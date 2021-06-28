【美劇】Netlfix《艾蜜莉在巴黎》：「城市影劇」背後的閱聽消費，販賣一份對異國風情的嚮往

文：鄭芳

一直以來，電影（影集）就是個充滿想像與創造性的藝術，餵養人們尋求娛樂的心理，滿足幻想式的好奇心。幾個小時內，你享受著視與聽的一連串刺激，許多感知在腦裡被撩撥著，期待虛假與現實的界線慢慢模糊。消費一齣影劇，遠比追求親身體會容易得多——感受異地文化就是個好例子，比起買機票出國，跟著影劇去旅遊是個好選擇。

因此，在廣大的影劇市場中，試圖在片名強調特定城市的作品為數不少。這種「城市影劇」往往塑造令人嚮往的意象，利用城市的隱喻或形象行銷。

畢竟劇情之外的視覺建構，「城市」的再現扮演了很重要的角色，它不必然反映著真實，卻時常是一個象徵符號。例如：《艾蜜莉在巴黎》、《北京遇上西雅圖》、《紐約我愛你》、《曼哈頓戀習曲》、《東京愛情故事》、《愛在午夜希臘時》……。利用特定的城市作為故事的舞台，要打造這個舞台並且撐起戲劇想要傳達的「氛圍」，靠的便是城市意象的建構——此意象承載著文化，還有牽動經濟與消費的吸引力。

距離我們能出國旅遊的日子應該還很漫長，不如一起用觀賞「城市影劇」來解解饞、順便了解背後的消費文化。

從《艾蜜莉在巴黎》看「巴黎」的城市意象

就以即將推出第二季的《艾蜜莉在巴黎》為例吧！在2020年，該劇以一股商業片的強勢力道襲捲知名影音串流平台Netlfix。以「巴黎」之名創作的異國題材，成了熱門話題，然而創造話題的還有爭議與批判。

簡單來說，就是一個美國人去法國巴黎工作的故事。女主角固然是抱持著許多夢幻的想像，然後必須透過職場的遭遇，上演很多文化衝擊的情節，藉此加強美國與法國的差異，以符合影劇的需求，否則這部劇集要凸顯的異國感便會淪為平鋪直敘。

Photo Credit: Netflix

不過，所謂的「異國」與「法式」該如何強調？這就是意象形塑的意義所在，也是影劇總是有些誇飾的原因——為了建構某些符號，以達到視覺刺激效果。

語言的建構

想起巴黎，你的腦中浮現了哪些印象呢？該劇中，就出現了數句台詞將巴黎與特定的形容詞連結，直接地利用語言讓觀眾的想像進行構連：浪漫的、名貴的、優雅的、時尚的……，諸如此類的刻板印象成為專屬巴黎的定義。

現今對於巴黎的刻板印象可能源於1920年代起，一些美國文人踏上巴黎後，用文字描繪出的城市印象。經過了100多年，經濟與社會早已改變，舊有的印象卻被留了下來。而該劇不停使用這些流於幻想的形容，也加深了文化的誤解。

畫面的建構

在劇中，主角每天睜開眼，就是絢麗奪目的巴黎風光。美麗的背後，是因為劇組「修正」了這座城市的所有瑕疵：牆上從來沒有塗鴉、街道乾淨又便利（事實完全相反）、主角從不搭地鐵（地鐵太老舊可能會顯得巴黎不夠美麗）……。拍攝手法技術性地讓你相信這些畫面代表著巴黎，而真正的巴黎被掩蓋在好萊塢式的視覺標準下。

人物的建構

該劇還用了最簡略的方式塑造人物形象：貼標籤。法國男性被描繪地多情、擅長戀愛；而女性在此應該被迷得神魂顛倒，女主角被告知「不該做個乖乖女」，也無疑從反面暗示了巴黎女性很「不乖」？除此之外，光鮮亮麗的名牌服裝也被用來彰顯巴黎人「該有」的時尚。劇中人物的消費與生活，更模糊了現今法國的消費模式，許多法國人表示，他們的日常不存在於劇中，因為根本不可能負擔得起。

上述所及，在劇中又時常從「巴黎」延伸成「法式」，就因為巴黎是法國的首都而為人所知。「巴黎」被貼上許多標籤，「法國」又被貼上巴黎的標籤，這其中藏有許多對符碼的迷思，擴大了「巴黎意象」，但真正的法國文化我們卻說不出有哪些。城市固有的文化與經濟，在這個傳播的過程發生了質變。

Photo Credit: Netflix

閱聽人商品化Ｘ城市意象商業化

《艾蜜莉在巴黎》只是眾多以城市意象為賣點的作品之一。幾位影劇迷分享了對「城市影劇」的看法，小戴提到，「利用城市名做片名，多少是利用這些城市的隱喻吧！自己在觀看的時候，會有一定的投射或想像，就好像在那個城市生活。」Kathy也表示，「自己也有被吸引過，像是《東京女子圖鑑》，看完會希望自己哪天可以朝聖（笑）！」

