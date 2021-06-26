俄羅斯宣稱在黑海與英國海軍「發生衝突」，美國批「假訊息」，成為各說各話的羅生門

英國海軍的軍艦衛士號（HMS Defender）6月23日從烏克蘭的敖德薩駛往黑海東南方的喬治亞，途經俄羅斯在2014年奪下的克里米亞時，與俄羅斯海空軍發生衝突。但事發後俄羅斯與英國兩邊的官方說法南轅北徹。

俄羅斯宣稱在俄方海空開火後，將衛士號逐出該海域；英國則宣稱雙方並沒有發生衝突，俄羅斯海空軍只是剛好在衛士號航線附近進行「射擊演習」。目前這起事件已成為各說各話的羅生門。

這起事件的發展經過

（中央社）英國海軍驅逐艦「衛士號」駛入黑海克里米亞水域並與俄羅斯機艦對峙。有評論指出，英國可能是為脫歐後尋求國際定位，但升溫對俄緊張恐不利美國在全球組抗中陣線。

《半島電視台》（Al Jazeera）網站報導，俄方指控23日衛士號駛入克里米亞半島外海時，侵入俄方領海，俄方在英艦航行路徑「開火警告並投放炸彈」。但英國反駁俄方指控，說對方沒有開火警告與投放炸彈，還示意俄軍在附近另有實彈演習。

英方官員表示衛士號當時的路徑，是從烏克蘭敖德薩（Odessa）駛往喬治亞的一條公認的國際水域；俄方則稱英艦當時已抵近費歐倫特角（Cape Fiolent）僅3公里的俄國領海。費歐倫特角是克里米亞半島南部海岸地標，鄰近俄軍黑海艦隊總部塞凡堡（Sevastopol）。

俄國2014年兼併克里米亞，並視克里米亞半島沿岸為俄國水域；但西方國家仍將克里米亞視作烏克蘭領土，不承認俄方主張。

《英國廣播公司》（BBC）記者比爾（Jonathan Beale）當時在衛士號上隨艦採訪，BBC的新聞畫面顯示艦上官兵聽見俄方透過無線電警告，再不改變路徑就要開火，且能聽到比爾嚷著「開火了，但感覺距離很遠」。

《BBC》的報導說多達20架俄軍飛機低空盤旋英艦上方，比爾在新聞裡說衛士號正駛入距克里米亞12英里（19 公里）的水域，花一個小時通過，還說「俄國海防警告我們已闖入領海，但英國認為這片水域屬烏克蘭，如此一來就是蓄意要正告俄方」。

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）25日晚間披露，首相強生（Boris Johnson）不顧外交大臣拉布（Dominic Raab）反對，拍板讓衛士號駛入克里米亞外海的爭議水域。據報導，拉布對軍方首長策畫的這次行動「深感憂慮」，擔心讓俄國抓住把柄。

英國《旁觀者月刊》（The Spectator）評論員奧格登（Tim Ogden）撰文認為，英艦出現克里米亞水域可能是北約更大戰略的一部分，北約想表明，會透過包括在黑海活動繼續挑戰莫斯科，英國也可能要尋求定義自身在國際舞台上的角色，特別是在退出歐盟之後，「二次冷戰已然打響」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 6月初衛士號從伊斯坦堡進入黑海

事發後的各方說法

英國官方否認俄方開火

《德國之聲》報導， 英國首相強生24日表示，在與俄羅斯的外交爭端中，英國軍艦穿越克里米亞海域是「完全正確的」 。而人在 新加坡訪問的外交大臣拉布則表示「（俄羅斯）沒有向衛士號開火」「這艘皇家海軍艦艇正在通過烏克蘭領海進行無害通過。我們是根據《國際法》這樣做的，而俄羅斯的描述顯然是不准確的。」

俄方表示不惜動武保衛領海

《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯國防部6月23日表示，英國驅逐艦衛士號越過俄羅斯邊境，進入俄方克里米亞共和國菲奧連特角水域。此後，俄方邊防護衛艦在發出多次警告後，開火示警，蘇－24M戰機向衛士號驅逐艦航行的方向投擲炸彈警告。

俄羅斯外交部副部長25日在評論美國和英國有關衛士號驅逐艦事件時表示：「這是俄羅斯領海，這是我國邊界。我們將使用現有一切手段保衛邊界，包括軍事手段。我確認這一點。」

此外《俄羅斯衛星通訊社》報導，前黑海艦隊司令，俄羅斯海軍上將弗拉基米爾・科莫耶多夫（Vladimir Komoedov）受訪表示「海上的雄獅已不是海上的雄獅，而變成了老鼠。（英國）原則上不應該這麼做，這在海上是多不友好。我想，很明確這不是軍事目的。這是在政治上對烏克蘭的支持，不承認克里米亞，不承認領海邊界。」

（俄國國防部則公佈了事發當時俄國戰機的空拍影片）

美方表示這起事件是俄羅斯製造的「假訊息」

在五角大廈24日的新聞發佈會上，新聞秘書 柯比（ John F. Kirby ）在回應媒體提問時表示，希望媒體去看英國國防部發表的聲明。柯比認為英國已經聲明俄方並未開火驅離衛士號。這只是俄羅斯發布的虛假信息，這起衝突沒有發生，只是俄羅斯人試圖根據自己的敘述編造事件的又一個例證。

《BBC》記者在事發現場的證詞

《BBC》報導，防衛事務記者比爾在此之前受邀登船，事發時正在衛士號上。他目睹超過20架飛機在軍艦上空，另有兩艘俄羅斯海岸警衛隊船隻，一度距離軍艦僅100米之遙。該記者在報導中提到：

無線電上收到的警告敵意不斷上升，其中一個警告稱，「如果你不改變航線我將開火」。「我們的確聽到遠距離處幾次開火聲，但認為我們遠在其射程之外」。

這名記者的說法與英國首相辦公室及國防部的聲明不一致。後兩者否認雙方出現過任何衝突。

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責任編輯：彭振宣

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