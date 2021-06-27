2021/06/27,
生活

外國人讀報：多少外國人會中文報紙？

外國人讀報：多少外國人會中文報紙？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

曾有連登討論區網民問過，香港有多少外國人會廣東話和中文，標準是能否讀出本地報章的標題。如果以此為尺，應是鳳毛麟角。

兩位分別來自土耳其和印度的在港年輕人，都去買那份最後一天出版的報紙。他們說，其實自己不會看中文，但只是表達一下支持。

在港的大部分外國人，特別是非華裔的，應從來沒買過本地報刊。他們接觸本地時事，多靠英文媒體以及身邊人的轉述，因而與本地人看事物的角度會不同，並予人有些離地之感。曾有連登討論區網民問過，香港有多少外國人會廣東話和中文，標準是能否讀出本地報章的標題。如果以此為尺，應是鳳毛麟角。

在大陸和台灣，會看中文的外國人比例一定比香港多。一位住在台灣20多年的外國人憶述他多年前曾投稿當地中文報章獲刊登，他高興地往樓下的便利店拿起報章，細讀自己的作品。身旁有位穿校服的男生用非常詫異的表情望著他，然後結結巴巴地問他：「你……真……的會中文……嗎？」這外國人見他這樣驚慌，怕跟他說不只會看還會寫一定嚇呆他，就跟他說自己其實不會，只是看圖片罷了。隨著當地越來越多外國人會中文，今天已不會見到這樣的奇景。

2006年我首度踏足德國，在飛機上拿了德文報章裝會德文，其實看得明的都是那些冠詞和圖片。在機上，我也很怕別人用奇異目光看我，像在香港看見西人閱讀中文書刊。後來才發覺德國人期望外國人會看會寫德文，外國人閱德文報司空見慣。回程時，我在慕尼黑機場的書店買了本藍色封面的兒童圖書。當然，那時也只是想留為紀念，因為根本看不懂入面的內容。付錢時，我很怕收銀員會跟我講德文而自己搭不上嘴。這沒有發生，他也一如對著其他客人般講英文。我在回程航班上揭著這書，想著有天要看懂它。這讓我決定一個月後到首次到香港歌德，重拾之前在中學學過，但已放下一段日子的德文。

很多年後，我已是德國的大學講師。有年的夏天到拉脫維亞大學教學一星期。在首都里加巴士站的小書店裡，我想買本當地語言的書留念。就在書架前徘徊時，身後一把聲音跟我說：「Are you looking for English books? It's the other side.」我笑了，望向後面，是位年輕貌美的女店員。我很想跟她說：「What if I tell you I speak Latvian, can I ask you out and practise with you?」然而我望望牆上的鐘，巴士快到了，我只好離開，就如那份報紙般，再沒有續集了。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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