也許，這就是此類戲劇會吸引人的最大特點——販賣一份對他國風情的嚮往。

滿足「想像」的意象包裝

就商業的產製面而言，只要能吸引觀眾，都可能是商業的考量——包含觀眾看劇時產生的「想像投射」。電影的創作者要先假設大家感興趣的事物或地點，以此為根據，製作電影內容。

就像「城市影劇」的預告片總是以一個大都會空景開場，達成令人對某座城市產生嚮往的效果，這也成為了預告片剪輯的邏輯。又例如，片名的原意即便沒有提及某座城市，代理進口的電影公司還是時常使用冠上城市名稱的翻譯，就為了勾起觀眾產生的想像投射，以及為了滿足想像而去消費（收看）的可能。

Photo Credit: Netflix

城市的意象能否成功被商業化，背後也需要仰賴一定的「知名度」，甚至是刻板印象。同為影劇愛好者的小靜說，「看到有城市名稱的片名，會馬上浮現那個城市的色調還有氛圍，也可以很直接地知道該部片的調性及可能的方向，然後影響觀看意願。」

Sally Chang則分享，「印象中會掛上城市名稱的，大部分都是全球有名的大都市，表示觀眾對那些地方有所憧憬。觀眾會因為嚮往那個城市的生活而把自己投射在角色身上。」從各方觀影經驗可以了解，對該城市有基本的認知、印象，是很重要的前提，才能進而勾起想像與好奇心。

滿足「想像」的閱聽消費

就商業的消費面而言，則是閱聽人的觀看。前段提及了「想像」驅使我們的「符號消費」行為，買一個象徵性的感受，又或是現在常說的療癒感。當我們完成了消費，就成為了票房、收視率、大數據的某個數字。

而在觀看之後，我們也可能將此次消費延續，間接轉換成其他更多的消費：分享並促使他人消費、受影劇刺激而購買商品，或去當地觀光；也可能會閱讀相關文章，而引起文本的互文或再媒介化——有許多時尚雜誌就以《艾蜜莉在巴黎》衍生出許多文章，關於劇中的服裝、妝容、打卡景點等等。這產生了「閱聽人商品化」的概念——我們消費商品的同時，自己其實也成為了被販售的商品。

Photo Credit: Netflix

《艾蜜莉在巴黎》體現的是美式文化的霸權，不是真實的文化

《艾蜜莉在巴黎》的開創者Darren Star曾於受訪時回應，未來第二季的拍攝，「會吸取更多的法國文化，以回應『該劇沒有將法國文化以該有的樣貌呈現』的批評。」不過，他仍補充，「也許住在巴黎很久的人不明白，這部劇本來就是從第一次體驗這座城市的視角出發，女主角的確是這樣感受的，周遭的一切對她來說就是會如此驚豔啊！」

這段回應展現了本劇對觀眾意識的宰制——美式文化的霸權——這部片本是美國人的觀點，而觀看的你應該要知道（不過大家批評的也不是主角的驚喜反應啊）。

這是文化資本主義的體現，西方國家在歷史上的進步與政治勢力影響了文化傳播的權力結構，在國際地位上，擁有話語權的美國成為了文化輸出國，相較於其他國家，美國的觀點總是更容易、更大量地被傳播。

Netflix的商業版圖一直以美加為主，近年大幅增加歐洲與亞洲的市場。不過，法國其實是較晚開發的地區，因為法國電信運營商Orange和法國付費電視頻道Canal+等本土公司掌握大多數電影的發行權。

直到2020年初，Netflix才在法國正式設立辦公處。2021年4月，Netflix公布了今年的第一季財報，帶進最多營收的仍是美國與加拿大，占了31.71億美元，居次的歐洲、中東和非洲占了23.44億美元，拉丁美洲營收為8.37億美元，亞太地區則是7.62億美元。

Photo Credit: Netflix

從這點更容易了解，《艾蜜莉在巴黎》多數的目標族群還是美國人，因此它呈現了「美國的巴黎」，再向多數的美國人或法國之外的國家傳播這種印象。即便它可以主張該劇本來就不以傳遞完整的文化內容為目標，但此片仍體現了潛在的文化霸權如何影響我們的觀影經驗與認知，因為影劇存在的影響力不可否認。

「城市意象」確實吸引許多觀眾，有很多人期待跟著這部影集沉浸巴黎，其實，沒有壓力地當作娛樂享受，絕對是可以的。但看完後，也許可以再多花幾分思緒，了解更多影像背後的祕密，而當我們觀看下一個巴黎、日本、紐約、倫敦等大城市的故事，便能明白自己的觀賞態度還可以有什麼樣的選擇。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航