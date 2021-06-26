大潭村仍然鬼影幢幢——33年前是鎘米污染，現在則是三接天然氣對藻礁的破壞

今年四月間，收到行為藝術表演者曾啓明的訊息，邀請我與王墨林共同為關切藻礁，而開展護藻礁的文化行動。在墨林兄、啓明、瓦旦、阿道 巴拉赫及其他人的參與下，透過潘忠政老師的安排，我們親赴藻礁現場展開夜晚田調，行為藝術家並於5月1日當日午後，在藻礁現場展演系列性的行為藝術。

原本在《跨界文教基金會》的安排下 ，我和民眾劇場老伙伴田玉文和影像紀錄導演陳小樺，在一些劇場與舞蹈青年的合作規劃下，預計於街頭展開行動劇，呼應護藻礁環境運動。後來，計畫轉作在藻礁現場的大潭村，進行「證言劇場」的行動。

Photo Credit: 攝影蔡明德 1980年代，大潭村高銀化工排放廢水，造成村庄嚴重的鎘米汙染事件。

Photo Credit: 攝影蔡明德 大潭村鎘污染現場。

幾些年前，劇團曾以文化行動在濁水溪出海口，備受六輕空污荼毒的台西村進行「證言劇場」，引發社會大眾高度的回響。如果說，只是以一種社運的民眾動員來思索這議題，對於劇團的文化行動而言，少掉的，無非是民眾戲劇的美學性，如何被延續與深化的探索；為了連結民眾性與美學性的探索，劇場人將腳蹤踏進民眾受污染災害的現場，除了以身體行動表達抗爭的訴求之外；核心命題仍然在於：探究發展背後所形成的「犧牲體系」，到底如何形成的過程與造成的結果。這是台西村在南風吹襲下「證言劇場」凝聚能量的社會聚焦。

換言之，文化行動終而以劇場的身體動員，讓民眾在參與其中的歷程中，和劇場人共同面對：經濟發展下對邊陲地區帶來的汙染，並非僅僅是污染廠商的不良，導致局部地區民眾受害的問題而已。而是與整體社會構造下的資本貪婪，形成偏遠、邊陲地域備受身心、土地、海洋、河水等等的荼毒；導致發展圖利商人與國家體制，卻將民眾踩進苦難犧牲體系，有著密切的關連性。

因而，體系是一種結構性因素；非僅止於個別的道德或貪婪資本利益的問題。國家與體制，在資本全球化的合理性底下，所形構的政經社會與文化，深刻影響環境生態破壞的基本結構因素，這才是一切的根本性思考與行動核心。

然而，「證言劇場」計畫，並未如期展開。除了疫情來襲之外；較為結構性的因素存在於：就和其他受到生態汙染危害的地區一般，通常廠商結合地方或中央政府的保守或者利益牽制，會即時以威脅或利誘介入區域民代的日常，合理化發展帶來工作保障，並帶動地方繁榮遠景的美夢；儘管這通常很快轉作噩夢。

但，在崇尚發展的現代化想像下，民眾屈服於民主化的資本利益，以免惹禍上身或被匿名網軍汙名化的現象，層出不窮。這樣的事實，發生在幾些年前麥寮反六輕的現場，固然是一項事實；時間拉到1980年代中期，當我與工作夥伴在《人間雜誌》工作時，便已有類似案例，每每發生在不同的環境生態破壞現場。

更遠地，可以追溯到1970年代，當日本也在各處發生環境公害問題之際，當時深入核災現場，拍下緊扼核電咽喉的報導攝影家通口健二 ，便曾遭受來自核電企業與國家體制的威脅，導致他拍出的作品，甚少受到讀者的青睞。

這和電影《惡水真相》中尤金史密斯（Eugene Smith）的遭遇，幾乎類似。可見其影藏性罪惡的普遍性；直到日本鎘米汙染在四處蔓延，且歷經激烈抗爭，受到媒體關注後，帶動民眾基於關切土地生態與環保的永續生存，紛紛購買他所出版的反核攝影集。在他稱這種狀態為：「一場意識形態的革命」。

