【圖輯】維吾爾人的種族滅絕，被包裹在新疆「愛國者旅遊」的糖衣之下

最近，到中國新疆旅遊的遊客，都喜歡去一個新的主題式公園，這裡展示了新疆的穆斯林維吾爾族文化。不過，高度維安與國家監控的跡象，從未減少。

遊客們面帶微笑，穿著傳統服裝在駱駝上拍照，並站在頌揚中國共產黨的看板上。

聯合國專家與許多研究者表示，中國正嘗試從2016年以降，新疆的持續鎮壓行動中走出來。在這場鎮壓中，逾100萬維吾爾人被關押在「再教育營」。北京則駁斥，稱再教育營是根除當地「極端主義」的手段。

穿著傳統服飾騎駱駝的遊客｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

中共對新疆的盤算，是建設一個愛國、多民族、世俗、講北京話，並對國內遊客有吸引力的地區；中國的遊客每年花費數兆元人民幣，投入在團體旅遊的市場中。

儘管北京表示，外國記者也可在新疆自由出入，但路透社最近為期兩週的採訪行程中，兩名記者就遭到一群身分不明的便衣人員尾隨，記者無時無刻都在他們的視線範圍內。

「護送」路透社記者的警察｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

抵達新疆首府烏魯木齊後，身穿制服的員警走進飛機機艙，「護送」記者離開飛機。他們拍下了記者的證件，並留下他們將入住的酒店、相關行程等等的資訊。

「關於外國記者在新疆的報導，中國一直保持開放和歡迎的態度。」官方在一份聲明中補充說，記者在新疆必須嚴格遵守中國法律。

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新疆南部最近有一些新景點，距離中共修建的再教育營和監獄不遠。

在喀什市，維吾爾的音樂家在一家茶館的陽台上，為遊客演奏樂曲；同時，十幾名員警手持盾牌和警棍，穿梭於周圍的小巷中。

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新疆的城市或農村街道，隨處都可看見中共宣傳標語，呼籲民眾忠誠、達成民族團結。

其中一個看版上，有中共總書記習近平站在一群微笑的維吾爾兒童中間。有些小村莊的牆壁上，會出現警告人民留意極端主義的邪惡，並描述維吾爾族和漢族家庭是多麼幸福融合。

烏魯木齊市一棟住宅樓的橫幅上寫著：「建設民族團結，建設中華民族生活，建設更美好的新疆。」

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「永遠加強每個民族對祖國的認可。」昌吉一座清真寺牆上有這麼一條標語。

新疆的旅遊業主要是中國國內遊客，讓新疆在美國的制裁下有一個頗為豐厚的收入來源。中國預計今（2021）年新疆遊客將超過2億人次，到2025年將達到4億人次，去（2020）年約為1.58億人次。

美國指責中國近年來在新疆犯下了相當於「種族滅絕」的罪行，並以拘留、強制絕育和大規模勞動力等指控，對涉及新疆事務的中國官員實施制裁。

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北京否認種族滅絕的說法，並表示在新疆的政策「是必要的」，這樣才能消滅策劃恐怖攻擊的分裂份子和宗教極端分子，還稱是他們挑起了維吾爾族和漢族之間的緊張關係。

在和田市，維吾爾族占多數的地區受到再教育營的影響，導致大量維吾爾族「消失」，使一個「新的老城」逐漸成形。

每隔幾公尺，街頭海報就會展示被拆除前的房屋，取而代之的是符合旅遊設計的建築。

「舊貌換新顏，感激共產黨。」這些建築的外面，寫著如此標語。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航