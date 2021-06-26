2021/06/26,
健康

本土新增78例、死亡13例，指揮中心宣布5大措施應戰屏東Delta變異株

本土新增78例、死亡13例，指揮中心宣布5大措施應戰屏東Delta變異株
中央流行疫情指揮中心提供

我們想讓你知道的是

中央流行疫情指揮中心公布國內新增80例COVID－19確診個案，其中78例為本土個案；另有2例境外移入。確診個案中新增13例死亡。此外也針對屏東爆發的Delta印度變異株群聚感染事件、第二劑疫苗施打時間以及自費入住集中檢疫所等事項作出說明。

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增80例COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、武漢肺炎、新冠肺炎）確診個案，其中78例為本土個案；另有2例境外移入。確診個案中新增13例死亡。

此外指揮中心也針對屏東爆發的Delta印度變異株群聚感染事件、第二劑疫苗施打時間以及自費入住集中檢疫所等事項作出說明。

0626死亡個案數目與居住縣市

今日新增78例本土病例，死亡13例

指揮中心表示，今日新增之78例本土病例，為36例男性、42例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月11日至6月25日。個案分布以新北市36例最多，其次為台北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市12例中，10例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

今日新增13例死亡個案，為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日。

至於近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月24日累計公布13,190位確診個案中，已有9,916人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.1%。

0626死亡個案數目與居住縣市_2

新增境外移入2例

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案14591為30多歲本國籍女性，6月11日自日本返台，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，居家檢疫期間並無症狀，6月25日進行期滿採檢，於今日確診。

案14619為本國籍30多歲女性，6月11日自菲律賓返台，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，居家檢疫期間並無症狀，6月25日進行期滿採檢，於今日確診。2名個案檢疫期間均無接觸他人，故無匡列接觸者。

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中央流行疫情指揮中心提供

因應屏東Delta印度變異株感染，指揮中心採取5大應變措施

有關屏東COVID－19，Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人（案13332、13333）及案14298、14407、14408、14409。

該起群聚事件指標個案為當地白牌司機（案14298），經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者（案14409）確診，而案14409之2位家人（案14407、14408）亦同時確診。其中案14407曾於6月11日、6月14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動之接觸者採檢後確診。

為避免感染擴大，指揮中心已採取相關應變措施如下：

一、精準疫調並擴大匡列接觸者及採檢，另接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢。截至6月25日相關接觸者匡列136人、共居家隔離99人、自主健康管理匡列32人，自我健康監測5人，其中已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人，接觸者持續擴大匡列中。

二、6月24日起於當地設置社區篩檢站，籲請足跡重疊民眾篩檢。截至6月25日PCR篩檢共419人皆為陰性；另針對確診個案公布社區足跡點，並完成公共場所消毒。

三、當地醫療院所加強通報及感染管制措施，請醫師協助有疑似症狀就醫民眾轉介採檢院所通報及採檢。

四、透過廣播系統呼籲民眾落實疫情三級警戒規範，外出與工作均要全程佩戴口罩，嚴查避免群聚。另針對當地超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉三天。

五、給予確診個案妥善臨床照護處置，如符合單株抗體、瑞德西韋使用條件則即時使用；如有出現重症前兆，迅速進行處置及治療。

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中央流行疫情指揮中心提供

第二劑疫苗施打時間

5月9日前已完成第一劑AZ疫苗接種之民眾，皆可於接種後第10至12週公費接種第二劑。專家建議AZ疫苗接種間隔10至12週再接種第二劑疫苗，保護力可達81%。若有出國急迫性須於8至10週間接種者，亦可酌情提供接種。前述對象均可至各合約醫療院所預約接種。

截至6月24日止，已有3.3萬人完成兩劑AZ疫苗接種。為確保第二劑AZ疫苗接種之權益，指揮中心將依據4月12日至5月9日每週AZ疫苗接種量，自本週起4週內，每週配送至指揮中心指定之疫苗合約醫療院所，預計全台4週配送量約6.9萬劑。民眾可優先於原接種醫院預約，或可至疾管署旅遊醫學合約醫院接種。

指揮中心提醒，前往接種前務必確認備妥「COVID－19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID－19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第一劑接種之醫療院所補發，並完成第二劑接種。

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中央流行疫情指揮中心提供

集中檢疫所開放入境者自費入住

為因應6月27日起，自COVID－19變異株「重點高風險7國」（巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉）以外之國家入境旅客住宿需要，將開放集中檢疫所供民眾自費使用。

目前全台有49處集中檢疫所，分布於北、中、南等三區，包括各類公務人員訓練中心、軍營、停招的學校宿舍、旅館等，每人每日新台幣2000元整，12歲以下幼童與父或母同住一室者，不另外收費。

民眾入住之檢疫所地點須由指揮中心分派，房內皆有網路、電視等相關設備，入住民眾亦可使用自己的手機電話與外界聯繫；集中檢疫場所均有提供三餐，餐飲會於固定時間送到檢疫房間外，再由民眾自行取用至自己的檢疫房間內用餐。

集中檢疫所預定26日晚間8時開放訂房，有意自費入住民眾可至「入境檢疫系統」網頁預約，預約者須於航班預計抵台48小時前至入境檢疫系統預約、繳費，以取得預約訂房識別碼，作為入境登記使用。

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新聞來源：

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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