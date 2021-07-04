《秦漢帝國與沒有歷史的人》：古代四川為傳統歷史所遺忘，三星堆顯示的是一個「失落的文明」

文：胡川安

古代四川的文化交流

過去由於相信所有文化皆是中原文化傳播下產生的，因此考古學者會比較古代四川與中原所出土的類似器物，以說明古代四川的青銅文化是在中原的強烈影響下產生和發展起來，並藉以說明古籍傳說當中的蜀與夏、商、周等中原文明有歷史與文化的關係。

然而，從新石器時代至青銅時代，四川盆地的人群與周邊的交流相當頻繁，此地出土的器物，除了極具特色的青銅器以外，尚有玉石器、象牙、金器和海貝等器物，豐富的遺物提供我們與其他區域比較的基礎。在過去以中原為中心的思考當中，往往過分強調中原在文明傳播當中的重要性，忽略周邊區域的重要性。在這一小節當中，我將以古代四川為中心，透過三星堆、金沙遺址和周圍零星發現所出土的器物作為比較的基礎，這些器物除了自身的文化特色外，不乏有與其他地區可比較之處。透過器物以尋找它們分布的空間範圍，藉以了解成都平原的交流圈。以下，我將分別從玉器、金器、海貝和青銅器當中的尊與罍等不同材質的器物加以討論。

青銅時代古代四川的玉器與其他地方互動的關係，在材料剛發表與認識的初期，學者大部分都從中原與成都平原之間的關係立論，尤其著重在中原對它的傳播。然而，隨著材料的增加和多方向文化交流的思考，大家逐漸了解到成都平原玉石器與廣大地區的交流與互動。其中又以所謂的牙璋、T字形玉環最值得注意。三星堆所出土的玉璋，從一九二九年發現以來，陸續在數十年間皆有出土，數量高達七、八十件以上，加上兩個祭祀坑出土的六十多件，可見件數之多。在紋飾風格演變上呈現由簡至繁的發展過程，延續的時間相當的久。金沙遺址所出土的牙璋，在風格上與三星堆類似，由於兩個遺址時間上緊密聯繫，地域也相當接近，屬於同一個工藝技術的傳統。

古代四川出土的牙璋，在器形偏向大型化，長度有些超過四十公分，研究玉器的學者楊美莉指出，牙璋的大型化與形制結構有關，一件牙璋基本上必須具備三個組成部分，即本體、柄和欄，是東亞大陸新石器以來所發展的扁方形玉器之中結構最為複雜的一種。相較之下，陝西石茆出土的牙璋在造型發展上具備初期的特色，由於其在造型上無法克服技術上的困難，太大的空間反而造成製作上的問題，因此長度約在二十到三十公分，二里頭、三星堆出土的基本上已經克服這個問題，能夠純熟地製作四十公分以上的牙璋。

上述這些出土牙璋的地方，可能以陝西石茆和二里頭所出土的和三星堆最有關係。石茆出土牙璋在設計與風格上都與三星堆較為相似，兩地玉器在造型上從簡單到複雜的類型都有，其中石茆玉器在年代上又比三星堆來得早，三星堆牙璋製作的靈感來源可能是從陝北而來。

由於和中國文明起源很有關係的二里頭遺址，不少學者認為是夏的都城，也出土一些玉璋，故部分的學者認為陝北的玉璋可能先往東南傳播至二里頭，再至西南的四川。然而，更為可能也較為合理的傳播方式是從四川傳播至二里頭。研究玉器的學者蘇芳淑認為從四川沿江東下，然後再北上至黃河流域。這樣的傳播路徑說明了中原不一定是所有文化的中心，也有可能是接受傳播的邊緣。

同樣也可以解釋三星堆玉器與廣大地區交流的是玉鐲或是玉璧，吉開將人所謂的「T字形玉環」，在三星堆附近打從一九二○年代就已經為考古學家所發現，兩個坑之中也出土一定數量的「T字形玉環」。T字玉環不僅在三星堆，華北地區所出土的約在西元前三千紀，越南所出土的約在西元前二千紀左右。值得注意的是，在馬來半島上和泰國也都有發現，其時間應該在西元前一千紀左右。或許古代四川在文化的發展過程之中，與華南和東南亞存在著不同程度的文化交流。

