孜孜不倦的科學家：87歲明仁上皇發現兩新種鰕虎魚，退位後首度發表論文

編譯：吳宗宜

孜孜不倦，日本上皇明仁再發現兩種新種鰕虎魚

6月24日，掌管日本皇室事務的宮內廳宣布，以研究鰕虎魚（Goby）作為一生職志的87歲上皇明仁，又發現兩種新種鰕虎魚，並已在今（2021）年5月發表論文在日本魚類學會的電子版期刊。這是他於2019年退位後，首次發表鰕虎魚相關的論文，也是他自1964年以來，發表的第34篇關於魚類的科學論文，他也因此被廣泛認為是鰕虎魚的專家。

據日本《每日新聞》報導，這是明仁繼2003年後再度發現新物種，過去他已發現10種新種鰕虎魚。宮內廳表示，這次發現的兩種新種鰕虎魚，都是東京皇宮生物研究所的工作人員在2001年到2008年間在沖繩縣座間味島及西表島等地所捕獲，在明仁分析了該魚頭部的感覺器官和其他特徵後，證實其為新物種，並為這兩種新種鰕虎魚命名。

明仁從1960年皇太子時期起，便開始研究鰕虎魚的分類學，這次的研究約始於四年前他還是天皇之時，而在2019年4月退位後，他更專心投入研究，雖然研究一度受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響而暫時中斷，但後來他仍定期每週兩次前往皇居內的生物學研究所進行研究。

明仁熱衷於海洋生物學，特別是鰕虎魚，其中一種鰕虎魚甚至以他的名字Exyrias Akihito命名，他曾多次在日本魚類學會等上面發表論文刊物，對科學的熱忱和成就廣受各界肯定。和明仁有超過40年交情、85歲的上海海洋大學退休教授吳翰林表示：「他一絲不苟，是一位真正的科學家，但他也非常謙虛和和藹，希望別人只把他當作科學家，而不是天皇來對待。」

民之所欲，常在皇心

現年87歲的明仁於1989年登上皇位，在位期間他打破了許多日本皇室的傳統。

1959年，還是皇太子的明仁娶了平民美智子，結束了1500年來日本皇室不與平民通婚的傳統。他們的愛情故事擄獲了全國百姓，網路上戲稱他們為網球場戀情。他們育有3個小孩和4個孫子，並時常向那些殘疾、受歧視及受災難的貧苦民眾伸出援手，幫助被社會忽略的底層人民。

他致力於讓高高在上的天皇更接近人民、弭平父親裕仁（昭和天皇）掀起的二戰帶來的創傷，並努力遠離帶來二戰的激進國族主義。

明仁在位期間將日本帶入了一個和平與不對抗的時代。他曾表示：「回首過往，我們對戰爭感到深深悔恨，祈禱這場戰爭的悲劇不會再重演，我並與人民一起向那些被戰爭摧殘的受難者申致哀悼之意。」

天普大學日本校區亞洲研究主任金斯頓（Jeff Kingston）向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示：「你可以說在過去的30年裡，明仁一直是日本的和平首席特使，他使日本皇室更加貼近人民生活，而且他也一直是日本社會弱勢族族群的堅定支持者。我認為人們真的很喜歡他，因為明仁的這些努力，人民感到皇室與他們的生活息息相關。他為皇室開創了這些角色，並擴大皇室的影響力，這真的很了不起。」

明仁的努力為他贏得了廣泛的尊重，2019年的民調顯示，日本民眾對皇室的支持率為80％，是有史以來最高。

這樣的尊重不是一夜之間奠定的，明仁成於長第二次世界大戰期間，當他的父親裕仁在廣播中向日本人民宣布戰爭結束時，他才11歲。在成為天皇的前幾十年，他努力扮演和平締造者的角色，並經常代表他的父親處理戰後和解的任務。

他是日本近代史上第一位在位期間沒有發動戰爭的天皇。儘管他對二戰沒有做出正式道歉，但他曾多次公開聲明對戰爭表達遺憾。1992年明仁訪問中國，儘管沒有道歉，但表達了對於中日戰爭最強烈的遺憾，他還訪問了在美日戰爭時遭摧毀或攻擊的菲律賓，以及其他在戰時被日本佔領的太平洋島嶼。

哥倫比亞廣播公司駐外記者帕默（Elizabeth Palmer）在其報導中寫道，日本天皇曾經被認為是神聖的，但1945年該神話邁向終結。昭和天皇一直堅稱自己是眾神的後裔，但他向美國麥克阿瑟（Gen. MacArthu）將軍投降後，他不得不放棄他神聖的地位並簽下屈辱的條約。

相對的，明仁扮演的天皇只作為一個儀式性、而沒有政治權力的角色，展示天皇人性的一面，他是一個受歡迎的國家象徵性元首，代表了日本的團結並接待重要外賓。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在2019年4月他退位前夕，前日本首相安倍晉三曾表示：「今後我將盡最大努力，銘記陛下的足跡，建設一個人民引以為豪、和平且充滿希望的未來。」

當時世界各國領導人也紛紛向明仁致敬，韓國總統文在寅對其在位期間敦促和平改善日韓關係表達感謝；新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）指出，明仁將留給日本「不可磨滅的遺產」，他為日本人民所付出的無私努力已成為和平與穩定的代名詞。

新加坡總理李顯龍則提到日本在平成時代，面對新的經濟形勢和不斷變化的戰略與安全環境時，「他的同情心、對人民的奉獻以及對和平的堅定承諾，激勵並引導了日本應對這些挑戰。」

美國前總統川普（Donald Trump）也對美日關係的改善，向明仁天皇表達了感謝：「冷戰結束後的30年，在明仁天皇統治下的日本，與美國合作應對了全球的各項挑戰。隨著平成時代即將結束，新一代天皇準備即位，我必須再次聲明美國非常重視與日本的密切關係。」

2011年，福島發生毀滅性地震、海嘯和核災，造成大約兩萬人死亡或失蹤，數萬人流離失所。明仁少見地在電視上發表全國演說，並與美智子皇后前往災區訪視受災者，當時明仁挽起袖子、跪坐下來與倖存者交談並握住他們的雙手的模樣，仍然烙印在許多日本人的腦海中。這種行為前所未見，過去日本天皇一直是神聖的，而此舉象徵著皇室角色的巨大轉變，雖然遭受到一些傳統主義者的批評，但卻贏得了普羅大眾的好感。

《朝日新聞》在一篇向天皇致敬的社論中寫道，他跪坐與平民百姓平等交談的方式，受到了認為皇室應彰顯尊嚴和威嚴的右翼人士的批評，但許多日本人已經接受並歡迎他的風格。

《每日新聞》指出：「明仁總是優先考慮公務，明確表示珍惜人民是首要之務，他努力讓天皇成為國家的象徵，而這正是公眾所期望的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航