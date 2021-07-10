【大人學】為何「霸道總裁」總是贏過貼心暖男？從《愛的迫降》學真正能讓女生心動的戀愛策略

文：張國洋

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很多男生會問我，女生到底喜歡怎麼樣的對象？或者，自己明明是個優秀的好人，為何不受女生青睞？

我曾經分享過，有一種男生的原型很受女生歡迎，那就是「霸道總裁」。何謂「霸道總裁」呢？你可能看過有些書店會有一整面牆，擺滿粉彩封面的戀愛小說，這類書的標題可能叫做「愛上壞壞總裁」之類的，裡頭的男主角不是有錢人家的少爺，就是事業有成的年輕老闆。

就算你沒注意過這類型的書，你多半也看過當紅的偶像劇。在這些戲劇中，男主角多半都是能力很強，但性格冷酷，甚至一開始還有點難相處的類型。前陣子很紅的幾部韓劇（如愛的迫降、來自星星的你等），或是美劇（如暮光之城、格雷的五十道陰影等）都是類似的設定。

大部分男生看了這些，最容易產生的誤解就是：以為這些男主角之所以有魅力，是因為有「總裁」這身分。這樣的誤解出現後，有些人甚至還會產生「仇女」心態，認為女生都嫌貧愛富，接著就自怨自艾，認為自己薪資不高，注定交不到女朋友了。

但其實，真相並不是如此。女生之所以會受「霸道總裁」形象吸引，關鍵其實不在「總裁」，而是「霸道」。

我得先強調，所謂「霸道」指的並不是大男人，也不是喝醉會打女生這類的行徑。女生覺得有吸引力的霸道，是這些男主角通常會呈現一種很明顯的「反差萌」。

就拿前陣子很紅的韓劇《愛的迫降》當例子好了。劇情背景中，女主角是南韓一個大精品集團的老闆，某天，她意外被龍捲風吹到北韓，被男主角（一位北韓軍官）拯救、藏在家中。

男主角在劇中雖然不是甚麼總裁，但因為他是高階軍官，所以在女主角無助之際，男主角有權力可以保護她。不過，男主角在劇中有點難相處，性格上也很冷酷。

但關鍵來了！雖然男主角對外很冷酷，可是偶爾卻會對女主角展現溫柔的一面。比方說，女主角表示自己沒辦法用便宜地肥皂洗澡，男生第一時間沒什麼反應，但隔幾天卻默默跑去黑市買了南韓的沐浴乳與洗髮精給她；有時也會吃吃小醋、想排除其他人、與女主角獨處。

甚至後來兩人跑回南韓，這個原本位高權重的北韓軍官頓時變得無助，還隱約顯露出依賴女方的一面。

大部分的女性觀眾看到這邊多半會覺得：「這男人其實也有軟弱的一面嘛！實在好可愛喔！！」女主角一方面受男主角保護，感受到他想獨佔她的霸道，但另一方面，她也不只是小寵物，偶爾也能保護男主角。這種平衡，反而會讓女生更著迷！

這其實就是我前面提到的「反差萌」。這種性格上的落差與張力，會塑造一個人的魅力還有立體感，尤其男主角一邊抱怨女生難搞，同時卻又把事情做得周全，女生就會覺得這男人既溫暖又可愛。

這裡有個關鍵。你要讓戀情順利，就得讓女生覺得你「可愛」。可愛跟長相無關，而是跟個性有關。換言之，就是反差萌帶來的性格張力。

但大部分自以為是好人的男人，在女生眼中多半都是無趣、沒想法、只會討好或很煩。純粹的好人，其實很少會被女生稱讚「可愛」。

發好人卡時，女生常會說你讓她「感動」，也會強調你很好，但這些好終究不是心動。為何沒有心動呢？很可能就是因為你沒有反差萌。

純粹的付出無法堆疊出性格的厚度，當你具備性格的厚度，而不是純粹的送禮或是付出，才能順利建構出情感的連結與渴望。

但我也要強調一下，這並不代表女生不喜歡好人。前面提到這些偶像劇男主角其實廣義來看也都是好人，在劇中，無論他們再怎麼厭煩或生氣，都還是會顯露溫柔的一面。換言之，他們對女生其實是好的，但關鍵在於，他們除了是好人以外，還有更多性格上立體的面向。

