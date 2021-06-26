本土A片《少年阿賓》：用心呈現80年代懷舊風格，老司機們看到台灣AV產業一線曙光

台灣色情平台與出版品的發展

1999年，台灣總統李登輝廢止了戒嚴時期的惡法《出版法》。最大的影響是，台灣從此不再有出版品的思想審查。除了少數類似鶴見濟《完全自殺手冊》等出版品，台灣早已不用任何理由查禁出版品。而廢《出版法》後，也不再另立新法進行審查管制。某個角度來說，台灣可說是亞洲最具言論自由的國家。影響所及，色情出版品也獲得自由，不被台灣略顯保守的風俗民情影響，近年來更發展出價值數十億的本土色情產業。

台灣對色情出版品的限制，僅有《兒少法》與《刑法》妨害風化罪。2003年轟動全台的本土自製A片《臺灣水電工》，即以妨害風化判刑。而這也促使大法官會議在2006年通過釋字617號，針對「猥褻物品」下了相對自由的定義，將猥褻物品分為兩大類：

一是暴力、性虐待或人獸交等而無藝術性、醫學性或教育性的資訊及內容（通常稱為「硬蕊」），二是上述要件外，足以刺激或滿足性慾，而令一般人感覺不能忍受（「軟蕊」），且未加封套或警語等安全隔絕措施者。

自此，台灣的色情出版品有了活路。也就是說，只要不涉及違反民俗的「硬蕊」內容，任何色情物品，只要限定發售（僅售成人）與加註警語，即可自由販售。在平面媒體盛行的時代，當然就是一堆色情印刷品。在現今的網路時代，則是有JVID、SWAG這類平台，販售大尺圖片或私密影片、直播情色內容，算遊走在法律邊緣。

而相較SWAG類似「直播主」的激情演出、自製影片的模式，台灣還有其他組織開始走國際路線，比照歐美、東洋A片製片商的模式，遊走於法律邊緣，並產製台灣A片。

近幾年，各個情色平台充斥著「國產」、「本土」A片，出身於台灣的「本土」女優如雨後春筍般冒出。而女優們演出的A片不僅掛著「台灣出品」，產銷上跟中國方面都有關聯，大有「兩岸合作」的意味。

中國的「國產」A片數量自是遠大於台灣，甚至還有個人工作室花大錢找歐美知名女優演出（例如：汝工作室仿日本「金8天國」系列的作品）。而台灣被中國人視為己有，台灣女優常被列入「國產」行列，不少台灣女優也會到中國參與A片演出。

但從內容來看，中國土產A片跟台灣自製A片還是有相當差異。一來風俗民情不同，二來演員口音和呈現的風格也略有不同。台灣目前散見於色情網站的A片大多為SWAG直播主的「自製」作品。真的以片商為名製作A片的，就以「麻豆傳媒」名聲最為響亮。

「麻豆傳媒」的自介是：「麻豆傳媒映畫由兩岸三地專業攝影團隊打造，以國產原創劇情為主線，搭配原聲中文對白，發展出專屬於國人自製的成人影視。」具體產製狀況不明，但他們的最新影片卻是十足台灣風格的作品。

Photo Credit: 「麻豆傳媒」製作的《少年阿賓》

有別於台灣A片過往水準的《少年阿賓》

這幾天來，社群媒體上的「老司機」們熱烈討論「麻豆傳媒」的最新系列《少年阿賓》。這是改編自同名小說的作品。《少年阿賓》是匿名作家Ben於1998年起在「熱站網路世界」發表的網路小說，描寫1980年代台灣年輕男女的情慾生活，當時在台灣網站的成人文學版備受矚目，後來被中國出版方大量印製，僅2008年就在北京查獲近兩千本盜版書。

影片《少年阿賓》之所以會在台灣網友間掀起熱潮，有兩個原因。一個是拍攝品質，另一個就是題材與美術設計。

扣除90年代以前劇情片式的台灣A片不談，21世紀以來的台灣A片，大多類似SWAG的「自拍」性質，由簡陋DV或單純手機拍攝，幾乎無燈光、美術、攝影的技術可言，更別說編導。有動機、背景或情境就已是萬幸，賣的單純是做愛畫面，最多就是強調裝扮（聖誕裝、網襪等），連A片的存在本質「勾起性慾」都傳遞得不好，賣點主要是「無碼」跟「台灣妹」。

但台灣老司機們，畢竟看遍歐美日本的諸多A片，心理多有把尺（自己的偏好），連單純的拍攝技術與編導都欠缺的東西，自然連討論價值都沒有。如果去看一些對之前本土A片的評語，大多都在針貶男優的性器大小或女優的外貌身材，與做愛的表現（幾乎都負評）。單純從「質量」、「選擇（口味）」來看，都遠遜世界各國。別的不說，做愛姿勢有超過3種就已經算多。

