《戰疫浮生錄》：每一萬人中僅有八名醫師，SARS的教訓讓越南和台灣一樣，懂得超前部署

文：壺里

全國人口9,700萬人的越南，論國民所得，在亞洲排名不高。從世界銀行所提供2018年平均每人國民所得（percapitaGDP）顯示，越南為2,400美元，印尼是3,840美元，菲律賓3,830美元，而印度是2,020美元。就人均國民所得言，這幾個國家都屬於中下收入組的一員，越南比印尼和菲律賓差上一千多美元，比印度稍微好一點。論新冠肺炎的防疫表現，越南遠遠超過這三個國家。

越南每一萬人中僅有八名醫師，而2018年台灣平均每萬人口執業醫師數（包含西醫師，牙醫師，中醫師）有29人，其中，西醫師20人。越南醫療體系的健全度比不上許多亞洲國家，但是，SARS的教訓，讓他們和台灣一樣，懂得超前部署。

在武漢爆發疫情初期，中國還不願承認病毒會人傳人時，越南政府就採取果斷行動，從1月初起，便對從武漢抵達越南的旅客量體溫。1月23日，越南通報首兩起確診病例，隔日就當機立斷中止所有往返武漢的航班。當越南民眾正沉浸在農曆新年的歡樂氣氛時，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）在越南共產黨（越共）會議上表示，病毒不久之後就影響到越南，「對抗這種流行病就等於上戰場殺敵。」

2020年2月12日，當時越南境內僅有十例確診，政府就下令封鎖河內附近人口一萬多人的城鎮，原定於2月開學的各級學校皆勒令停課。越南政府的接觸者追蹤（contacttracing）工作同樣嚴厲，可以追蹤到感染者第四級接觸鏈。直接接觸患者將被送往政府的集中檢疫單位隔離，間接接觸者則被要求隔離或者限制他們的行動。越南政府設立了電話專線、網站及APP，衛生當局也會定期向全民發送簡訊，以便大眾即時得知疫情最新資訊。

更妙的是，國家職業安全及衛生研究院（VNNIOSH）2月下旬與人氣歌手阮明姮（NguyễnMinhHằng，藝名MIN）和黎忠晟（LêTrungThành，藝名Eric）推出「洗手歌」《嫉妒的新冠病毒》（GhenCôVy），立刻掀起熱潮，至2020年5月底在全球影音網站已累計超過4,800萬次觀看數。

越南政府劍及履及，根據2020年6月11日《遠見雜誌》的報導，當時越南確診數才330餘人，等於每百萬人確診僅三人，並且零死亡，令它國讚歎。哈佛大學的專家陶德波拉克（ToddPollack）博士表示：「當國家要處理這類未知的潛在病毒時，最好的方針就是『反應過度』」，而不是用輕忽的態度面對，而越南就是「反應過度」的代表。除了前述措施，還包括所有民眾都不得出國，而且就算是自己國人也不得返國的最強硬旅行限制。並嚴密監測、關閉和中國的所有邊境路線，加強危險地區的病毒篩檢。從3月中開始，將所有進入越南的人與可能接觸確診患者，全部送往集中隔離檢疫14天，大部分的費用都由政府負擔。

峴港在7月25日爆發新一波疫情，導致越南不到一個月時間新增525例確診病例。到8月20日，根據越通社報導，越南全國共有1,007人染疫，但是共有超過八萬人接受隔離檢疫，其中1,887人在醫院接受集中隔離；20,294人在其他隔離區接受集中隔離；60,981人居家隔離或在居住地隔離。之後87天，沒有本土病例，直到一名空服員11月14日返國，被送到越南航空的隔離場所隔離五天，經二度採檢為陰性後，便返家自主隔離。期間曾與母親及2名友人密切接觸，其中包括一名同住的英文老師。這名空服員11月28日確診，接著同住的英文老師也確診，成為相隔近三個月後，再度發生的本土病例。

之後，又新增兩例本土病例：一歲男孩和28歲女學生，皆曾與英文教師接觸過。越南總理阮春福表現出壯士斷腕的決心，下令除了救援航班可以繼續飛行，以便將越南國民從國外帶回，即刻暫停國際商業航班，並指示胡志明市政府迅速追蹤並隔離與確診者接觸過的所有人。當地政府已也因此隔離了513人。同時，為避免疫情擴大，當局還要求逾十萬名大學生停課在家。患者所到之處的周邊學校，也已擬定線上授課計畫戒備。

無獨有偶地，台灣固守253天無本土病例的防疫紀錄，也被長榮航空紐西蘭籍男性機長破了功。該機長在2020年11月29日∼12月4日飛美國航線，入境居家檢疫三天後，與我國籍卅多歲女性密切互動，在大台北地區開車出遊、購物，以致該女染疫，成為台灣八個多月以來首例本土個案。該機長四天後再飛美國，咳嗽症狀明顯，未戴口罩，以至於另外兩位同行機師也確診。雖然該機長因疫調不實，遭重罰30萬元。兩個國家的防疫紀錄，都被機組人員撞破，可見跨國傳遞病毒的可怕。

越南這樣的積極防疫，不僅讓國民染疫致死率降到最低點，也和台灣一樣，屬於全球人均GDP呈現成長之四個經濟體名單之一，而且國際貨幣基金組織公布世界經濟展望報告，預測2020年越南經濟成長率可達2.4%，2021年更有望快速恢復，經濟成長率可達6.5%。這樣的成就絕非偶然，可以用「曾經SARS不畏戰，能斷疫病制機先」來形容越南的防疫表現。

書籍介紹

本文摘錄自《戰疫浮生錄：新冠病毒威震八方的省思》，時報出版

作者：壺里

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2019年底，一群尚不知名的病毒，找上中國武漢，在那裡發動攻擊，幾個月內襲捲全世界，幾乎沒有一個國家倖免於難。

以這種迅雷不及掩耳的速度掀起世界大戰的，竟然是學名為SARS-CoV-2的新冠病毒，其荼毒的行徑和受害國家應對方式的拙劣，在本書曝露無遺。

作者不記錄所有參戰國的疫情，但是從一個大國接著一個大國的失策和淪陷，本書毫不留情地批判那些不信邪、不信科學、妄自尊大的領導人，害慘國家，成為殃民的禍首。

台灣曾經是抗疫模範生，但是沒來得及記取別的國家的慘痛教訓，讓病毒在五月肆虐全台。他山之石，猶可以攻錯。本書提供血淚斑斑的前事，教國人不能忘，以為後事之師，迅速平定疫情。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航