「性格上立體的面向」是很關鍵的一點！我認為所謂「性格上立體的面向」就是：有自己的生活。

你若有自己的生活，表示你會有生活的重心。偶像劇中的霸道總裁並不是整天無所事事，每天只是兜轉在討好女生，如果只是每天開跑車來送禮物，那又無趣了。這些所謂的「霸道總裁」其實都有自己的人生、自己的喜怒哀樂，而且他們對外的冷酷與難相處，反而會更突顯私下對女生溫柔的一面。

所以，我想提醒男生一件事：戀愛本質上就是一個「馴服」的過程。

對女生而言，如果她一開始覺得你是一隻獅子，有自己的地盤、有自己的人生目標，甚至有傷害全世界的能力，可是某一天，這樣的人居然被她馴服了、願意對她好，這就是讓人感動又有成就感的事情。

這也是霸道總裁的故事總能讓人著迷的原因。一個男人明明能力這麼好，全世界都會臣服在他的腳下，他也有能力對抗整個世界，可是他居然願意花時間在一個小女子身上。這對女生而言，才會帶來狂喜。自己居然可以馴服獅子，讓狂暴的獅子變成小白兔，這表示自己是獨特的存在。

而且，被馴服並不代表獅子就沒有傷害力了，而是被馴服之後，獅子就算有傷害力也不會傷害我。甚至必要時，獅子還是能跳出來保護我，幫我對抗全世界。你看，這才是戀愛有意思之處嘛！

但那些自以為是「好人」的男生們，他們一開始給女生的形象就太扁平了。可能因為跟女生相處的經驗少，他們往往什麼意見都沒有，要約會就問女生想幹嘛，約會提案也是唯唯諾諾的。真約出門了，也不敢發表自己的想法，只是一直問「那你覺得好玩嗎？」、「你渴了嗎？餓了嗎？」。至於平常，則每天傳訊息道早安、午安、晚安。我得說這實在不是獅子，這是吉娃娃啊！

有些男生會辯解說：「女人不是喜歡好男人嗎？所以我就當一個讓女人安心的好男人啊。」

沒錯，女人喜歡好男人，但你也要讓她「有為這段感情奮戰的歷程」。戀愛中獨一無二的感覺，並不是從你的奉承中就能獲得的，而是她得要有努力參與其中。

如果女生甚麼都沒做，你就乖乖聽話，你首次登場的印象就已經不是獅子。你在Day1就是無害的吉娃娃---聽話，溫馴、甚至沒有殺傷力。她根本不需要馴服你，你已經溫馴無比，你這不也就剝奪了對方在過程的成就感了嗎？

更糟糕的是，這些自以為是好人的男生們，往往會覺得「絕對配合」才是對的。但「絕對配合」也代表你沒有自己的世界與人生。你放下生活、放下主見，一心一意地繞著她轉，她就更容易覺得你無聊。

尤其性格獨立自主的女生，其實根本也不需要你的關懷與照顧。女生更需要的是，希望能感知「有你」跟「沒你」對於人生與精神層面的差異。所以你若不能從精神層面建立存在感，只是純粹聽話與奉獻，其實並不會帶給女生任何情感上的厚度。

請記得，好的戀愛是要讓別人想靠近你，想融入你的世界；壞的戀情，則讓女生覺得你是一個侵入者，進而想抵抗。

大部分男生努力付出，只是想要接近女生，但女生就會覺得：「你想接近我？但我其實沒很需要你啊！」於是你越努力接近，對方就越覺得你只是需要主人來引領的吉娃娃。吉娃娃並不足以帶她到處去看世界，那為何她要讓你留在身邊呢？

這就是好人總會被拒絕的原因。

因為無論是男生或女生，誰都希望自己的人生能有趣起來。而這「有趣」不是你拚死接近、不是你怎麼被拒絕都還是聽話的溫馴，而是你有某種霸道的特質，但「你最終卻能被我馴服」。這個互相糾纏、忐忑不安，但又逐步靠近的過程，才是戀愛的醍醐味。

總的來說，戀愛要順利，你需要的不是迎合，而是要建構出你的魅力。而建構魅力的關鍵在於，你得在這世界中有一席之地。你不需要真的是總裁，但你最少要有你的舞台，然後能讓對方感受魅力並想向你靠近，進而想馴服你。

請記得，人其實都喜歡那些已經很優秀，但是卻注意到我們的對象，沒人喜歡那些毫無選擇、只能配合的人，這點其實男女都一樣的喔！

所以，建構好你的魅力，變成精神上的獅子，而不再是一心想找主人收留的吉娃娃吧！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航