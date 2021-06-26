拜登無意解除經濟制裁，古巴輸出「白袍抗疫軍隊」打下自己的國際舞台

編譯：王國仲

在6月23日舉行的聯合國大會上，共有184個國家投票要求美國解除對古巴的經濟制裁（僅有美國、以色列反對，哥倫比亞、烏克蘭與巴西棄權）。自1992年本案納入議程開始，這已經是贊成票超過反對票數的連續第29年。

古巴外交部長帕利里亞（Bruno Rodríguez Parrilla）也出席聯合國大會，表示美國實施的制裁「明目張膽且無法接受」，是對古巴民眾人權的嚴重侵害。帕利里亞補充，美方制裁讓古巴難以取得足夠醫療物資、民生必需品來研發疫苗、對抗疫情：「就好比COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），經濟制裁正在扼殺我們、使古巴窒息。」

美國代表團的成員杭特（Rodney Hunter）則有不同意見：「制裁是讓古巴實現民主自由與基本人權的手段之一。」他坦承古巴人民的生活在制裁下遭受衝擊，但稱美國不只在對古巴的人道援助中扮演重要角色，更是古巴主要的國際貿易夥伴：「我們每年都核准、向古巴出口價值數十億美元的食品、農產品、醫藥與電子通訊設備。推進民主和人權，仍是美國的核心政策目標。」

儘管聯合國大會決議具一定影響性，卻無實質法律效力。解除已持續超過50年的對古巴制裁與否，仍有賴美國國會做出最後決定。

美國－古巴關係，短期內無改善跡象

1959年，以斐代爾・卡斯楚（Fidel Castro）為首的革命組織推翻巴蒂斯塔（Fulgencio Batista）獨裁政權，建立西半球第一個社會主義國家。新生古巴持續向蘇聯靠攏，引起美國不安。儘管卡斯楚曾於1959年造訪美國，雙邊關係仍逐漸惡化。1961年，中情局發動豬玀灣事件（Bay of Pigs Invasion）、意圖推翻古巴政權失敗後，雙方關係跌落谷底。美國亦開始對古巴實施長達數十年的禁運與經濟制裁。

美古關係曾一度在歐巴馬（Barack Obama）任內好轉。2014年底，歐巴馬與時任古巴領導人的勞爾・卡斯楚（Raúl Castro）共同宣布，雙方將推動關係正常化，並在2015年中正式建交。

2016年3月，歐巴馬成為1959年革命成功後，首位造訪古巴的美國總統；同年，美國更首度在聯合國大會投票中，針對古巴禁運譴責案投棄權票，而非反對票。

不過，川普（Donald Trump）上任後，再度收緊歐巴馬政府放寬的幾乎所有措施。儘管多數觀察家與盟國皆持反對意見，他更在2021年初、即將卸任之前，聲稱古巴「多次協助國際恐怖組織、為恐怖份子提供避風港」，並將其重新列回「支持恐怖主義國家」的名單上。

雖然現任總統拜登（Joe Biden）在競選時，曾表示將取消川普任內「對古巴人民造成傷害，且無助促進民主或人權」的部分政策，但截至目前為止，美國政府尚未做出任何明確舉措。部分分析師更指出，古巴問題並非拜登的施政重心。

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對抗美國制裁，古巴藉「白袍軍隊」拓展國際形象

儘管持續遭受美國制裁，古巴近年來也逐漸憑藉自身軟實力，在國際舞台佔有一席之地。

或許很難想像，但古巴最主要的出口產業並非菸草或砂糖，而是醫療服務，甚至能為其帶來每年高達上千億美元的外匯收入（比古巴境內一整年的觀光產業收益還多）。根據2018年數據，至少有5萬名古巴醫生，在全球超過67個國家服務。他們被古巴政府稱為「披著白袍的軍隊」。

全民醫療與教育，一直是斐代爾・卡斯楚理想社會中的基本藍圖。1959年革命成功後，他迅速將理念付諸實行。《經濟學人》雜誌的古巴專家凱勒（Mark Keller）表示，醫療和教育是古巴政府的兩大投資，因此民眾多受過良好教育，醫生人數也居高不下：「古巴的預期壽命甚至高於美國，每位人民平均可以分到的醫生數也比美國高出三倍。」

冷戰期間，古巴政府便常以醫療資源作為外交手段。1963年，56名醫生組成的團隊至阿爾及利亞行醫，完成古巴史上首次境外醫療任務。此舉使兩國建立深厚互信，雙邊關係更延續至今。

在相對貧窮、政府無力提供醫療資源的非洲與加勒比海小國中，常能看見古巴籍醫生的身影；2010年海地地震、2014年非洲伊波拉病毒爆發時，古巴醫療團隊亦扮演至關重要角色，為古巴贏取重要外交名聲。

除了博取聲望外，醫生們也為古巴政府帶來豐沛財源。舉例而言，巴西與古巴在2013年簽署協定，巴西將每月支付3600元（美金／每位醫生）予古巴政府。以派駐巴西的約8300位醫生計算，古巴政府每年將取得3.6億美元收入。

在本次新冠肺炎疫情中，古巴醫療援助也獲得世界各國讚揚——醫療團隊已被派往義大利、南非與安道爾等國，這也是首度有歐洲國家向古巴尋求緊急醫療支援。當然，美國不會樂見此一發展，並透過駐哈瓦那大使館發布聲明，呼籲各國不要接受古巴的醫療援助。

美國與其他批評者認為，古巴政府正藉由輸出醫療資源，影響並干涉他國政策。此外，部分反對者亦擔心醫生們正成為古巴政府剝削、謀求自身利益的對象。

目前尚無明確證據，顯示古巴政府剝削自家醫療人員。但比起醫生本身，古巴政府確實獲取更豐厚收入——海外醫療人員約四分之三的薪水需上繳國庫，不過他們的薪資水平（約1000美元／月）仍遠比古巴境內平均（約25美元／月）來得優渥。亦有報告指出，政府會扣押醫護人員的護照與部分薪資，確保他們如期返國。古巴政府則否認此指控。

無論如何，在疫情持續肆虐的今日，相信古巴籍醫生在世界各地仍會廣受歡迎。但他們為母國積累的名聲和國際地位，短時間內似乎還不足以迫使美國解除經濟制裁。

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責任編輯：羅元祺

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