能夠證實古代四川與東南亞、印度洋之間關係的是在祭祀坑出土的海貝。中國古代海貝的來源，以三○年代江上波夫的研究最為詳盡，他認為中國在新石器時代尚無海貝，喜好海貝的習俗自商代才開始，而商、西周海貝的來源地應該來自南海。三星堆的文化和商文化的海貝來源有很大的不同，並非南海，發掘者判斷三星堆的海貝來自印度洋。除了透過科學的分析加以判定，再加上鄰近的滇文化所出土的海貝數量十分驚人。滇文化中的海貝來自「南方絲綢之路」——一條從印度洋到中國西南的道路，故學者將三星堆文化中的海貝視為是「南方絲綢之路」文化交流的最早證據。

在古代四川所出土的器物當中，與中原最有關係的器物為青銅容器中的尊與罍，這類青銅容器在三星堆出土的青銅器當中比例並不高，僅占十二%，與中原青銅容器占主流的情形正好成為一個明顯的對照，而在三星堆出土的尊和罍主要用來盛放海貝。中原青銅容器的發展始自二里頭，至二里崗、殷墟而集大成，以酒器為主的傳統持續發展並形成成套的青銅隨葬禮器系統。

Photo Credit: 聯經出版 尊與罍。

中原式的青銅禮器，其功能具有宗教性的特質，與祭祖有極為密切的關係，禮器的件數和功能在祭儀中都有規定，商人以青銅製作了為數可觀的酒器和食器，又以酒器為最，這種青銅容器在現今中國範圍內的很多地方都有分布。禮器的組合有的是爵與斝，有的是爵與觚，有的是爵、斝、觚，有的則是盉或罍，以酒器為主的傳統持續發展並形成成套的青銅隨葬禮器系統。商文明展現出來的就是青銅容器的文明。

隨著商文明的擴張，青銅容器所分布的範圍更廣，陳列方式都是一整套，以酒器為主。然而，四川、湖南和江西等地方使用青銅容器的方式卻與中原不同，它們不以成套的形式出現，不以酒器，而以食器為主，看來在不同地方的人群對於中原式的青銅容器在功能上有著不同的需求。誠如羅森所言，青銅器形制的不同表明，使用它們的儀式行為也有著地域間的差異。中原的青銅器陳列一定要伴隨著相關的儀式，三星堆的青銅容器因為缺乏其他的容器，在三星堆文化中一定扮演著不同的角色。

尊和罍在南方出土的數量不少，從它們的發現情況來說，大致上是沿著長江分布，而且長江流域出土的尊和罍主要用以盛放海貝，與四川相同，這種事實本身即強化了長江流域上游與中游彼此之間有交流與互動的過去。在湖南與湖北所發現的尊、罍，大部分的發現地為窖藏，主要在長江或其支流附近。

按照分布圖加以判斷，其使用河流作為流通與交換的可能性相當大。西到成都平原，往東經過巫山、沙市、江陵、華容、岳陽，以至安徽的阜南，應該是成都平原對外溝通的重要渠道。長江流域不僅帶動東西向的交流，透過它的支流與密集的水系，南北向的交流也在進行著，尊與罍在陝南城固、荊州一路到湖南的分布，說明漢水流域在南北交通中的重要性。

Photo Credit: 聯經出版 尊與罍的長江流域分布圖。

同樣南北向的交流也在成都平原多條南北向的河川之中，其中以嘉陵江最為重要，貫通了漢中、關中與成都平原之間的交通，從寶雞、漢水上游的城固到成都平原之間的文化有相當密切的聯繫。從茹家莊所出土的小銅立人像，其與三星堆的大銅立人像在造型與設計上，都具有相同的形式，顯然是同一種背景下的產物。

