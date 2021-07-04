《萬事問培根》：領導人如何平息民怨？解除不滿之毒的最好藥方，就是精心打造夢想

文：法蘭西斯．培根（Francis Bacon）

15 論社會動亂：領導人如何平息民怨？

治理國家的人應該多了解時令，比如哪些季節暴風雨多。在自然界中，在晝夜平分之時，風雨最大；在社會中，各階層勢力不相上下時，也最容易產生暴動。暴風雨來臨前，狂風呼嘯、海上暗流湧動；動亂來臨前，社會中也有各種跡象。羅馬詩人維吉爾（Virgil）說道：「太陽經常提出警告，威脅潛伏，動亂就要來臨。有人正在密謀行動，醞釀戰爭。」

人們不斷公開毀謗國家，發表放肆的言論。對國家不利的假消息四處傳播，眾人信以為真；這些都是動亂的徵兆。維吉爾寫道：「根據傳說，謠言女神是巨人科俄斯（Coeus）和恩克拉多斯（Enceladus）的妹妹。大地女神蓋亞激怒了眾天神，還生下了謠言。」

維吉爾這樣說，好像謠言是過去叛亂的產物，其實謠言也是未來叛亂的前奏。維吉爾說的也對，即叛亂和謠言其實是手足。那怕是最好、最值得稱道以及最贏得民心的施政措施，也會被惡意地屈解。這時，民眾的不滿已很強烈。塔西佗在《歷史》一書提到：「民怨一旦被激起，不管施政好壞，都會受到批評。」

雖然謠言是動亂的徵兆，但用過於嚴厲的手段來防堵，不能平息民怨。最好的方法是冷處理，不把那些話當一回事。否則，官員四面出擊去撲滅謠言，民眾反而對那些議題的熱度會更長久。

塔西佗提到，有一種「服從態度」非常不可取：「軍人的天職應該是執行命令，但他們總是任意解讀將軍的指令。」這些頑劣份子總是在爭辯、反駁或是藉故抗命，以擺脫羈絆、違抗上級。在爭辯中，恪守本分的軍人，說話時忐忑小心，但有違逆之心的，卻大放厥詞。

馬基維利說得很好，君王應該是全體百姓的父母，如果他加入任何一個黨派，政府就會像一艘兩邊載重不平均的船，必將傾覆（《論李維》）。

法國亨利三世就是教訓。他在位的時候，為了消滅新教徒，而加入了天主教聯盟。但不久後，聯盟就反過來把矛頭對準他了。在至高無上的權力之外，君王如果跟任何派系有緊密的紐帶，王權就會變成某些團體的工具，君王就開始失勢了。

人民一旦拉幫結派，在公開場所放肆爭吵、武裝衝突，就代表他們失去對政府的敬畏。根據希臘天文學家托勒密的理論，在最外圈星球是「首動者」，在它強大的推力下，帶著其他行星快速公轉，它自己也緩緩地在自轉。同樣的道理也可用在政府的高官身上，當他們自轉過快，就會如塔西陀所說的：「太過放肆，忘記誰才是他們的國王。」

這種狀況就像行星脫離了軌道。君王能被人民敬畏，是上帝的賜予，所以也能被收回，上帝說：「我也要放鬆列王的腰帶。」（《以賽亞書》第四十五章）。而政府有四大支柱：宗教、司法、議政和財政等機關，當它們功能失常，無法發揮效用時，人民就只能祈禱好運了。

關於叛亂的跡象，我們先談到這裡，之後還會再進一步探討。先談一談引發叛亂的具體成因，接著提到點燃行動的導火線，最後再談補救方法。

叛亂的具體成因，值得詳加思考。如果環境允許的話，最有效的防治方法，就是解決根本的問題。否則，若現場堆滿易燃物品，一旦有不知從何處迸發的火花，就會點燃熊熊大火。

引起叛亂的原因可分成兩類：赤貧和民怨。可想而以，有多少人破產，就有多少人會支持推翻政府。羅馬詩人盧坎（Lucan）生動描述了羅馬內戰前的情形：

「有許多貪婪的人開始放高利貸，以複利的方式收取高額利息。人與人的信任逐漸消失，開戰反而對某些人有利。」

只要戰爭狀態「對許多人有利」，那無可置疑地，社會就會瀕臨崩潰的邊緣，動亂隨時會爆發。饑荒所引起的叛亂最嚴重。上層階級破產、變成窮人，下層階級饑寒交迫，兩者交相作用下，國家就會面臨很大的危機。

至於民怨，就像人體中體液不平衡，會導致發燒不退的情況。民怨不一定出於正當的理由，君王千萬不可依此判定風險。群眾大多不太理智，常常會排斥對自己有利的事物。一旦恐懼超出了現實的範圍，就會產生最危險的不滿情緒，正如古羅馬作家小普林尼（Plinius）所說：「痛苦還有限度，但恐懼沒有。」

