不同的性格與特色。

京都對我而言是美感、傳統、歷史與記憶的代表；

東京是充滿前衛、科技、設計與現代感；

而大阪則展現出一種怪奇、異形、魔幻、多元、鬧熱的氛圍。

《怪獸大阪》延續都市偵探的城市觀察風格，深入大阪這座怪獸城市，從如何進入大阪城開始，帶領讀者在這座奇怪的城市裡漫遊，猶如老鼠在起司孔洞中穿梭一般，除了獵奇讚歎之外，也試圖去解釋所有怪異現象背後的意義與原因。

李清志認為，《怪獸大阪》是最熱鬧、最富趣味性的一本書，凸顯出每個城市的確有不同的性格。認識城市就像是認識一個人，不能只是看外表長相（觀光），也要認識她的成長背景（歷史社會研究）。本書即是李清志在穿街走巷，品味生活，賞析建築之中，寫下一般人未曾認識的大阪。

本書共分八章，從首章〈進城的方法〉、〈俯瞰大阪城〉、〈大阪城的心臟〉、〈大阪城的玄妙未來〉……到末章〈逃離大阪城的方法〉，更多推理的線索在城市之中，幾乎是像一本引人入勝、趣味十足的大阪推理小說了！

本書特色

1. 進入大阪三部曲：初見大阪、深入大阪、逃離大阪。從初見大阪城的開始，一下飛機就能搭乘外表酷似鐵人二十八的科幻列車前往市區，接著又從大眾熟知的梅田、道頓堀等景點，挖掘出我們不曾留意的建築祕密。最後又將帶領讀者擺脫這些奇形巨獸，出走奈良、神戶等地，發現更多精彩建築！

2. 李清志版的「三都物語」，自京都、東京之後，以大阪為終結。寫下《怪獸大阪》之後，都市偵探的日本三都就齊全了！

穿街走巷、品味生活、導引建築專業，李清志的旅行既優閒又饒富興味。書籍、電影、音樂、故事，讓旅行更豐富。大阪別於京都與東京的書寫方式，更多推理似的線索在城市之中。

為什麼大阪市區猶如真實版的寶可夢世界？為什麼萬城目學把大阪形容成老鼠？

為什麼英國導演雷利‧史考特的眼中，大阪是一個五光十色霓虹商圈、黑社會份子暴走族橫行的奇特世界？

安藤忠雄是道地的大阪人，為什麼他的作品中卻顯出一種大阪人在嘈雜城市裡，卻能安靜自處的空間？

如果你膩煩了大阪的熱鬧和怪異，要怎麼快速逃離大阪？

3. 後疫情時期之下，一場精彩的紙上旅行。在疫情的影響下，人們尚未能大膽啟程前往異國冒險，但正在此時，翻開《怪獸大阪》，先預習旅遊日本的第一站，感受作者筆下金龍拉麵的香濃氣味、抬頭仰望高聳的天守閣與通天閣，再直奔大阪城的心臟，或是看看安藤忠雄的光影建築，就此展開一段精彩刺激的紙上旅行！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