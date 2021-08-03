抵禦高能太空輻射的人造屏障：NASA證實「無線電波」成為地球防護罩

文：Chloe

巨大的人造「屏障」，抵禦高能太空輻射

2017年，NASA（美國宇航局）的太空探測器偵測到，地球周圍環繞著巨大的人造「屏障」。測試結果證實，它會對太空天氣（space weather）造成影響。這意味著，人類活動不僅會劇烈地改變整體地球環境，甚至也會改變宇宙。

不過好消息是，這與我們對地球的負面影響截然不同，這層巨大的人造「屏障」實則有益宇宙。

早在2012年，NASA發射了兩個太空探測器（命名為范艾倫探測器，Van Allen Probes），它們以大約3,200km/h（2,000mph）的速度穿越地球的范艾倫輻射帶（VanAllenBelts），我們的地球被兩條這樣的輻射帶包圍著——內輻射帶距離地球表面大約640–9600公里（400–6000英里），而外輻射帶佔據著大約13500–58000公里（8400–36000英里）的高度。

時隔5年後（2017年），范艾倫探測器在監測地球磁場中的帶電粒子活動時，發現了一些奇怪的現象——某種低頻屏障阻止了某些有危害的輻射。在過去的幾十年當中的深入調查，這個屏障一直在積極地將范艾倫輻射帶推離地球，現在輻射流實際上比1960年代離得更遠了。

當我們的范艾倫探測器監控地球地磁區的帶電粒子時，這些危險的太陽能放電被一些低頻率的電阻擋在軌道外，NASA指出：「甚低頻保護膜表面和范艾倫輻射帶的內部幾乎完全吻合。」來自科羅拉多大學大氣和空間物理實驗室的丹·貝克也是研究小組的一員，他把這種現象稱為「不可橫跨的屏障」。

VLF（甚低頻）起了一定的作用

為何會有這樣的改變呢？結果證明，VLF（Very low frequency，甚低頻）一直洩漏到地球周圍，並在那裡逗留了足夠長的時間，形成了一個巨大的保護氣泡。

我們大多數人在日常生活中與VLF信號關係不大，但VLF信號是許多工程、科學和軍事行動的中流砥柱。VLF信號的頻率介於在3到30KHz之間，由於其波長較長，非常適合傳送遠距離或水下深處的廣播編碼信息、在複雜地形（如：山脈等大型障礙物）傳輸訊號，例如運用於深海潛艇通訊、無線心跳頻率檢測器及地球物理學研究等。

NASA的研究小組證實，VLF可以影響太空中某些粒子的運動方式和運動地點。所以多虧了VLF，太空中的大氣已經被人類所掌控了。因為大量的實驗和觀察發現，在合適條件下，VLF頻率範圍會影響環繞地球的高能輻射的屬性。

參考資料

SCIENCEALERT STAFF（2020,15DECEMBER）. There’s a Human-Made Barrier in Space, Surrounding The Entire Earth. Sciencealert

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航