Photo Credit: 聯經出版 茹家莊小銅立人像。

事實上，透過尊、罍兩種青銅容器，不只可以看到古代四川與長江流域的文化交流，從更大的脈絡來看，還可以看到古代四川與東亞大陸草原帶的關係，竹瓦街出土的罍，容器的器蓋之上立體盤龍、器身滿布花紋，與遼寧北洞二號窖藏出土的銅罍在風格上極為相似。很多研究者將這兩件青銅器放在一起比較，探討遠距離範圍的交流與互動。童恩正在一篇文章之中，認為這兩件器物的相似性可以佐證從內蒙古、黃土高原以至青藏高原「半月形文化傳播帶」的聯繫，兩地之間文化的共通性並非「偶合」，而是具有內在的共通性。

Photo Credit: 聯經出版 半月形文化傳播帶。

如果我們跳脫中原傳播的想法，不單以中原的商、周文明和古代四川兩個孤立的點作為思考的對象，而從一個較寬廣的脈絡思考，會得到不同的答案。東西的文化傳播，或是南北間的溝通都有可能。從一個較為廣闊的地理範圍加以觀察，以四川為中心，可以見到一個更廣大的交流圈，即與整個廣大的南方、北方或與東方之間的文化接觸。

小結

新石器時代成都平原的「寶墩文化」，引起學者們關心其與文明起源之間的關係，成都平原可能為東亞大陸上另外一個文明的起源。然而，在論述這個問題時，將來尚須加以證實更多的資料，可以確定的是，成都平原此一時期社會已經具備一定程度的複雜化。

三星堆祭祀坑的發掘促成了對成都平原青銅文化的了解。在考古的發現裡，三星堆遺址為巨大的城牆圍繞，城內據了解有生活居址、青銅作坊、墓葬等人群密集活動的痕跡。與同一時期中原的青銅遺址相較，三星堆並不遜色。同時期的晚商文明，青銅器鑄造的種類與方向，除了與其他文明相同用來鑄造成兵器外，尚以青銅鑄造大量的容器。

青銅的鑄造牽涉到整體社會的組織與動員，以冶礦的部分而言，從探勘、採礦、冶煉以至於青銅器的成形，背後關係到的組織動員與人力控制，都說明了複雜政體的形成。二里頭將青銅器資源集中於鑄造兵器與容器，在其後中原的商、周文化之中成為一股重要的傳統。這股傳統背後有其宗教性的面向，主要動力來自對於祖先的崇拜，然而，中原的商、周文明並非以青銅鑄造祖先的神像，而是鑄造出膜拜祖先的器物。

古代四川在青銅容器中沒有發現鼎的存在，也沒有任何可以用作烹煮的青銅三足或四足炊具的痕跡。不僅如此，二里頭、二里崗和殷墟青銅禮器中的其他主要禮器，如爵、斝、觚等注酒和飲酒的酒器，在目前所發掘的情形中也付之闕如。相對於安陽以青銅鑄造容器和兵器，代表了與中原相當不同的使用資源的概念。坑內大量的金器、青銅器、玉器等珍貴器物，顯示了一個與中原大異其趣的儀式活動。目前正在挖掘的祭祀坑，也符合這樣的看法。

從三星堆挖掘出的器物來看，這個文明與廣大的東亞大陸不同地區都有交流，從長江中下游、中原、陝北到東南亞都是其交流圈，讓我們看到這個文明的廣大。

古代四川為傳統以正史書寫的歷史所遺忘，他們顯示的是一個「失落的文明」，不存在中原國家的歷史脈絡之中，只有等待考古的發掘，這個被遺忘的古文明才為現在的人所認識。如果當時此地屬於「中國」，那麼這個「中國」也只是個「未知的中國」。這個文明如何被遺忘？乃是因為被秦征服、殖民，接著西漢與東漢帝國接連的外來統治和文明化政策，讓其淹沒在歷史的洪流中。

書籍介紹

本文摘錄自《秦漢帝國與沒有歷史的人：殖民統治下的古代四川》，聯經出版

作者：胡川安

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Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