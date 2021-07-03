《一人份的熱鬧》：最後一次期末考結束時，我才明白大學的意義

文：尹維安

最後一次期末考結束時，我才明白大學的意義

1.

大學裡的最後一次期末考結束得並不愉快。

一切照舊——依然列印了十多頁資料，依然用螢光筆標記了整本書的重點，依然熬夜背到凌晨三點，背完之後依然覺得這一切都很沒意思。

我對於大學裡的期末考是充滿懷疑的，就比如這學期的最後一門考試，開學時發了課著本，但是老師上課時從來沒有照課本講過課。該科老師從美國留學回來，這個聲音細而嗲的老師課上得還不錯，比起唸PPT，她會嘗試和學生實際的交流，我教評的時候還給了她很高的分數：一是因為她的課堂活躍、不教條，二是因為她曾為行銷人、廣告人，我和她課後的交流很愉快。

這門課是很討好大四學生的：很少點名。有些同學以準備考研究所為由常常缺課也不會被怪罪，課堂討論較為輕鬆，課前分享想說什麼就說什麼，就算說得不是太好，老師一樣帶頭鼓掌。總之，在這門課上，老師給了大家充分的自由，師生之間的相處是舒服的。

也正是這樣一門課的期末考，竟然要從課本上出題，也是到了畫重點的時候，很多同學才想起來——哦？我們還有課本？

老師也很無奈：「我也不是一個喜歡考試教育的老師，但是沒有辦法，請大家理解。」

我們沒有不理解的權利，因為考試分數和學分掛鉤，而學分對於大學生來說，依然是放不下的心結。

我有時候對大學教育體系的情感很矛盾：這門課我很喜歡，也學到了很多東西，但我真的不明白，把那些知識點一字一句地背誦下來然後填寫到考卷上的意義是什麼？

在大學裡，分數和排名真的那麼重要嗎？

2.

大學裡最後一堂考試前的那天下午，我路過教學大樓的布告欄時看到一則公告：我們學院同年級一個同學上午考試作弊。雖然只透露了這個同學的姓，名是由「某某」替代的，但因為那個姓不常見，因此大家一眼就能認出是誰。

我著實驚訝了一下，因為這個「X某某同學」是個不折不扣的資優生，考過好幾次班級第一，也是學院裡的榜樣和獎學金的獲得者，平時看起來也是很努力的樣子，難道資優生也會作弊嗎？

到了考場，坐我前面的一個同學問我：「看到公告了嗎？」

我說：「不會吧？」

她說：「我也覺得不可思議啊，但好像應該就是她。」

大家都刻意避免談論她的名字，不能避免的是驚訝和不嫌事大的圍觀看戲心態。

在我們學校，每場考試時，老師都會在黑板上書寫警語：「考試不過還有機會，考試作弊取消學位。」真不知道資優同學為何要冒這個險，在倒數第二場考試時栽了跟頭。

我很詫異，就算是沒有準備好，一次考不好會怎麼樣呢？真的有必要冒這個風險嗎？其實也可以理解，一個習慣了名列前茅的人，一個習慣了教育體系中的高處盛景的人，寧可鋌而走險，也不願意排名下滑。

在大學裡，有時候讀書和考試就是兩回事。你可以把考試看作一個很功利的行為，但一定不能把讀書看作是一個功利的行為。

考試是你獲得成績以追求其他東西的一種憑證，這就和你努力賺錢買貴的衣服、鞋子、化妝品是同一個道理。但讀書不一樣，讀書是不可能用排名、分數去衡量的。

3.

大學裡最重要的事情是什麼？

成績、排名只是我們通向某個去處的一紙憑證而已，不是說不重要，而是你得想清楚，它對你而言有多重要？

我就讀的大學並不是最出色的，但我始終覺得這不是一種妄自菲薄的理由，每次我看到我的朋友、學長學姐、學弟學妹，在寫詩、擔任國際義工、玩樂隊、舞台劇表演、募資自己的第一張專輯、創業......在做一切可以表達他們自己、幫助別人、為這個世界帶來一些改變的事情，我就覺得很感動。

大學的意義是幫助我們脫離一個群體的衡量標準，找到自身的評價體系，是從崇拜集體主義下的「優秀」勳章轉變到建立自身的滿足和成功。

不是讓你去成為別人口中的第一，而是讓你弄清楚自己是誰，需要什麼，能為這個世界做些什麼。

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書籍介紹

本文摘錄自《一人份的熱鬧》，時報文化出版

作者：尹維安

我們走在成為大人的路上。

這條路上只有自己，在無從揮霍的大把時光裡，

學會獨處，尋找自在。

學著「站在自己這邊」｜個體與集體的關係究竟應該如何？我是否需要違背自己的直覺和脾性維持關係的穩定？沒有人和我站在一起的時候，如果我覺得我是對的，那我只能和我自己站在一起。

學著「發號施令」｜保留一些自己的定力，在慣性和麻木中多一些清醒。不要總為了成就別人而奉獻自己，卻忘記自己也有發號施令的權利。

學著「去掉絕對值」｜生活沒有絕對的舒適和絕對的不舒適，如何選擇並調配好自己「舒適和不舒適」的比重，找到讓自己身體忙起來但心可以沉下去的那個平衡點是很重要的。

學著「分手」｜失去的永遠不是最珍貴的，最珍貴的部分是他們給你的改變以及成全了往後更多的可能。分手之後的那場感情上的Gap Year，才讓你知道自己是誰，要去成為誰。前任是一所學校，你總要畢業的。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航