7/1中共百年黨慶「山雨欲來」，各地加強維穩，習近平要求「永不叛黨」

7月1日是中國共產黨百年黨慶，在黨慶前夕本應籠罩在喜慶的氣氛下的中國，卻因中共黨中央一連串宣示威權與收緊控制的維安行動而顯得氣氛詭譎。前中共黨校教授蔡霞表示習近平極度沒有安全感，中國陷入「山雨欲來」的氛圍中。

中共發表白皮書宣傳一黨專政

（中央社）中共百年黨慶前夕，官方6月25日發表「中國新型政黨制度」白皮書。官員介紹說，中國沒有反對黨，也沒有在野黨，制度優勢之一是有效避免為反對而反對，另一優勢是避免多黨制惡性競爭。

新華社報導，中國國務院新聞辦公室25日在北京發表「中國新型政黨制度」白皮書。國際間抨擊中共一黨專政的聲音從未止歇，但白皮書宣稱一國實行何種政黨制度，是由這個國家的歷史傳統和現實國情所決定。世界政黨制度具有多樣性，沒有、也不可能有普遍適用於各國的政黨制度。

白皮書表示，中共領導的「多黨合作」和「政治協商」制度，是中國的一項基本政治制度，既植根中國土壤、彰顯中國智慧，又積極借鑑和吸收人類政治文明優秀成果，是「中國新型政黨制度」。

白皮書介紹，「中國新型政黨制度」包括中國共產黨、8個民主黨派以及無黨派人士，以合作、參與、協商為基本精神，以團結、民主、和諧為本質屬性，實現執政與參政、領導與合作、協商與監督的有機統一，「是人民當家作主的重要實現形式和社會主義協商民主的重要制度載體」。

另據官方香港電台，中共中央統戰部副部長許又聲在會中表示，中共作為執政黨是中國特色社會主義的領導核心，8個民主黨派接受中共領導，並與中共密切合作。他形容參政黨是中共好參謀、好幫手、好同事。

許又聲表示，中國政黨制度優勢之一是可有效避免一些政黨制度代表黨派、階級、區域或者集團利益，為反對而反對、議而不決、社會撕裂；另一個優勢是有效避免一黨制缺乏監管、多黨制惡性競爭。

他強調，將繼續借鑑和吸收人類政治文明的有益成果，但絕不會照搬照抄別國政黨制度的模式，也不會將本國模式強加於其他國家。

「中國新型政黨制度」白皮書全文約1.4萬字，由前言、正文和結束語組成，其中正文有9個部分。

Photo Credit: 中央社 中共百年黨慶將屆，一大會址附近的戒備加強，2名持 槍武警21日在周邊巡邏。 中央社記者沈朋達上海攝 110年6月24日

黨慶前夕加強各地維安管控

《中央社》報導，5月起，中國各地陸續展開「平安護航建黨百年」安全隱患大排查，公安、消防、應急管理、交通、教育等部門，乃至於基層村里相繼召開動員大會，要求列為最高政治任務，做到「絕對平安」。但步入6月的「安全生產月」，中國相繼爆發重大公安死亡事故。

各地官方為此上緊發條，紛紛下令7月1日百年黨慶前不能發生公安事故。例如，上海市下令企業自6月20日零時至2021年7月2日晚上11時，暫停一切非必要的危險貨物運輸；大連市安委會要求6月21日至7月2日，各行業要強化「超常管控」措施，堅決防範各類生產安全事故發生。

《聯合報》報導，北京將在今年7月1日前後，舉行大規模慶祝活動，將在梅地亞中心設立新聞中心，並於6月26日正式運行。中共以考量新冠疫情為由，不邀請境外記者臨時赴北京採訪。

此外《聯合報》也報導阿里巴巴中國站17日發布通知，宣至7月15日期間，暫停銷售無人機相關商品。其中在北京，就連白鴿等鳥類也禁止放飛，外界分析認為，政策與中共百周年黨慶有關，當局希望保持空域絕對安全，避免黨慶期間有「意外」發生。

《中央社》報導中共在上海第一次全國黨代表大會（一大）會址附近的「新天地」和「黃陂南路」地鐵站，20日起正式改名，在原有站名前都冠上「一大會址」名稱。

《中央社》記者近日走訪當地，發現一大會址周邊的戒備明顯較之前森嚴。21日上午通勤期間，地鐵新天地站內有員警牽著2隻警犬在場巡邏。來到一大會址附近，街邊的保全人數多過以往，現場還停著多輛公安和武警車輛，兩名持槍武警在會址一帶來回巡邏。

《法國廣播公司》報導，北京已啟動維穩行動，天安門及周邊不用說，處於半戒嚴狀態，連附近的「朝陽大媽」都出動協助監視了。上海，嘉興，井岡山，遵義，延安，西柏坡，北京，接到郵管局最新通知，上述7城市的快遞全部停止發送。中共百年黨慶即將來臨，但奇怪的是氣氛極度緊張，好像要出什麼大事似的。

Photo Credit: 中央社

重提顧順章案震懾「叛黨」

《自由亞洲電台》報導，中國中紀委網站19日刊出標題為〈重溫經典砥礪前行，永不叛黨不僅僅是一句誓言〉的文章。稱習近平要求所有黨員「永不叛黨」，這篇文章內容講述1931年中共上海負責人顧順章叛黨，一家老小全遭暗殺。

前中共黨校教授蔡霞表示這代表習近平極度沒有安全感，試圖以恐懼凝聚黨員，讓各地都瀰漫在「山雨欲來」的氣氛中。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航