況且，在沉重的壓迫之下，人們內心難以承受，勇氣也會被壓抑，但恐懼卻會不斷滋生。因此，君王和國家在面對民怨不能心存僥倖，更不能當作司空見慣的小騷動，沒有發生危險就好。

當然，不是每次雲層濃厚都會出現暴風雨，大多都會消散，但暴風雨終有一天會來臨。有一句西班牙諺語說得好：「繩子總是在輕輕一拉的時候斷掉。」

而引發暴動的導火線很多，則包括宗教、稅務、法律以及習俗上的改革與變動。在政治上，派系惡鬥、小人得勢、某個階級被剝奪特權，人民因此受到廣大的壓迫，也會造反。此外，本地商人以及退伍軍人沒有獲得妥善照顧，也會暴動。

總之，只要冒犯人民，使他們為了一個共同的目標而串連起來，就會撼動政局。至於要如何補救呢？我們會談到一般性的預防措施。但要治好社會的疾病，就要看具體的病因在哪，才能對症下藥，不能一概而論。

首先，政府要先用上一切手段，消除引發叛亂的具體成因，我們前面有談到，也就貧窮與物資匱乏。為了有效解決經濟問題，就必須開放貿易，促進商業流通。政府應該獎勵製造業，懲罰遊手好閒的人，並頒布禁奢令，改善人們浪費鋪張浪費的習慣。相關單位應該改良土壤與耕作方式，以及控制物價、減輕稅賦等。

整體來說，除非因戰爭導致人力缺乏，否則政府必須規定，總人口必須有上限，不能超出物產所能供養的數量。此外還必須顧到國民素質，否則就算人口少，但人人花費高，也會拖垮一個國家。反之，若人口多，但民風純樸、儲蓄率高，國力就還穩定。因此，貴族和有爵位的人數增加，與平民人數不成比例的話，經濟很快就會被拖垮。神職人員太多的話也是如此，因為他們不事生產。還有，學者太多、但職位少，也會帶來類似的問題。

記住，國家整體收入增加，一定是出自於國際貿易，畢竟有出才有進。但只有三個領域才可以進行國際貿易：農礦業、製造業和運輸業。如果這三個輪子都轉起來，那麼財富就會像春天的潮水一樣滾滾而來。羅馬詩人奧維德說：「手藝的比材料本身價值還高。」因此，工藝和運輸比原料更值錢，更能讓國家富裕起來。像荷蘭這些低地國家就發揮這些長處，他們的工藝與運輸十分發達，可比擁有珍貴的礦藏。

最為重要的是，政府要有效管理，不讓珍寶和金錢聚集在少數人手裡。不然的話，國家有再多財富，人民仍會餓死。金錢就像肥料，只有遍地施灑才有功效。

因此，像高利貸、貿易壟斷和大規模圈地等弱肉強食的做法，必須嚴格管控，最好全面禁止。

若無法化解民怨，至少要減低連帶產生的風險。大家都知道，每個國家都有兩個階級：貴族和平民，若只有一群人心懷不滿，危險還不大。沒有貴族煽動唆使的話，老百姓行動力不會高。相對地，上層階級人數少，需要民眾加入才能成氣候。

於是動亂的危險就出現了。貴族會先讓民眾議論紛紛，接著再出面公開表露不滿。在荷馬史詩《伊利亞德》中，諸神打算綁住眾神之王朱庇特。後者得到消息後，採納了巨人帕拉斯（Pallas）的建議，找了百臂巨人布里亞柔斯（Briareus）來幫忙，才化解危機。

這故事象徵，讓人民保持對君王的好感，才有助於維持他的安全。因此，給民眾適度的自由，也是一種保護君王的方法；讓他們發洩悲傷和不滿，才不會肆無忌憚地想作亂。正如不可以堵住傷口，否則血一流回體內、造成體液不平衡，就恐怕會導致惡性潰瘍和毒性膿腫。

說到避免民怨四起，艾比米修斯（Epimetheus）的作法比他的兄弟普羅米修斯好多了；後者只知教導人類知識。艾比米修斯讓苦難與災禍飛出盒子，最後把蓋子蓋上，把希望留在了裡頭。因此，解除不滿之毒的最好藥方，就是精心打造夢想，巧妙地孕育希望，讓人們不斷地懷抱各種想望。

要如何看出政府或政策的高明之處？當政府再也無法滿足人民的需求時，就端出希望。不管是哪個領域的事務或是哪種災禍，一定都有彌補的空間，總是有解決的希望。這一點不難辦到，不論是個人和團體都喜歡自欺欺人，哪怕心知肚明，也還是願意配合演出，假裝有希望。

