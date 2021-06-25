實價登錄、房地合一2.0及育嬰留職停薪擴大補助，即將上路的「七一新制」一次看

在疫情三級警戒延長的同時，7月1日起，各政府部門也有多項「七一新制」將開始實施。其中包含台鐵當日訂票時間延長、電子支付新制，針對國內少子女化及炒房問題，也推出更多措施因應。

台鐵當日訂票時間延長

交通部24日公布，台鐵延長當日可訂票時間。原本可以預訂開車前1小時以上的車票，7月1日起調整為乘車當日可預訂開車前30分鐘車票，並須在搭車前20分鐘付款完成。

預訂台鐵車票後逾期未取票的停權措施，自7月1日起，由3個月內有3次訂票未取紀錄即停權1個月，放寬到1個月內有3次訂票未取票才停權1個月。

郵局推2新政

根據《中央社》報導，中華郵政代收貨款郵件，若是寄到i郵箱，則每件減收30元郵資。此外，中華郵政調整「郵政簡易人壽安心小額終身壽險」費率，並提高投保金額、放寬投保件數到3件，被保險人的主約保額累計不得超過70萬元。

政府推安心懷孕、擴大不孕補助對象

因應國內少子女化的問題日益嚴重，衛福部推行「少子女化對策-建構安心懷孕友善生養環境」，除了新增4次產檢外，也調高產檢醫師的診察費。第8至16週及第32週後，各新增1次一般超音波檢查，並加入24至28週的妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗。

衛福部也針對中低收入戶進行試管嬰兒的補助，只要檢具審查文件、附上不孕症診斷等相關證明就可申請。首次申請補助上限10萬元，再次申請則為6萬元。

此外，勞動部放寬申請育嬰假留職停薪期間的彈性，受雇者在子女滿3歲前，如果有少於6個月的留職停薪需求，可提出至多2次申請，並在10日以前提出。

勞動部同時發布《育嬰留職停薪薪資補助要點》，讓請領育嬰留職停薪的被保險人享有薪資補助，依據平均月投保薪資發給20%，合併留職停薪津貼發給，合計可達80%的薪資替代率，讓身為父母的勞工得到更多經濟支持。

政府拚打炒房，「實價登錄2.0」、「房地合一2.0」7月上路

總統蔡英文過去競選口號談到「居住正義」，這兩年開始頻頻出招打炒房。「實價登錄2.0」在2020年底三讀通過，新制於7月1日上路。

內政部「實價登錄2.0」新制的5大變革，包含成交案件地號、門牌完整揭露；預售屋全面納管、簽約日起30天內即時申報；增訂機關查核權、加重屢不改正罰責，首次申報不實處3至15萬元罰鍰，經2次處罰未改正者，可加重按次處30至100萬元罰鍰。

另外，紅單交易納管的部分，販賣預售屋者收定金時，不得約定有保留出售、保留簽約的權利，以保障消費者權益；最後，預售屋買賣定型化契約納管，若違反「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，可直接按戶、棟處6萬至30萬元罰鍰。

「房地合一2.0」自7月1日起，將延長個人短期炒房適用高稅率的期間，法人也要比照個人，按差別稅率分開計稅，避免個人藉設立營利事業短期交易來避稅。此外，也擴大房地課稅範圍，納入預售屋及座落基地。

金管會推電子支付新制，因應高齡調整壽險規範

金管會所發佈的《電子支付機構管理條例》將在7月1日開始施行，根據《中央社》報導，這次修法後放寬電支業者間的相互轉帳，並開放悠遊卡、一卡通等記名儲值卡至國外特約商店消費，且電子支付也將開放小額匯兌業務，供外籍移工進行上限40萬元的小額跨境匯款。

此外，金管會日前將「個人傷害保險危險發生率」由萬分之6.5448下修至萬分之5.7267，可望降低保戶的保費負擔、提高保障金額。

因應醫療技術進步下國民壽命延長，金管會針對壽險業規劃「第六回經驗生命表」，作為規範壽險業責任準備金的提存標準，有助於壽險業確保清償能力。提供高齡者投保的「小額終老保險」保額上限，在3月也從50萬元調升到70萬元，將在7月1日起實施新制。

台灣「檸檬車條款」7月實施

經濟部在7月1日也將開始實施多項新制，根據《中央社》報導，《出進口廠商登記辦法》有部分條文修正，往後將全面實施線上申辦，並放寬英文名稱的審核規定。《汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項》的更動，則增加契約審閱期、訂金上限及更換新車或解約，讓消費者在買到瑕疵品時更有保障。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範