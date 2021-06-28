臉書、蘋果年度大會登場，各大社群平台揭示了哪些未來產業方向？

臉書F8開發者大會：商務功能邁向整合統一，雙平台運作更協調

臉書今年的開發者大會於6月2日登場，因應疫情改為全線上直播，用戶可免費報名參與。本次大會特別強調「提升商家與消費者間的連結」，全面升級用戶在平台上的商業體驗，致力於幫助商家更有效地與客戶溝通、管理客戶資訊，甚或是透過平台直接完成銷售。以下略舉三大重點：

開放IG Messenger API：開放API允許商家將IG、Messenger兩方面管道的訊息統合，並可透過單一介面來回覆雙邊的訊息，整合雙平台訊息，與客戶溝通更有效率；API開放也代表著商家可以將IG訊息與Chatbot串接，達到自動化回覆的功用，創造更即時的商務對話體驗。 升級Facebook商業管理套件（FacebookBusinessSuite）：此一工具於去年正式上線，協助商業用戶一體化管理IG,FB,Messenger等活動，包含貼文排程、受眾輪廓分析、貼文洞察報告等；F8宣布將加入BusinessApps套件工具，鼓勵企業開發者在臉書上建立有利於管理內部資訊、發展商業目標的應用程式。 擴展SparkAR創作程式：SparkARStudio於2017的F8推出，旨在協助創作者製作臉書、IG上的AR濾鏡，今年F8官方宣佈加入MultipeerAPI，鼓勵AR特效創作者具有空間感、可運用於多人視訊通話的濾鏡。

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蘋果WWDC大會：iOS15視訊、隱私雙升級，增加AI字跡辨識、AR導航等功能

緊接在F8後，蘋果一年一度的WWDC開發者大會，於台灣時間6月8日凌晨一點揭開了序幕。本次大會首度公佈了新版作業系統iOS15的功能升級，以下略舉三大重點：

FaceTime：iOS15推出「FaceTime Link」，用戶可透過連結邀請朋友加入視訊，非蘋果用戶點擊連結，將可透過瀏覽器加入視訊；排定的視訊將自動加入用戶的行事曆中，查找更方便。通話體驗上，iOS15將推出「空間音訊」功能，讓對話更具臨場感，彷彿聲音穿透了螢幕傳出一般，同時提供「降噪模式」，弱化周圍噪音、強化人聲；另有「人像模式」霧化背景環境、凸顯人物；用戶還可透過「SharePlay」和視訊對象一同聽音樂、看影片。 Live Text：iOS15結合AI文字辨識系統，用戶只要將相機對準白板、書本上的文字，系統便可自動辨識，即使是潦草文字，也可轉換為純文字，直接複製使用。不僅如此，系統還將判斷文字內容，進一步推薦合適的行動，例如掃描電話即可進行播打、掃描WiFi帳號密碼可通往連線等。 Map 3D導航：新版Apple Map將融入3D視覺圖，加入橋樑、人行道、建築物等寫實畫面，協助用戶釐清路況、清楚判斷行進指示。此外，更針對步行模式推出「AR導航」，用戶只要將相機對準實體路面、地標等，系統便將自動標示出下一步。

功能更新之外，外界最關注的非隱私政策莫屬，iOS15將允許用戶隱藏IP位址，並且推出「隱私報告」，方便用戶查看近七天內存取自己數據的APP，包含取用了哪種類型的資料都可一目暸然；此外，iCloud更推出「保密傳送」功能，全程加密用戶使用Safari的流量數據，連蘋果都無法獲得資料；Mail則推出「隱藏收件者」功能，用戶寄送Email時可選擇用系統亂碼產生的郵箱。

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社群媒體首例！Twitter Blue正式上線，開放付費訂閱三大加值功能

繼5月21日，推特正式於美國推出純聲音直播收費功能「Ticketed Spaces」後；6月3日，推特打鐵趁熱，緊接著於澳洲、加拿大兩國，推出月費訂閱制「Twitter Blue」，亦即用戶將可以付費解鎖推特的進階功能。據悉，Twitter Blue的售價約為3美元左右，換算起來不到百元台幣。

TwitterBlue訂戶可享有的功能主要有三項——

書籤文件夾（Bookmarks）：就像臉書「我的珍藏」一樣，推特用戶也可儲存喜愛的貼文，付費訂戶可進一步針對不同主題分類、歸檔（類似功能在臉書、IG上已行之有年）。 撤回推文（Undo Tweet）：推文發布後就無法編輯、修改，一直是推特用戶的困擾，不論是自動選字耍雷，或是不小心標錯朋友，都只能整篇推文刪掉重發。不過未來，付費訂戶將可以自由設定撤回時間（最多30秒），在設定時間內可透過「撤回（undo）」將推文回復成未發佈的草稿狀態，輕鬆修正錯誤。 好讀模式（Reader Mode）：閱讀長篇推文時總無法專心嗎？付費訂戶將可切換為好讀模式，消除前後不必要的干擾資訊。

另外的小彩蛋是，訂戶將可以更改推特APP icon在手機上呈現的樣式，以及設定推特APP頁面的背景主題。不過——為社群平台付費，消費者是否買單？只能等時間帶來解答了。

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降觸及、轉發鍵消失？IG「不鼓勵」用戶將貼文轉發到限時動態

許多IG創作者，會在發布新文章時，同時將貼文轉發到自己的限時動態，雙管齊下觸及更多用戶；重大的社會運動、政治議題延燒時，也經常會有意見領袖鼓勵大眾協助分享、擴散貼文，而最快的方式就是人人都轉發至限時動態，營造社群串連感，進而喚起關注。

然而，IG官方於5月初證實，更改了系統的演算法，以降低「轉發貼文的限時動態」之觸及率，並且開始移除部分用戶將貼文新增至限時動態的功能。

截圖自Instagram

IG的決策主要基於三點理由：一是調查顯示，用戶更喜歡在限時動態看到原創的影音；二是避免版面被重複的內容佔據；最後則是幫助官方更細緻地觀察用戶對限時動態內容的感受，以精準地改善限時動態的用戶體驗。

然而，此項調整引起了不少爭議，尤其是以巴衝突發生期間，當地用戶不滿無法有效將重要內容轉發週知，甚而控訴IG言論審查、壓制親巴言論；對此，IG嚴正否認，但承認目前的演算法將削弱重要事件或議題的覆蓋率，並在5月31日宣布將修正演算法，移除此項限制。儘管如此，IG仍重申將尋找其他方式，讓限時動態聚焦於原創內容。

參考資料

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本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航