這個前提的出現，推動我回到1988年，當台灣在二戰後，歷經冷戰／戒嚴體制下獨裁式的發展，取得一定經濟成果後，對於環境生態的破壞，所導致的巨大災難。

當年，因為陳映真先生的邀請與啟蒙，我走進《人間雜誌》的正職差事中，擔任主編的職位。從某種重要的視角出發，跨越整個1980年代的《人間雜誌》，可以說，首先是從當年泛稱作「公害」的環境保育現場，轉而全面批判對內獨裁與對外依附西方（美式）霸權，導致在世界體系的不均衡落差下，第三世界國家與社會淪為犧牲體系的一環。

這在二戰後新殖民社會中普遍存在，也可以說：形成全球性環境生態遍體鱗傷災難的源頭。

大潭村藻礁保護運動，在今年春節後，以高達70萬公投選票，受到民眾高度矚目。然則，早在1980年代中期，當《人間雜誌》在鹿港深入報導反杜邦二氧化鈦廠設廠問題時，藻礁現場的大潭村便因為「高銀化工」的 汙染，形成當地民眾在歷經三次遷村後，再次面臨須四次遷村的急迫性；其中很多居民是泰雅族原住民。

Photo Credit: 泰雅族人蘇滿能提供 備受遷村之苦的泰雅族女孩。

Photo Credit: 攝影蔡明德 歷經四次遷村之苦的大潭村民，很多是底層的泰雅族人，阿嬤帶孫流離失所。

其原因便是：當地的土地與水源，已經備受「鎘」汙染，成了鎘米；甚而，有些藏在穀倉中的鎘米，被運到彰化一帶，作為毒老鼠的毒藥。可見其汙染危害之嚴重，簡直以罄竹難書來形容，都還稱保守了！

因為，關切護藻礁議題；回首翻閱1988年 《人間雜誌》，當年，我在陳映真老師的導引下，任雜誌主編； 我們曾從1985至1988年間，持續追蹤自「鹿港反杜邦運動」延伸的環境公害議題。而鹿港人聲援大潭村，更是當年重要行動的一個核心部分。

進一步，這也說明了：環境生態是島嶼民眾「同心一命」，對抗在地政權假民主之名與國際資本輸出勾連的行動，其目的在於破解：現代化發展底下的國際強控迷思。

人與土地是《人間》的主軸，這與映真先生的左翼思想，自然有深刻的關聯；藉由馬克思主義對資本注意的批判，建構了人間精神的環境生態運動報導與介入，當下，種種記憶，如潮湧上腦海，湧上燈下書寫的自己。

時空換作當下，護藻礁，是保衛台灣海洋生態體系的一個重要環節，7600年的藻礁如粉紅的生態美好預言，啟示著貪婪的現代資本體系，不再以啟動霸權資本爭奪，不再以龐大軍購、萊豬、天然氣交易作為新冷戰藉口，讓島嶼民眾在民粹政治與國際霸權勾結下，假民主之名，行破壞自然海洋生態與日常民生之實，這在批判依賴發展下的島嶼汙染，其來有自。

Photo Credit: 跨界基金會 藻礁現場

Photo Credit: 跨界基金會 藻礁現場

Photo Credit: 演出者曾啓明，攝影許斌

總地說來，大潭村從早期遷村、化工汙染以至目前的藻礁破壞，此地居民備受發展下犧牲體系的剝削，而甚少受到整體地、從島嶼近數十年來開發與政治體制性傷害的角度深入探討。

先說，1980年代發生於大潭村的鎘米汙染，最早發生於日本時，因會在人體內造成脊椎彎曲且關節痠痛如病蝦症，醫學上俗稱稱「痛痛病」，曾在多處日本農村衍生。令人驚駭的一件事實是：當年，發生富山縣神通川流域汙染濃度為1.41ppm，而在大潭村「高銀化工」排放的汙染，則高達2.88及2.56ppm，其嚴重可見一斑。