此外，當前政府要提防更英明的領袖出現，他會受到不滿的群眾擁戴，進而集結人民反抗政府。這一點大家都明白，但還是要擬定充分的預防措施。

這位英明的領袖通常身處高位、享有聲名，才會受到民眾的信任與寄望。人民認為這位反對領袖與自己站在同一邊。因此，我們一定得把他拉攏過來，讓他誠心地歸順國家，否則就得在同黨中扶植一人與他抗衡，分散他的號召力。

就政治上來說，我們要想辦法分化、瓦解危害國家的所有派系和聯盟，讓它們互相猜忌甚至內鬥，這樣就能有效解除民怨。相對地，支持國家政策的人老在衝突和內訌，但反對派卻是齊心協力，那形勢就很危急了。

要注意，領導人若老是隨口說一些尖酸或自以為風趣的話，就等於是提油救火，加速動亂爆發。凱撒曾挖苦以前的獨裁官蘇拉（Sulla）：「他書讀得不多，所以不懂怎麼當獨裁官。」這句話給凱撒自己帶來數不清的傷害，也粉碎人民的希望，認為他不會再當獨裁官。

皇帝加爾巴則說：「我們是徵兵制，軍人不是來領薪水的。」這句話給他招來了殺身之禍；麾下的將士感到絕望，因為努力得不到獎賞。皇帝普羅布斯（Probus）也是這樣，他說：「如果我長命百歲，羅馬帝國就不再需要軍隊了。」將士們聽到這番話都很心寒。類似的例子還很多。

因此，當時局不穩定時，君王在敏感議題上必須出言謹慎。有一些三言兩語隨口說出，像利箭般飛出，很容易讓人以為是在位者的真心話。他們那些長篇大論的談話太過沉悶而無趣，反而沒人在意。

最後，不管何時，君王身邊至少都要有一位勇猛的軍事將領，只要有叛亂些微爆發，就馬上出兵鎮壓。否則，動亂一起，朝廷眾人一定會驚恐不已，國家就會陷入危險。正如塔西佗在《歷史》寫到：「膽敢帶頭作亂的只有少數人，不過他們會吸引許多人響應參與。但所有人會默許、縱容這一切。這就是人性。」這位將領必須忠誠而可靠，聲譽卓著，不能是拉幫結派、嘩眾取寵之徒。他還必須和其他大臣合得來，能相互搭配。不然，良藥就會變毒藥，疾病本身更可怕。

培根金句 一旦恐懼超出了現實的範圍，就會產生最危險的不滿情緒，所謂「痛苦還有限度，但恐懼沒有」。

書籍介紹

本文摘錄自《萬事問培根：你的人生煩惱，塵世哲學家有解方》，時報出版

作者：法蘭西斯．培根（Francis Bacon）

譯者：談瀛洲

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「美德就像是珍貴的香料，在焚燒或碾碎後才會散發出香氣。」——法蘭西斯．培根

《培根隨筆集》當代全新譯本，與《蒙田隨筆集》並列的人生散文經典；

英國現代哲學之父歷久不衰的智慧藏寶書。

「知識就是力量」，這句家喻戶曉的名言，便是出自於法蘭西斯．培根。在他之前的時代，知識掌握在教會手中，科學研究者只重視概念的演繹與分析，但培根認為，真理透過觀察才能獲得，於是鼓吹學者要盡力收集各種知識，透過實驗印證，才能歸納出科學定理。此外，他也大力抨擊各種阻礙知識發展的偏見，如種族歧視、個人成見、人云亦云以及盲目崇拜權威。

除了科學上的貢獻之外，培根也是入世的政治工作者。劍橋大學畢業後，他前後擔任外交官、議員、最後獲聘為大法官。雖然最後因為政治醜聞而下臺，但他的智慧的確是在真實的生命中淬煉而來，而化成這一本《萬事問培根》。

在書中，他不只是空談道理與說教，而是不時穿插希臘、羅馬等歷史典故以及絕妙的文句，讓讀者加深印象，並增加閱讀的樂趣。舉例來說：

〈論死亡〉：「塞內加說，比死亡本身，跟死亡有關的周邊事物更令人害怕。」

〈論嫉妒〉：「一無所長的人總是嫉妒別人的長處。」

〈論愛情〉：「特洛伊王子選擇了最美的女人海倫，而放棄智慧與權力。」

〈論行善〉：「義大利人總是說，善良過頭的人就不是好人。」

〈論友誼〉：「沒有朋友可以敞開心扉，就像吃掉自己心臟的食人族。」

本書共五十九篇，涵蓋的範圍從人生議題、個性品德到生活觀察都有，有些雖然是培根的官場生涯心得，但應用在職場上卻十分貼切。正如他的科學成就一樣，其人生智慧也閃爍著永恆的光芒。培根所生活的年代，英國面臨宗教分裂的危機、歐洲也陷入三十年戰爭，他所得到的洞見，對於不安焦慮的現代人來說，想必具有安慰和啟發的效果。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