【東南亞週報】菲前總統艾奎諾三世逝世｜聯合國決議對緬實施武器禁運｜越南航空瀕臨破產邊緣

編譯：荊柏鈞、鍾依吟、柯昀伶、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第124期，為讀者挑選2021年6月19日至6月25日期間，有關緬甸、菲律賓、越南、印尼、新加坡、泰國與馬來西亞的六則東協區域大事。

緬甸｜聯大決議實施武器禁運 俄緬擬強化合作

聯合國大會6月18日罕見地通過決議，譴責緬甸軍方使用致命武力及暴力，並呼籲各國對緬甸實施武器禁運；然而，身為緬甸最大軍火供應國之一的俄羅斯，卻有意強化雙邊軍事合作。

聯合國193個會員國之中，白羅斯是唯一投下反對票的國家，包括中國及俄羅斯在內的36國則以事關緬甸內政、對實質助益存疑為由棄權，另有119國投票贊成該決議，因此最終予以通過。該決議除呼籲各國對緬甸實施武器禁運，也要求緬甸軍方尊重去年11月選舉結果，釋放以國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）為首遭政變奪權的民選政治領袖。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，「我們不能活在軍事政變成為常態的世界」，敦促聯大採取行動。聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）亦在表決後向聯大發出警語，稱緬甸爆發「大規模內戰的風險是真實存在的」，並強調「時間至關重要，扭轉軍方掌權局勢的機會正逐漸縮小。」不過該決議並無法律拘束力，僅具政治意義。

緬甸軍政府領袖、國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）隨後應俄羅斯之邀，赴莫斯科出席22至24日舉行的國際安全會議，是繼4月東協會議後第二次海外訪問。俄國國安會證實，其秘書長派楚希夫（Nikolai Patrushev）與敏昂萊會面，表明將強化雙邊關係。

緬甸國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為3月27日，緬甸國防軍總司令敏昂來在軍人節上閱兵。

菲律賓｜菲前總統艾奎諾三世逝世 享壽61歲

菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）6月24日上午緊急送醫，搶救無效後逝世，享壽61歲，菲國總統府發言人哈里洛克（Harry Roque）、參議院議長索托（Vicente Sotto）等政要均表達哀悼。

當地媒體報導，艾奎諾三世24日上午被緊急送往位在馬尼拉奎松市（Quezon）的國會醫療中心（Capitol Medical Centre），搶救無效後逝世，家屬隨後證實噩耗，稱艾奎諾三世死於糖尿病併發腎衰竭。前內閣官員辛松（Rogelio Singson）也表示，艾奎諾三世近年健康狀況不佳，須接受洗腎治療，並計畫進行腎臟移植手術。

艾奎諾三世出身政治世家，父親是菲律賓「民主之父」、反對派領袖艾奎諾（Benigno Aquino Jr）參議員；母親柯拉蓉（Corazon Aquino）則是在1986年推翻馬可仕（Ferdinand Marcos）獨裁政權，出任菲國第11任總統。艾奎諾三世繼承衣缽從政，先後出任眾議員及參議員長達11年，並在2010年當選總統。

艾奎諾三世執政6年期間除發生馬尼拉人質事件、台灣漁船廣大興28號事件等爭議，更向海牙常設仲裁法院（PCA）提出南海仲裁案且獲勝訴。在菲國政壇被視為民主象徵的艾奎諾家族，其政治遺產與勢力如今恐隨著艾奎諾三世辭世而畫下句點。

Photo Credit：AP／達志影像 菲律賓前總統艾奎諾三世

越南｜疫情重創 越南航空瀕臨破產邊緣

受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，航空業大受打擊，越南投資計畫部指出，越南航空（Vietnam Airlines）正瀕臨破產邊緣。

受疫情打擊航空業一片慘澹，根據統計越航今年第1季虧損5兆越南盾（約新台幣61億元），預計上半年虧損將來到10兆越南盾（約新台幣121億元），逾期欠款達6.24兆越南盾（約新台幣76億元）。4月時越航股票已被胡志明市證交所（HoSE）列為警告類；若情況未能改善，恐被除牌退市。

去年政府承諾提供越航12兆越南盾（約新台幣146億元）紓困金，但尚未撥款，因此目前許多銀行拒絕展延其還款期限，並將越航經營情況評為「非常危急」。越南航海商業銀行、西貢河內商業銀行與東南亞商業銀行6月21日則承諾提供越南盾4兆（約新台幣49億元）的無息貸款，希望幫助越航度過難關，但恐不足支應第1季的虧損。

目前越南政府持有越南航空86.19%股份，日本全日空控股則持有8.77%。越航原擬於4月起恢復部分國際線航班，但因本土疫情擴散而暫緩；而後在6月初規劃出售11架飛機，以增加現金流。此外，越航也積極為日後疫情趨緩作準備，與國際航空運輸協會（IATA）攜手，於6月開始試行「Travel Pass」數位健康護照APP。越竹航空則於6月中加入試行方案，讓民眾於APP上記錄新冠肺炎檢疫與疫苗接種紀錄，做為跨國旅行使用。

