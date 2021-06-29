【大人學】 為何好員工可能是個糟糕的創業者？

文：張國洋

這次，我要回答一位署名「Stella」所提出的問題，她的來信是這樣的：

Hi Joe 我任職於一間即將成立的新創公司，目前已到職兩個月了，在這份工作前，我在一家系統廠擔任專員，資歷大約有十年。 很幸運能轉職到現在這家公司，我的主要任務是協助建廠規劃，主管對我的期許是能獨立思考且主動發現與解決問題，不單只是聽命行事的職員，更是一個「合作夥伴」。主管認為我的特質符合他們的需求，而這樣的工作模式與挑戰也是我一直很嚮往的。 到目前為止，我每天都覺得自己有所成長，也因為學到新事物而感到開心。不過，我察覺自己有時還是會以「員工」的心態思考，格局還不夠大到像個「合作夥伴」。 我推測是過去的工作習慣還無法在短時間內改變，目前還在努力調整思考事情的角度，但有時還是忍不住質疑自己的能力是否能跟得上。可以的話，希望Joe能給予一些心態調整或是思考方式的建議，非常感謝。 Stella

總的來說， Stella想問的是關於「員工」與「創業夥伴」之間的差異。

這的確是個有意思的問題。因為很多上班族會有個迷思，想說我要先好好上班培養能力，這樣將來才能開創自己的事業。或是覺得自己一路都是老闆讚許的好員工，那我應該也可以成為別人最佳的創業夥伴吧！！

可是呢，一個好員工未必會是適合創業的夥伴。為什麼呢？因為好員工跟創業者的養成素質是不同的，如果你沒有這樣的認知，持續以過去的習慣來工作，曾經的好員工就可能會變成差勁的創業夥伴。所以出來創業後，很多心態其實還是得「刻意練習」地來做調整。

記得我曾經寫過一篇《大部分人不是沒有創業所需的能力，只是被上班族思維定型了》，我在那篇文章裡列了12個員工跟創業者（也就是經營夥伴）的特質差異。

那針對Stella的狀況，我特別挑出三個我覺得她或許立刻該嘗試「刻意調整」的點來分享。

1. 規劃工作時：上班族通常是等人交辦任務，但創業夥伴必須預先思考接下來的好幾步

如果你當過上班族，跟別人合夥創業時這是最需要立刻調整的一個思維。

因為當上班族時，我們無論如何都會領到月薪。只要每天按時上班、交辦的工作都做到，誰也不能說你不是。公司的方向、策略或經營困境，你能夠主動去了解，那很好；但如果沒有這麼做，只是好好發揮執行力，協助老闆做到他想做到的事情，那大概也不會有什麼大問題。

可是當你進入創業團隊，執行力固然重要，但公司的方向、策略與經營困境從此也變成「你的問題」，再也沒人會交辦工作給你。所以，你不能再等人交辦工作，而是必須思考接下來所有人該前往何處。

也因此，我對此給Stella的建議就是，無論你過去屬於什麼樣的職能，不管是工程師、客服、HR或會計，你加入一個創業團隊後，這間公司的方向就跟你息息相關。你不能只是把手邊的工作做好，還得學習從手邊的工作看出一些蛛絲馬跡、找出一些洞見，並跟夥伴一起討論未來方向。

舉例來說，哪怕你原先只是個會計，你由此來思考後可能也會發現：「咦？我們最近開出不少三聯發票喔，是不是企業客戶注意到我們了？那到底都是哪類企業？為何他想用我們的服務？我們能怎麼在拓展這類企業客戶呢？是不是產品可以再做甚麼調整，吸引更多人來用？」

但如果是上班族的會計，多半只是依照老闆的吩咐開發票、確認入帳，把事情都做好，那就沒問題了，也不會想自己職能以外的事情。但當你進入創業團隊，其實任何職位都可能從各自的角度嗅出一些市場風向喔！

