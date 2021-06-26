台灣移工因疫情被下「禁足令」，國際媒體怎麼看？

本月初，京元電子苗栗竹南廠爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病、武漢肺炎、新冠肺炎）群聚感染， 苗栗縣縣長徐耀昌隨即在8日宣布全縣移工「禁止外出」。除了確診移工進行隔離外，京元電子也將移工統一安置在宿舍內，而隨著疫情升高，有其它科技公司還禁止移工在宿舍「群聚聊天」。目前移工已紛紛解除隔離，在台移工宿舍環境、具爭議的防疫措施也被國外媒體關注，登上了國際版面。

關注台灣移工議題的媒體《移人 Migrants’ Park》，在臉書上整理了包括《紐約時報》、《每日電訊報》、法國《自由報》、瑞士《新蘇黎世報》、《日經新聞》和菲律賓《GMA新聞》都有關於台灣晶片廠移工被下「禁足令」的報導，其中《自由報》更是下了「移工宛如遭到囚犯般的對待」的標題。

除了《移人 Migrants’ Park》列出的外媒，《金融時報》、《衛報》、《外交家雜誌》也做了相關報導，連美國社群《Reddit》也有疫情下台灣移工處境的討論串，而菲律賓媒體《GMA新聞》在YouTube上的報導，目前已有超過14萬的瀏覽人次。

國際媒體怎麼看「台灣疫情下的移工」？

根據《金融時報》內容指出，包括佳能（Canon）、群創光電（Innolux），都有被點名在台灣科技業廠爆發疫情後，有要求移工在宿舍閉關。報導也提到為於台中的佳能工廠，下班時是將移工限制在宿舍，甚至警告他們不要聊天，根據佳能公司內部部落格中，就有「除了上下班，不要離開宿舍。宿舍內不允許群聚聊天」的內容。

對此，佳能承認該限制可能過於嚴格，表示是基於關注員工和社區的安全而有的規範，而在公司內外部提出問題後，已於6月18日根據政府建議修改了內容。

《衛報》則是採訪了位於苗栗縣的數十名移工，這些受訪移工強調，針對工廠於疫情期間的防疫措施沒有任何問題，但他們認為，留在自己家中並保持社交距離，遠比搬到住宿要安全。一位女移工就表示：「我們都想再活著回到菲律賓與家人團聚。我們不想冒險，這就是我們不同意返回宿舍的原因」。《衛報》也在報導中補充台灣目前是處於三級警戒，並未限制民眾外出，在有人數限制下仍可以聚會。

《衛報》還提到了2020年新加坡移工的疫情，當時新加坡也被批評因移工宿舍環境不佳，而導致疫情失控。目前住在台北的新加坡作家鄞義林就表示：「我們從新加坡的情況，也可了解被限制在宿舍會讓移工面臨心理上的問題，還有新加坡移工結束了自己的生命。」

《外交家雜誌》的報導除了陳述自京元電爆發疫情後對移工的限制，也指出台灣移工長期以來存在著由仲介扮演與雇主間的橋樑，而仲介的剝削行為所造成的強迫勞動更是臭名昭著，該報導撰文者Nick Aspinwall也提到，美國國國務院的年度人口販運報告中，持續在譴責仲介帶給勞工的剝削行為，而台灣總統最近在歡迎美國代表團訪問時，也並無特別回應在台移工所面臨的問題。

一場疫情讓移工宿舍環境現形

《公視新聞》報導，京元電子爆發疫情後，原先是將移工分流安置在宿舍，而本週為降載宿舍人數，有一百多名移工必須搭遊覽車換宿舍，然而，因搬遷過程混亂、宿舍環境髒亂，遂有移工向天主教神父陳智仁求援。陳神父表示，他了解這些移工都是因為疫情關係，所以必須配合中央和地方政府的政策，但多名移工擠進一間小房間，而且房間都沒有做好清潔消毒，移工也怕群聚又造成疫情破口。

《中央社》報導，對於移工對宿舍環境的抱怨，苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊21日回應，表示京元電子外籍移工群聚染疫，上百名確診移工被送到醫療院所或集中隔離場所，為避免二次感染，無法再回到宿舍，因此會有來不及搬遷的情況；另外，配合移工宿舍人員降載，人力仲介公司也會調整移工居住地點。

彭德俊表示，在環境管理部分，尤其是造橋鄉人力仲介公司宿舍，所有確診移工的房間都必須由專業清潔公司消毒後，靜置24小時才能重新入住，針對垃圾清潔堆積問題，可能是一開始出現4、5天清理1次，但目前已要求仲介公司，每隔2天就要請專業清潔公司前往收取垃圾。

苗栗縣議員曾玟學本週也在臉書上發文，表示因著疫情趨緩，前進指揮所完成階段性任務撤出，京元電的移工也陸續完成隔離，這幾天從外縣市回來宿舍準備要復工，但本週宿舍的處理卻亂成一團。

曾玟學說明，有隔離中的移工說到，他們每月要付3500元租金的宿舍，在沒有任何告知的情況下，私人物品被擅自打包得像垃圾一樣堆在走廊，且有人的床位竟已經住了其他人，而被要求搬到造橋宿舍的移工，空間比竹南宿舍更小，大多數卻仍是6人一房，只是室友換人，房間放上三組床架後只剩走路空間，許多人為此抱怨，調整後的空間變得更密集，真的能達到降載功能嗎？

曾玟學也表示，「擅自移動物品跟宿舍分配的問題還是很大，把員工私人物品堆的跟垃圾堆一樣讓人很生氣也很無奈，因為已經發生，也沒辦法恢復原狀，這段時間只能不斷請勞青處注意移工宿舍狀況，避免之後再發生類似事件。」另外，他也擔憂降載的做法是不是只是把人塞到看不見的地方應付檢查，之後又會變成原樣？

《聯合新聞網》報導，對於移工宿舍必須降載疏散、進行分艙、分流，或房間共住人數依舊超過數十人等，引發不尊重移工隱私及無法達到防疫效果的爭議，監察委員王幼玲、王美玉25日表示已申請立案調查。

王幼玲、王美玉指出，由於疫情持續嚴峻，據相關專家研究，新冠病毒持續快速變異，將有流感化之趨勢，根據「外國人生活照顧服務計畫書」對移工宿舍之規定，只有規範每位移工居住的最低坪數，沒有隔間要求，是否足以防範疫情群聚事件發生及避免疫情擴散，實有深究之必要。其他待釐清之處，還有包括移工宿舍的防疫措施為何？移工住宿，包括居住宿舍或其自行在外租屋，相關主管機關如何於不歧視之平等原則，維護移工人權並兼顧疫情管控？雇主及仲介應擔負之責任為何？相關主管機關之監控機制為何等問題，皆會在調查中進行探究。

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核稿編輯：杜晉軒