但《少年阿賓》卻拿出了「一般」影劇的水準。原著小說對於背景環境並未有太多描述，但劇組卻找到適合的場景拍攝。以〈篇章二：騷氣的小美學姊〉為例，整個章節的過程，只要小說裡有重點描述，例如：「學姊因為租合租公寓，所以怕浴缸共用很髒不敢泡澡，只沖澡，然後被阿賓偷窺」，劇組就能夠以適合的景來拍出相應氛圍。小說背景是80年代，合租公寓就找了木板隔間（符合第二章學姊跟男友做愛怕被阿賓聽到的狀況），還搭配阿嬤級的石頭浴缸。甚至連家具擺設、牆上海報都有挑過，環境很台灣味，也比較能讓在地老司機們有投入感。

而目前推出的三集（全按照小說章節拍），最被稱讚的〈篇章二：騷氣的小美學姊〉，燈光組做出了80年代的紅黃濃豔懷舊風格，搭配木頭隔間的場景，被老司機譽為「有王家衛感」，而燈光與美術營造出來的氣氛，為單調的原著劇情加了很多分。而這個評價純粹是跟其他簡陋的本土A片比較而來，自是無法與各國專業製作的A片相提並論。但老司機們的重點在於劇組很有誠意。這個誠意除了來自拍攝上的用心，也在於終於有像樣的劇情。

相較於日本A片高度專業化的編劇、拍攝及對性愛的鑽研，《少年阿賓》自然只是做到了基本，只要隨便拿一般的日本A片就可以相提並論。但這個讚賞來自於「終於有了」的概念。當台灣片商認真想把A片當電影拍，意味著後續老司機們可以期待更多台灣土產的作品，甚至能期望像日本A片一樣專業，而題材與氣氛更貼近自己的文化。

Photo Credit: 「麻豆傳媒」製作的《少年阿賓》

《少年阿賓》以台灣一般影視作品的拍攝品質，加上知名網路黃色小說劇情的加持，還有復古美術設計的還原度，讓故事感浮現，自然引起熱議。否則單以拍攝品質而論，麻豆傳媒之前的《刺青師》系列，無論燈光、攝影、場景都達到一般的影視水準，也不比《少年阿賓》差，但沒有什麼討論度。因為那本來就只是達到基本程度。《刺青師》系列跟那些幾乎沒有劇情的A片一樣，只有角色設定，沒故事可言，是很單純的職場性交，老司機們自然較無投入感。

總得來說，單就色情片這個類型而言，《少年阿賓》放在世界整體標準來看，是個相對普通的作品。色情片的類型片價值在於「電影技術」、「演員魅力」、「挑動情慾的程度」這幾個基本項目上。就電影技術來說，《少年阿賓》做到了基本；演員部分，跟歐美那種隨便撿就是名模的身材外貌也無法比；而「挑動情慾」這一塊更是難以比擬。

做愛畫面若要能挑動情慾，無非是在環境情境與各種設定下，演員做出性愛動作下的各式細微變化。像是：半推半就、主動挑逗、被脅迫後卻沉淪於歡愉、各種羞恥、各種愉悅⋯⋯。這點正是日本A片的強項，他們甚至因此發展出不同的情境類型（還細到可以用番號區分）。而台灣所有的A片都不怎麼追求這些，《少年阿賓》同樣沒有太多著墨。並不是劇情跟對白演到怎樣，觀眾就會自行代入，而是畫面能否帶領觀眾到那種情慾狀態。當然即使連日本A片做得好的也不是太多，但有追求跟根本沒在追求，程度還是不同。

不過《少年阿賓》的確也符合老司機們的看法，就是本土A片這樣弄，讓人看到了一絲曙光。老司機們興奮的不見得是這部片有多好，而是它象徵了台灣開始往真正的AV產業邁進的專業追求，現在雖然就這樣，但以後應該會更好。

從實務面來說，《少年阿賓》可說執行力很強。製作籌備的期程外人不知，姑且不論。但光是徵演員這件事，麻豆傳媒6月2號才開始徵人，還沒月底就已生產出三支系列影片，效率相當高。

而麻豆傳媒未來是否能將作品提升，慢慢與歐美日本看齊，這其實也要看台灣影視環境的狀況。日本AV會有較好的專業呈現，除了AV已發展成一項產業外，有些具有電影夢卻無法進入電影圈的技術人才，都投身AV業，把A片當成理想作品來拍，有些甚至能拍出媲美歐美頂級AV的質感。舉例來說，日本S1就常有高端作品。以其作品SOE-143《ギリモザ絶叫！ビッグマグナム FUCK Rio》來說，片頭前三分鐘，不但拍出高質感的唯美MV畫面，還配上「後搖」音樂。這跟後面100多分鐘的內容根本沒有關係，像是導演跟攝影自我滿足般地在炫技。

台灣如果有影視人才，或有電影夢卻沒機會踏入影視圈的人，加入像麻豆傳媒這樣的片商，那台灣的AV產業也許就能向歐美日本看齊。別的不說，光就攝影這塊，台灣JVID這類平台上早就有不遜國際的作品。當然拍片需要的是更多元的人才。台灣A片會維持現狀，還是做到國際水準，還有待觀察。

而小說《少年阿賓》共有67章，目前只拍了前三章。後面64集會不會拍出媲美日本S1片商的品質，也是值得關注之事。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航