《一人份的熱鬧》：我媽從小就告訴我多和男孩子交朋友，和異性相處，很讓人長見識

文：尹維安

她沒有男朋友，卻有很多異性朋友

「男人沒一個好東西。」這種話除了能在電視劇裡聽到，我還聽一個同齡朋友說過。這個二十二歲的女孩，在談了一次（只是一次）失敗的戀愛之後，不知道怎麼了，對男性（除了她爸）都產生了不小的敵意。

她秉承著媽媽教過的「男人沒一個好東西」這樣的原則，幾乎斷絕了所有與異性交往的機會。上課的時候、吃飯的時候、日常休閒都是和女孩待在一起，與男生的交際大多就是在SNS上按個讚，發布一些日常事務，除此之外再無其他。

那次經歷大概是給她帶去了一些後悔和傷痛，失敗的戀愛的確讓人害怕，因此她緊閉心門，只和女孩交流打鬧。

用她的話來說是「心不動則不痛」。

為了不再次陷入苦楚，索性避免產生任何愛情的可能。

我身邊有一大群女孩子，上大學了，甚至都大學畢業了，如果和男生多說幾句話，都會覺得不好意思，有的甚至還會害羞、臉紅、語無倫次。

這可不是因為產生了愛情，僅僅是因為「不習慣」。很長一段時間裡我也是混在女生堆裡的那個，和一群女生嘰嘰喳喳地上學，嘰嘰喳喳地下課，國中、高中時代，談得上關係好的男同學寥寥無幾。我並不覺得這有什麼問題。

2.

但我這幾年來在「交朋友」這件事上出了點意外。

怎麼說呢，有一次忽然意識到，我聊得來的朋友裡竟然男生過半，且都相處得不錯，一改往日通訊錄裡陰盛陽衰的態勢。

我一向認為和女孩生活在一起更舒服，逛街、吃飯、聊生活日常這一類的事情還是和女朋友們一起做比較好。但我忽然發現，和大多數男孩相處的時候是另外一種感覺。

（根據我的感覺，我身邊大部分）男生少了很多隱密的小心思，他們在看待一些事情的時候往往更客觀和冷靜。他們不喜歡嚼舌根也不喜歡說壞話，大多數時候有著更好的執行力和邏輯。過了打架的年紀，他們的情感更為內斂，喜歡講道理，而不會任由感性氾濫。

怎麼說呢，和異性相處，很讓人長見識。

我前幾天去參加活動，與一個九○後的學長短暫地交談，發現挺聊得來。這個學長的星座是水瓶座，看起來沉默且沉穩，但在臺上的時候時不時會說幾句幽默的話，讓人蠻意外的。

他喜歡讀木心的作品，車上放的卻是俄語歌，媒體行業出身，在大城市工作過，因為一個女孩回到家鄉，如今依舊單身，於是去遙遠的國度旅行，見聞這個世界。

他內心有巋然不動的島嶼，也有廣袤無垠的沙洲，對未來的方向堅定又縹緲。

我們聊了很多莫名其妙的東西，比如木心詩裡的語法是否自成一派，比如生活中莫名其妙的失落究竟從何而來，他說他是神秘主義者，而我享受當下的現實生活。他帶我去家鄉當地的小鋪子吃大餛飩、煎餃、灌湯包和麵條，口味偏甜，我不太吃得慣，他又買了好吃的小米酥，把一大盒塞到我手裡。我咬了一口，的確好吃。

當地有家叫「浮生記」的獨立書店，他開車帶我去逛了逛，店主樹老闆也是他的朋友，借了學長的光，我有幸蹭了老闆一杯特調奶茶。

當時我一邊和他聊，腦海裡一邊想到的是《愛在黎明破曉前》裡傑西和塞琳在街上漫無目的地聊天的場景，這樣的溝通必定和愛情無關，或許從今往後我們沒有機會再見面，但我對於短暫的交談上癮，這次談話啟發了我很多思考。

最後離開時他告訴我：「你在臺上和臺下給人的感覺蠻不一樣的嘛，完全不是同一個人啊。」

我說：「我與人相處時把自己當作一面鏡子，見什麼人說什麼話，如果你覺得和我聊天很開心，說明你本身就是個很不錯的人。」

於是我們愉快告別，夜晚的城市也很明媚。人與人相處，最快樂的事情莫過於相互理解、相互啟發。

3.

在我很小的時候，我媽就告訴我，多和男孩子交朋友，因為你可以從他們身上學到很多女孩子身上少見的素質。最開始我不信，因為那時候的我對自己蠻沒有自信的，覺得自己並不是男生最喜歡的那一款，而且多和他們說幾句話，都會很擔心自己「發揮」得不好。

後來我發現「和異性交朋友」是一件很棒的事情，不僅僅是談戀愛這一件事情，而是透過其他人，開拓一個自己從未了解的世界和思考方式。

我們從異性身上可以學到很多很多東西，遠不止愛情這一件事。社交媒體常常框住我們的思考，如果把「男」和「女」放在一起，中間的連接詞大多是「愛」、「喜歡」、「追求」，彷彿男女之間除了愛和性，別無其他。

男生和我們完全是不同的生物，他們對於一件事的看法、分析思考、處理方法等，有很高的機率和女孩子是不一樣的。但其實異性之間是有宇宙的，只要你願意去探索。

4.

如果要我給年輕女孩一個所謂的「人生建議」，我可能會提到一點，那就是「嘗試去交幾個你信得過的異性朋友吧」。

異性朋友可以提供我們看待世界、看待問題的另外一種角度，我無法確定這是不是更好的，但肯定是你之前沒有想到的。

男生和女生的思考方式是很不一樣的，或者說，人和人之間的思考方式是很不一樣的。和「讀萬卷書，行萬里路」同等重要的，是「認識各種各樣的人」。見過越多的人之後，我們才可能變得越發平和以及包容。

在他人身上發現自己的美和不足，是我們應該學會的事情。這個世界就像巨大的圖書館，每個人都像是一本書，你遇到的人越多，就會把他們分門別類地歸整在你自己的「世界層架」裡。

你了解過人性的多樣，在「人」這座圖書館裡駐足越久，反而越可以找到自身的定位和價值，越來越清晰地了解自己是一個什麼樣的人。

每當這時，愛情甚至顯得有些無趣了。

相關書摘 ▶《一人份的熱鬧》：最後一次期末考結束時，我才明白大學的意義

書籍介紹

本文摘錄自《一人份的熱鬧》，時報文化出版

作者：尹維安

我們走在成為大人的路上。

這條路上只有自己，在無從揮霍的大把時光裡，

學會獨處，尋找自在。

學著「站在自己這邊」｜個體與集體的關係究竟應該如何？我是否需要違背自己的直覺和脾性維持關係的穩定？沒有人和我站在一起的時候，如果我覺得我是對的，那我只能和我自己站在一起。

學著「發號施令」｜保留一些自己的定力，在慣性和麻木中多一些清醒。不要總為了成就別人而奉獻自己，卻忘記自己也有發號施令的權利。

學著「去掉絕對值」｜生活沒有絕對的舒適和絕對的不舒適，如何選擇並調配好自己「舒適和不舒適」的比重，找到讓自己身體忙起來但心可以沉下去的那個平衡點是很重要的。

學著「分手」｜失去的永遠不是最珍貴的，最珍貴的部分是他們給你的改變以及成全了往後更多的可能。分手之後的那場感情上的Gap Year，才讓你知道自己是誰，要去成為誰。前任是一所學校，你總要畢業的。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航