據政府統計，2020年越南航空業營收下滑61%，受今年4月本土疫情爆發影響，2021年虧損恐更加嚴重，預計要到2024年才能恢復到疫情前的水準。

Photo Credit：AP/ 達志影像 越南航空班機

印尼｜印尼疫情升溫 確診人數破200萬

印尼COVID-19疫情持續升溫，本週確診人數破200萬，6月21日通報單日確診人數14,536例，創下單日最高紀錄。

印尼在開齋節後面臨新一波疫情升溫，儘管當局在4月22日至5月24日下旅遊禁令，禁止民眾在齋戒月期間移動，仍可在觀光景點看到大批遊客，據估計期間有500到600萬人往返爪哇島和蘇門答臘。當局也針對開齋節後可能的新一波疫情預做準備，將隔離病床數提高到72000床，但近期國內占床率（BOR）已達80%，甚至有些地區已屆臨90%，醫療資源相當吃緊。

印尼衛生部長Budi Gunadi Sadikin表示，最新一波疫情主因是具有高傳染性的Delta變種病毒株傳播，再加上疫苗接種進度緩慢，總人口2.7億人之中僅1230萬人完成接種。針對印尼疫情，世界衛生組織（WHO）指出政府須實施更嚴格的大規模社交距離措施，印尼政府隨後宣布在全國29個嚴重區域實施為期兩週的管制，

管制施行區域包含雅加達市區、蘇門達臘、以及中爪哇的古突史縣（Kudus）等地，這些地方的餐廳、咖啡廳等須落實容客率限制，僅能開放容納25%人數，同時也暫停宗教活動。古突史縣日前通報超過300位醫護人員確診，且新增病例超過8成為Delta變種病毒。然而國內許多公衛專家認為政府應實施更全面且嚴格的防疫政策，才能有效遏止疫情升溫。

截至目前，印尼COVID-19確診數202萬例，其中181萬人已康復、55000人死亡，印尼也是亞洲地區確診人數第三多國家，僅次於印度與伊朗。

Photo Credit: AP/ 達志影像 圖為印尼民眾在等待接種COVID-19疫苗時，隨現場音樂跳起舞來，照片攝於6月21日。

新加坡｜拼8月9日國慶前三分之二人口完成兩劑疫苗接種

新加坡政府6月24日宣布，由於外購新冠疫苗陸續運抵，從25日起進入疫苗施打加速階段，力拼在8月9日新加坡國慶前，達到三分之二人口完成兩劑疫苗接種的目標。

人口約570萬的新加坡，從去年12月啟動疫苗接種計畫，剛開始以前線醫護人員、部分高風險行業與70歲以上長者為優先接種對象，隨後逐漸擴大至其他年齡層。6月11日已開放12歲至39歲公民預約接種，而7月2日起也將開放部分永久居民與長期准證持有者預約。

截至6月23日，星國約300萬人已至少接種一劑疫苗，人口覆蓋率超過50%，而其中200萬人已完成兩劑接種。目前星國已施打超過500萬劑疫苗，政府希望大幅增加每日施打劑量，從目前的47000劑提高到80000劑。

從開打疫苗以來，星國衛生科學局批准的廠牌為輝瑞（Pfizer/BioNTech）與莫德納（Moderna）兩種疫苗。不過星國衛生部近期允許私立醫療業者通過特別採用程序，引進世界衛生組織（WHO）列入緊急使用清單的新冠疫苗，18日起開放民眾施打中國科興疫苗（Sinovac）。此外星國今年1月已與諾瓦瓦克斯（Novavax）簽署預購協定，目前Novavax正在進行第3階段人體試驗，未來如順利獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急授權的批准，可望於年底前運抵星國，讓獅城民眾有更多接種選擇。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年6月18日，新加坡一家私人醫療機構外等待施打科興疫苗的民眾。

泰國&馬來西亞｜泰馬政府合作推動跨境QR code支付系統成功上線

根據馬來西亞中央銀行（Bank Negara Malaysia, BNM）和泰國中央銀行（Bank of Thailand, BOT）6月18日所發表的聯合聲明，馬來西亞和泰國已成功完成兩國跨境QR code支付系統的初步連接，泰國消費者已能夠使用泰國PromptPay電子支付平台掃描馬來西亞DuitNow支付系統內的QR code，以支付款項給馬來西亞商家。

聲明指出，泰馬兩國跨境QR code支付系統連結計畫始於2020年6月，此次上線的部分為計畫中的第一階段。第二階段預計將在2021年第4季完成對接，屆時馬來西亞消費者將能夠使用上述QR code支付系統付款給泰國商家。第三階段則預計在2022年第4季達成，屆時兩國使用者將能透過手機號碼進行即時跨境匯款。聯合聲明中表示，泰馬兩國的合作為提升東南亞區域金融整合的里程碑，將有效增加跨境支付的效率、降低成本並增進使用者體驗。

泰國聯昌銀行（CIMB Thai Bank）和馬來西亞大眾銀行（Public Bank Berhad）為首波加入此計畫的兩銀行，預計未來將有更多銀行加入系統，以提供消費者和商家即時跨境支付服務。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為馬來西亞中央銀行

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範