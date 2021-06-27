文：張國洋

這次，我要回答一個署名「Joan」的朋友提出的問題。

她的來信是這樣的：

Dear 大人學 Joe and Bryan : 我是Joan，是一個27歲，還在探索自己人生興趣及志向的上班族。你們的Podcast《大人的Small Talk》是我最常聽的節目，我非常喜歡你們談論的主題及內容，對於還在職場打怪打boss、不知道自己生涯定位的我非常受用。 昨天，我在公司和同事用午餐時，手機的新聞推播突然跳出來，顯示36歲的藝人小鬼在北投住處過世的新聞，我們都感到非常驚訝。當時我腦子裡也跳出一個問題： 「假如我知道自己只能活到36歲，那我現在開始要做些什麼？」 我目前還找不到努力的目標和動力，不知道自己要的是什麼，假如我知道我的生命只剩下10年，那我還能做些什麼？抑或是什麼都不做，像平常一樣，直至末日到來？ 我沒有答案，也想不出來一個有意義的答案，所以想請大人學給我一個方向，謝謝。 Joan

這問題我想分成兩個角度來分享。

第一個角度是，36歲時到底該做到什麼？

雖然我已經超過36歲了，但我其實一直都沒有太多「幾歲該做到什麼」的觀念。

當然，有幾個年紀是比較關鍵的，比方說剛出社會的頭幾年，新鮮人確實有些事該學習、該做到，將來的職涯才可能相對順利。但若一開始各選項都有做對，後面的年紀反而沒什麼是非做不可的事了。

第二個角度是，如果人生真的只剩十年，大家還是可以想想有什麼事該去做。

雖然我無法告訴Joan你在現在的年紀具體該做什麼，但我倒想提供一些你該如何思考的建議。

我得說，這問題你得先從「感性面」來思考。

你不妨找個夜闌人靜的時光，閉上眼睛想想看：如果人生只剩下十年，有什麼事情是你迫不及待想做的？

因為如果你只能再活十年，你可能就先不必煩惱三十年後的養老金，也不用煩惱買房要繳二十年房貸。若先把這些長遠的焦慮放一邊，你或許可以更聽見自己真正的心聲！!平時被龐大生存壓力壓在心底的願望和期待，搞不好這時候就會浮現。

有些事你可能一直都想做，但過去受限於某些原因，所以始終沒動作。現在生命的盡頭快來了，你必須動身去做才不會覺得遺憾。舉例來說，你有什麼研究或著作想完成？你一直想學什麼技能？或是你過去很想體驗什麼，但始終沒積極嘗試？又或者是一些人際關係的改善，比如說跟家人之間沒說開的誤會？

若一下子想不出來，那你也可以試著把時限縮短，假設只能再活五年、三年，哪些事情沒做會讓你很遺憾呢？有沒有什麼渴望更明確地浮現了？

如果有，請你把那個念頭清楚地寫下來，因為那就是你目前心中掛念的「未竟事宜」！

我得說，這些「未竟事宜」還滿重要的。它代表你心中很想達成，但可能因為現在工作繁忙、資源不足、沒有時間等等各種原因，所以暫時延後去做的事情。

大部分的人其實都會覺得，自己應該還有個五、六十年可活，於是就會把這類未竟事宜不斷往後拖延，想說之後有空再做、等小孩大了再做，或是等退休後再做。不過這樣的完美盤算，其實未必真能實現。

大家可能知道有一本書叫《先別急著吃棉花糖》，它主要在談一位史丹佛大學的博士所做的「棉花糖實驗」。這位米歇爾博士在1970年前後找了好幾個小孩子來測試意志力：首先，小孩子可以自由選擇一個獎勵，比方說棉花糖、巧克力或餅乾等。如果他能忍耐一段時間不吃，比方說研究人員離開房間十五分鐘後回來，桌上的食物沒被吃掉，那這個小孩子就能再多得到一個獎勵。

據說能夠忍住想立刻享用的慾望，代表這個孩子他的自制力比較高，而後續的追蹤研究也顯示，他長大後通常多有更好的人生表現。可能是SAT考得更好、學業成績更高，或者成就更顯赫等。

棉花糖實驗告訴我們，自制力可能帶來更好的人生。

不過，對於人生規劃，我反而有另一種看法。我會鼓勵大家，到了一個年紀，比方說出社會工作個三、五年之後，除了一心想未來，也要盡量替自己安排一些時間「活在當下」。

這意思是，人的生活方式大概處在兩種光譜之間。光譜的一端是「今朝有酒今朝醉」：每個月發薪水就立刻吃喝玩樂花掉，毫無積蓄，也不考慮未來。這顯然是毫無自制力也不值得推崇的人生策略。

而光譜另一端的生活方式則是：步步為營，無比謹慎。比方說對各種花費極其計較，每一分錢都一定存下來，可能要還房貸、存養老金、或是留給小孩當遺產等等。

別人介紹什麼好玩的活動，永遠都要拒絕；別人邀請去哪裡旅遊，永遠都回覆「退休後再考慮」。用錢是這樣，用時間很可能也是。這類人會認為玩樂是很罪惡的，每天好好加班工作才是正途。

這種極端感覺好像很自制、對人生很有規劃，但你想想，人活了一輩子，吃也沒吃好過，睡也沒睡好過，就將將就就地過了一輩子，那多年以後回頭一望，大概也很難想起什麼快樂或難忘的回憶吧？這不是很可惜嗎？

所以，我還滿鼓勵大家，你固然該為將來考慮、要有風險意識、要儲蓄、要努力工作、要充實自己，但如果有什麼想做的「未竟事宜」，還是應該在每日的生活中盡量嘗試和體驗。

生命中的每一天都難以預料的，如Joan所說，我們的人生確實可能剩不到十年，甚至老實說，我們根本不知道自己還剩幾年可以活，可能轉瞬間就會離開。這些未盡事宜若是沒有盡快去做，搞不好將來永遠也沒辦法做了。

也因此，我建議大家不妨找個空檔先思考看看，你有沒有什麼未竟事宜呢？如果是可以及早做到的，或許接下來就讓自己去試試看吧！

雖然不急著吃棉花糖是好的，但過度不吃棉花糖卻也不對。若過度地珍惜棉花糖，誰又知道哪天才能真正吃到呢？你該思考的，或許是怎麼留存你大部分的棉花糖，比方說80%的時間與資源，但是還是保留20%的棉花糖用在當下，或在一年內來享用。

把苦與樂平均分配在接下來的人生中，哪一天生命意外終止了，你也才比較不會有「啊！如果當時…怎麼怎麼，那該多好」的遺憾。

自己不會遺憾，對身邊的家人也不會遺憾，我認為這或許才是負責任的生活態度呢！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航