我在此做個小結：員工遵從指令，夥伴找尋方向。

2. 看待工作時：上班族傾向多花時間做「老闆會看到的事情」，但創業夥伴的工作重點是「思考」

我自己當上班族時其實也是這樣，有些事情我覺得沒甚麼用，但來上班閒著沒事做，總是擔心老闆會不開心，所以會花不少時間「裝忙」，或做一些無謂的加工。哪怕老闆交代一個工作，你還摸不著前因後果，不確定老闆幹嘛要做這個，往往也會急著先做出一點甚麼。這樣萬一老闆來問，我最少有東西可以「證明自己有做事」。

基於上班族階段的這個心態，不少人在跳脫上班族身分、加入創業團隊後，也覺得讓自己應該「趕快忙起來」才有安全感。

可是我自己創業後發現，這個習慣其實不好。因為無論是做新產品或是經營規劃，思考的醞釀其實很重要。如果你是那種不趕快開始就沒安全感的人，就很容易會做白工。

此外，上班族還有個傾向，就是「一次要到位」。舉例來說，假設我是個上班族，老闆跟我說：「Joe，最近Podcast好像很夯，我們公司也來弄一個。」那我大概就會想一次到位，做出最好的節目，甚至我會期待老闆先跟我講方向，比方說甚麼樣的節目類型、找誰、老闆願意花多少錢買設備，然後我再一次執行到位。如果老闆改來改去，我還會暗自翻白眼，想說老闆幹嘛都不先想清楚才給指令？

但創業後我慢慢發現，「很夯的風口」跟「自己該做或可以做的事情」其實常有不小的差距，甚至一開始只是覺得對這東西有興趣、想嘗試，連要做甚麼內容都沒想法。

這時候只能真的做些甚麼才會有手感，比方說我們當年開始Pocast也沒有明確的策略，一開始也就是先買個簡單的麥克風錄一集，實驗看看聽眾是誰、或大家聽了反應如何，然後才決定後續該怎麼辦。

很多事情往往都得小規模實驗，待市場有回饋後，你才知道怎麼調整、甚至會大幅度的軸轉。也就理解以前會覺得老闆幹嘛變來變去。他多半也是不得以的。

也因此，自己創業後我發現，成功的關鍵往往不在執行力、不是衝很快，也不是一次做出完美的東西，而是每次嘗試之後有沒有收集到什麼原本不知道的事情。

既然實驗與微調很重要，現在我會很習慣在工作中間安排「停頓」，反芻一下目前的狀態。不用急著一次到位，也不要一直讓自己埋首於工作，三五不時要幫自己安排一些思考時間，因為方向有時候是實驗加思考的產物。但如果你過度重視執行力，你就會忽略了「刻意實驗」以及「刻意實驗」對經營的價值了！

這部分的小結是：員工埋首完成工作，夥伴思考以創造成果。

3. 團隊合作時：上班族爭取被看見的機會，但創業夥伴該避免暗自競爭的思維

補充一個先前文章沒有提到的面向，是關於創業團隊內的合作。當員工時，因為能夠被升遷的人數有限，所以就算被逼著團隊合作，你還是會希望能凸顯自己或是壓過他人。同事之間也難免會有競爭心態。但是成為創業夥伴之後，壓過他人就變成了全然沒意義的一件事情。

創業團隊最怕的，就是你們明明是夥伴，卻還暗自競爭，比方說計較Partner在媒體上的曝光量比你多，然後彼此私下爭奪成就或目光。人難免有嫉妒心，關於這部分的思考，建議你可以參考我在《如何面對嫉妒？》這篇文章中分享的內容。

回歸主題，針對如何避免創業夥伴暗自競爭的狀態，我的建議是：不妨跟你的夥伴做明確的分工。比方一人主導對外，一人主導對內；一人主導開發，一人主導行銷。

兩人分工不同，自然就沒有誰搶了誰風采的問題。不然，兩人都做一樣的事情，若年紀還不成熟就容易發生搶功勞，甚至明明是團隊卻互相幹拐子這類事情。一旦公司的核心團隊不能齊心協力，那這團隊就危險了喔！

在這部分，我給大家的建議是：員工常是贏過他人，夥伴該嘗試贏取合作。

雖然從上班族轉換成創業者，將會有很多新的挑戰，但以上三件是我覺得最立刻該強化的事情。希望每個想踏出創業腳步的讀者，大家都能事業順利呢！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航