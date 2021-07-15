醫師圖文解說「失智症」病程演進、治療重點與照護資源

「醫生，我先生都會一直問同樣的問題，才剛講過的話，馬上就忘記。他從前愛看電視，現在卻連遙控器都不會用，而且常搞不清楚白天、黑夜。」老太太一臉擔憂地說，「前幾天出門去散步，結果竟然在公園迷路，走不回來。怎麼會這樣啊？」

員林基督教醫院神經醫學中心林君襄主任指出，失智症的症狀以記憶力退化為主，患者會反覆詢問相同問題，才剛講過一回頭又會再問，有些患者則會反覆購買同樣的東西，讓家屬相當困擾。

另外，患者的判斷力、計算能力、語言能力都會受到影響，整體的認知能力越來越差。失智症還會出現一些精神症狀，例如妄想、幻覺、憂鬱等，可能會誣賴別人偷他的錢、或是配偶有外遇的狀況。

「該如何區分老化健忘？還是失智症呢？」林君襄醫師舉例說明，「如果上週五帶長輩去看花展，長輩可能會忘記看過哪些花，但是失智症患者可能會記錯交通工具，嚴重的話甚至完全忘記去過花展。正常老化的健忘，可以透過寫筆記提醒自己；若是失智症患者，可能連寫筆記也沒有辦法提醒自己，而且失智症患者沒有病識感，會覺得自己一切正常。」

懷疑失智症該怎麼辦？

林君襄醫師解釋，失智症是一個總稱，它包含非常多種失智症，其中大概六、七成是阿茲海默症，另外還有血管型失智症、額顳葉型失智症、巴金森氏症失智症、路易氏體失智症、或是包含兩種以上失智症的混合型。

Photo Credit：照護線上

若懷疑家人有失智的狀況，要儘快至神經內科就診，醫師會透過較完整的檢查來診斷失智症。

抽血檢查是為了排除一些可以治療的疾病，例如甲狀腺低下、或長期吃素可能導致維生素B12缺乏等。影像檢查是為了排除腦瘤、外傷、水腦等問題。

臨床上，大多會使用「臨床失智症評估量表（Clinical Dementia Rating Scale，簡稱CDR）」、「簡易智能測試（Mini-Mental State Examination，簡稱MMSE）」來進行評估。MMSE會依照教育程度跟年紀去校正，分數越低代表越嚴重。CDR會分成0.5、1、2、3，代表疑似或極輕度、輕度、中度、重度失智症。

及早治療失智症，才能延緩病程

失智症的嚴重度不同，所需要的治療與照護也不相同，林君襄醫師強調，早期介入相當重要，倘若放任不理，患者的認知功能、生活功能將迅速衰退。

目前已有失智症的藥物能夠延緩病程，如果能夠提早警覺到失智症，並早期開始治療，患者的認知能力與生活能力可以被改善且延緩。

針對阿茲海默症造成的失智症，可考慮使用乙醯膽鹼酶抑制劑（Acetyl- cholinesterase inhibitor）或NMDA受體拮抗劑（NMDA antagonist）。乙醯膽鹼酶抑制劑可以減少神經傳導物質乙醯膽鹼的分解，改善認知功能；NMDA受體拮抗劑可抑制NMDA受體的過度活化，延緩失智症惡化的速度。醫師會根據病情及健保給付條件來用藥，若能在失智症早期開始治療、按時服藥，有助於減緩病程。

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「假使到了失智症中晚期才開始治療，患者可保存的功能就會有些差距，也就是有無照顧自己的能力」林君襄醫師說，「早期介入治療就有機會可保存較多的認知與生活功能。」早期治療會有大概半年的時間，患者生活功能會變得更好，甚至接近正常老化的曲線。

由於失智症患者容易忘記吃藥或忘記吃過藥，有時還會一次吃掉好幾天份的藥物，建議可使用分裝藥盒或由照顧者餵藥，以確保用藥安全。

善用失智症照護資源

除了藥物之外，不同程度的失智症也需要不同的照護，林君襄醫師說明，目前有多種社會資源可以運用，包括「喘息服務」、「居家服務」、「家庭托顧」、「營養餐飲服務」、「安養服務」、「巷弄長照站」、「失智症團體家屋」等，提供給患者及照顧者各方面的協助。

「疑似或極輕度失智」患者若未接受治療，一年內進展到輕度以上失智症的機會達15%，建議利用長照服務地圖尋找巷弄長照站、失智據點參加認知促進活動，有助維持認知功能。在患者仍有判斷力時，要把握機會討論相關法律問題，例如預立醫療決定、預立遺囑、遺產處置等。因為患者判斷力變差，較容易受騙，財務保管須更為謹慎。

「輕度失智」患者可透過巷弄長照站、失智據點獲取相關資訊，也能考慮參加日照機構。患者白天可至日照機構參加各種活動，維持社交功能。部分機構亦提供夜間臨時住宿，讓家屬或照顧者能獲得短暫天數的休息。由於失智症患者相當容易走失，務必事先準備，倘若走失48至72小時沒有得到救援，死亡率會提高三至四成。可以使用安心手鍊、智慧手環，讓患者穿著鮮豔、顯眼、容易辨識的衣服，並至警察局捺印指紋。

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「中度失智」患者可能出現嚴重的行為問題或大小便失禁，可以考慮居家服務或機構收住。生活環境要預防跌倒，可安裝扶手、止滑條、減少障礙物、充足照明，減少意外發生的機會。

「重度失智」患者已經無法思考、表達，需要完全仰賴他人照顧，可能有吞嚥障礙、需要長期臥床，最後可能因為反覆感染而逝世。

「失智症照護牽涉生理、心理、家庭、社區等很多層面，」林君襄醫師說，「我們的失智症團隊有個案管理師、心理師，收案後個管師會每個月進行電訪，並依照失智家庭的狀況去規劃合適的長照資源。當家屬的壓力過大時，也有心理師可以諮詢、協助。」

貼心小叮嚀

林君襄醫師提醒，失智症並非單純的老化或健忘，如果發現家人出現重複發問、迷路、性格改變、判斷力變差、混淆時間地點、無法勝任原本熟悉的事物等狀況，務必盡快至神經科或精神科做進一步評估。

目前已有藥物能夠延緩失智症的病程，應及早接受治療，才有機會保存較多的認知能力與生活能力。同時，也建議家屬多善用各地區共照中心的資源，起初可協助疑似失智患者的就醫服務，再透過社區長照資源的輔助，延緩患者病程進展，並提供最適切的照顧建議。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航