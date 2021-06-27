防疫三級警戒的晚上街道幾無人潮，商圈也該關上沒用的裝飾燈

文：吳心萍（主婦聯盟環境保護基金會資深主任）

衛福部宣布，將延長三級警戒。三級警戒期間的晚上，原本人潮洶湧的鬧區街道，人潮都消失了，但許多百貨公司、商圈大樓的外部裝飾燈，卻仍在傍晚照亮整個城市。就連南部也有滯洪池，深夜一點仍開著造景燈。筆者甚至見到5月中南部仍缺水時，北部某鬧區還開著水景設備。

關閉裝飾燈，減少商圈群聚

就算這些景觀燈是最省電的LED、人造噴泉用最省電的馬達，但三級警戒期間街頭都是空空蕩蕩的，這些並非為了安全，僅是為了裝飾而耗用的電力，仍然沒有必要。

即使現在確診數有持續下降，但畢竟仍在防疫期間，更不應該用裝飾燈、噴泉造景、裝置藝術，營造出適合出門逛街的氣氛。商場及鬧區的街上，其實只需留足夠安全的照明給行人、車輛。氣勢磅礡的燈光、華麗的人造噴泉，反而增加了防疫期間的不安全性。

百貨服務業及商圈是這波疫情底下的重災區，沒有平日的消費者，卻仍要支出人力、房租等，雖說裝飾用電的電費相較上述支出是少的，但實施節電還是能省下一筆可觀的支出。以2018年SOGO推動公共區域節電為例，就減少了500 萬度（4.8%）、節省1490萬元。而且，相信在防疫期間關掉裝飾燈的舉措，也會讓消費者感受到業者共體時艱的體貼。

作者提供，Linda Chen攝 見不到人潮的馬路上，照片中右側的廣告牆仍打著燈光

關閉裝飾燈，減少傍晚的非必要用電

此外，這個夏天因為居家防疫，原本一間辦公室的大冷氣給30個人吹，現在成了30個人都在家開冷氣，造成用電增加。5月27日就創下3802.2萬瓩的第一高用電歷史紀錄。通常台灣的尖峰用電是在中午左右，不過現在中午的太陽光電的發電量已經和核能相差無幾，也舒緩了中午用電的緊繃，因此，當太陽下山後，關閉不必要的景觀用電，有助於紓減傍晚後的用電高峰。

很可惜的，不論政府統計用電資訊，或是百貨業的企業社會責任報告裡，都沒有特別統計裝飾燈的用電量。因此很難精確地算出全台灣關閉裝飾用電力的節能潛力。

但爬梳過往的節電活動成績，仍可找到一些蛛絲馬跡，以今年3月高雄響應關燈一小時為例，當時許多知名地景和建築熄燈僅僅一小時，就已經節省683度電力（約為一個家庭的兩個月用電），減少450公斤二氧化碳排碳量。

日本核災後的節電時期，民間也自動自發調按自動販賣機燈光，或在夜間關閉某些機台，來做為省電措施。相信業者若能共體時艱，關掉景觀裝飾用的電力，對於紓解台灣傍晚的用電尖峰，是有一定幫助的。

作者拍攝提供 即使百貨商圈在防疫期間已經沒有平日的人潮，但5月下旬已進入三級警戒的晚上，7、8點左右的街道，仍是金碧輝煌

關閉裝飾燈，減少都市裡的光害

金光閃閃的夜都市，除了電力的消耗，也製造光害問題。根據統計，2013到2017年，全台光害陳情案件達1741件。但國際暗空組織曾表示，雖然亮度高的LED已取代高耗能燈具可節能，但國外有些地方用量增加，反而造成城市夜晚更亮。

目前找到台灣和裝飾燈光最相關的政策，是環保署2020年雖有公告光污染指引，也就是說，目前對裝飾燈的管理，是以亮度的角度出發。的確，我們居住的城市需要減少光害對生物及人們的干擾，但裝飾用電力的耗能，也需要更全面地由地方能源轉型的角度來檢視，才能讓城市的生活方式更為永續。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航