再言，當下也在當年大潭村海域，展現的護藻礁文化行動的行為藝術表演，令人深為動容。因為，他們以身體啟動了如暗夜的蔓陀蘿花一般，深具死亡與再生的救贖特質，深刻而動人。

Photo Credit: 攝影蔡明德 因鎘污染而廢棄的農田，雜草叢生，廟前仍置放一只烙刻著：風調雨順、國泰民安的香爐。

特別是人稱當代亞洲小劇場盜火者的王墨林，以身體實踐護藻礁展開文化行動；除了在現場表演行為藝術外，並寫下一首詩。他是這麼寫的：

我們以實際行動分斷夢想，我們以具體行為迸裂語言，我們從藻礁出發，開始鍛鍊我們接受撞擊的行動力。

我與粉紅的相遇

在千年之外的藻礁上

用一種黏著的情愛

為了生死與共的諾言

我們千年一期、萬里一會

你是我身體的顏色

更是我們交換的誓言

終極地看，詩、小說、戲劇、電影或其他各種藝術的表現，免不了和救贖的意涵，產生深刻的關聯；因為，藝術之於人類之生存，無法脫離在苦慟中尋求解放。這裡，介入了一種深刻的精神內涵；如果置換於宗教世界中，我們將見到十字架上耶穌的復活—將死亡與復活視作永續之必然。

當然，唯心地看，是純粹信者得永生的情境；唯物地看，則見革命者以苦難獲取再生的希望，稱作救贖。這誠然是存在至高的意義和價值。但，較多是精神內涵上的召喚。

然則，這裡要說的是：唯獨有一種藝術的表現，在救贖的面向上，直接遭遇的是當下或記憶的現實，而且這現實本身交纏著這樣或那樣的殘酷；當救贖的命題，來到創作者面前時，除了精神面向的解脫之外，物質世界的質變，也相對成為迫切的命題。

這樣的藝術表現，就是紀實攝影、報告（報導）文學、紀錄片或者紀錄劇場等等，以非虛構現身的藝術表現。

在電影中《惡水真相》中，尤金史密斯向後來與他成婚的日本妻子艾琳說：「美洲原住民認為：『拍照會奪取被拍者的靈魂』；相同地，它也會奪取拍照者的靈魂。所以嚴肅面對你的相機吧！」

這裡要表達的，便是當報導者以良知按下快門時，在攝取受難者的靈魂時，也像尤金一樣：被體系所形成的壓迫，奪走了靈魂中的某些元素。因而，迫切期待希望和受難者共同等待救贖的到來。唯一的方式，便是以影像與文字揭穿政客與資本家罪惡的謊言，藉此以投入抗爭的行列。

最後，回首當年：相關大潭村鎘米汙染事件，蔡明德拍下重要的系列攝影作品，讓我找到「鎘影幢幢」四個字，來為他的報導攝影與官鴻志的報導文章下了核心命題的標題。

於今，屈指一算，時間已過33年，然則，備受依賴發展下荼毒的生態環境；仍然，在大潭村鬼影幢幢，只不過以前是鎘米；現在？則是三接天然氣對藻礁的破壞與汙染。

Photo Credit: 攝影蔡明德 大潭村廢棄的米還曾被送到彰化當作毒鼠藥。

「以文化行動出發的環境生態運動」跨世代座談

8/28護藻礁公投日，將應證我們「同心一命」的決心：海洋生態與環境永續，需要你的關切與參與。6/26將舉行《以文化行動出發的環境生態運動》跨世代座談，請共同來參與！



人間有燈火，照亮我們前行的道路；也反省我們可能遭遇的歧途。

時間：2021年6月26日（六）14:00-17:00、19:00-21:30

地點：ZOOM會議室

會議 ID：886 5442 0301

密碼：364441

或直接登入（可掃海報QR CODE加入）：https://us02web.zoom.us/j/88654420301?pwd=dW80eFc3ZzVrR3dqYjl4UzEwQk9CUT09（屆時請於等候室等候加入）

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Photo Credit: 新國際理論與實踐中心、財團法人跨界文教基金會

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航