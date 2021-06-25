李家超掌政務司，開啟「警察治港」時代？

本屆特區政府任期只餘下一年之際，北京換走「文官」政務司張建宗，由「武官」出身的李家超接替，有分析指未來一年香港的主軸是《國安法》和維穩。

新華社25日報導，依照《基本法》有關規定，根據行政長官林鄭月娥提名和建議，國務院23日決定，任命原本是保安局局長的李家超為政務司司長，免去張建宗的政務司司長職務。警務處處長鄧炳強則獲任命為保安局局長，處長一職由副處長蕭澤頤接任。

警察當道

這次晉升的官員全部來自警界，也是首次由紀律部隊出身的官員擔任特區政府第二把手。

63歲的李家超並沒有保安以外的政策經驗，他1977年加入警隊，2010年晉升為副處長，2012年就任保安局副局長，2017年林鄭月娥上台時就任保安局長，任內強推逃犯條例修訂，引發2019年反送中運動。

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鄧炳強明年達到57歲的紀律部隊退休年齡，這次陞官意味著不用退休，他1987年加入警隊，2019年11月反送中運動期間晉升為警務處長。李家超和鄧炳強均是港區國安委成員。

外界認為這次是「武官」凌駕「文官」，引起「警察治港」疑慮。對此，特首林鄭月娥25日聯同3名官員見記者時強調，特區政府「用人唯才」，指李家超在政府工作長達40年，在問責團隊擔任過重要位置，希望社會不要有不必要聯想和揣測，又否認這次人事調動是為《基本法》23條立做準備。

李家超則在記者會上表示，感謝特首提名和中央任命，會確保政府維持高效率，積極統籌和協調跨局跨部門合作，並致力發展立法行政關係，既讓立法會監察政府，也落實「愛國者治港」。鄧炳強則感謝特首信任，稱將竭盡所能防止並打擊「本土恐怖主義」及危害香港和國家的行為。

分析：二十大前北京全力維穩

時事評論員關慶寧對《德國之聲》分析說，本屆政府任期只剩一年才換人很罕見，顯然北京的目標明確，就是「未來一年香港會以維穩為重」，這也跟北京預備召開二十大的敏感時刻有關，「一定不能亂」。

他指出，警隊出身的李家超從未做過其他政策局，對民生丶教育等社會政策毫無認識和經驗，北京升任他的目的是執行《國安法》，「李家超的特長是維穩，過去兩年北京覺得他經受考驗，前幾天迫使《蘋果日報》停運又立了大功，是個堅定的人」。

《商業電台》則引述全國港澳研究會副會長劉兆佳分析指，香港過去兩年出現動亂時，主要由保安力量處理，而部分政府部門就態度消極，未能配合保安工作，相信以李家超任職保安局的經驗，出任政務司長後可以統籌各部門齊心一致維護國家安全。

Photo Credit: Reuters / Bobby Yip / 達志影像 張建宗（中）就是政務官出身，在港府服務50年，2017年擔任政務司長。

北京不滿AO已久

以往，港府公務員系統由政務官（Administrative Officer，AO）主導，這套文官系統由港英政府建立，訓練政務官精英成為全才，他們要輪調到各個政策局工作，熟悉行政程序，前特首曾蔭權和現任特首林鄭月娥都是政務官出身。

政務官一直嚴守政治中立的傳統，以廉潔丶高效丶理性聞名，但過去多次傳出北京不滿政務官不夠忠誠，甚至指他們暗地裡「反中」。

這次被換走的張建宗就是政務官出身，在港府服務50年。2019年反送中運動，發生721元朗白衣人襲擊事件，警方當晚遲到39分鐘才到場執法，引起港人強烈不滿。事發後5天，張建宗以政務司長身分就警隊處理手法公開道歉，卻遭到多個警察協會譴責，要求他退位讓賢。

張建宗現年70歲，早前傳出他有健康問題而要退休，但他25日早上澄清自己身體健康，「相當精神」，「做了政務司司長四年半，完全沒放病假」，這次離開政府並非退休，有機會繼續服務社會丶貢獻國家丶繼續爭取機會裝備自己。這意味著，他並非因為健康理由自願請辭。

張建宗自1972年加入政府，任職新聞主任，1979年轉職政務職系，2004年晉升首長級甲一級政務官。他曾在多個政策局及部門服務，包括前財政科丶民政署丶前政務總署丶前總督府丶前工業署丶財政司辦公室丶司法機構及中央政策組等。

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