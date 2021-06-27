枋山群聚案至少6人染Delta變異株，縣長稱「屏東的天空不會掉下病毒」暫無封城計畫

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的印度變種株（Delta）於台灣現蹤，24日起開設屏東縣枋山快篩站，而至昨（26）日共累計913人篩檢。因確定「祕魯祖孫」傳入印度病毒變異株，至今（27）日，祕魯祖孫感染同案累計確診已達12人，有6人感染Delta病毒，楓港、善餘兩村早上進行全面施打疫苗，上午8點發完號碼牌。

中國防疫專家鍾南山指出，Delta病毒株具有幾個特點，分別是：病毒載量高、潛伏期短以及核酸轉陰時間長。面對來勢洶洶的Delta病毒，各縣市首長繃緊神經面對挑戰，而屏東縣長潘孟安針對縣內疫情，強調沒有要封城，僅強化三級警戒。

屏東枋山6人感染Delta病毒，專家曝Delta病毒三大特點

《風傳媒》報導，印度Delta變種株首度出現台灣，基因序列確認枋山傳播鏈中的12例確診，有6人感染Delta病毒，屏東縣府為圍堵變種病毒擴散，24日起開設枋山快篩站，而至26日共累計913人篩檢，當中因確定「祕魯祖孫」傳入印度Delta變異株，一天激增469人篩檢。縣府指出，近幾日篩檢為445人PCR陰性、468件送驗中。

《自由時報》報導，祕魯祖孫感染同案累計確診已達12人，因應Delta進入社區，枋山鄉楓港、善餘兩村今早進行全面施打疫苗，居民依序排隊施打，也帶動篩檢站能量滿載，上午8點發完號碼牌。

《蘋果新聞網》報導，中國防疫專家、工程院院士鍾南山表示，從廣州近日爆發的疫情來看，Delta病毒株具有幾個特點：

病毒載量高：一旦人體感染了Delta毒株，在身體裡的病毒載量比以前的普通株高。醫學上通常用Ct值來衡量病毒載量，Ct值越低病毒載量越高，這次觀察到感染者Ct值低的病例比較多。 潛伏期短：去（2020）年武漢疫情的時候，病毒在人體內的潛伏期大概是3到7天，而這次大概為1到3天。雖然也有個別潛伏期長的，但總體上比較低，大部分2到3天就發病了，甚至有些在24小時內就發病。 核酸轉陰時間長：病人感染上普通的病毒株，經過治療後7到9天後核酸檢測就轉陰性了，但這次廣東100多例病人中，平均轉陰時間為13到15天，差不多高一倍。所以在疫情發生後的同一個時間段，出院的病人比之前要少。

《聯合報》報導，Delta變異病毒株侵台，民眾如何防範？台中榮總感染科主任劉伯瑜建議，落實防疫，包括保持安全社交距離、勤洗手、戴口罩等防疫三寶，還是可以有效阻絕Delta變異株傳播。

各縣市首長皮繃緊 潘孟安：屏東沒有要封城，僅強化三級警戒

《中央社》報導，針對網路傳言四起，潘孟安在線上記者會中強調，屏東的土地不會長出病毒，屏東的天空也不會掉下病毒，不論哪種病毒只要一入侵，屏東一定全力防堵，面對了就是解決，而不是製造恐慌。

潘孟安強調，屏東沒有要封城、封村，只是強化3級警戒，請村民盡量少外出，安心在家做好防疫，他也拜託網路酸民在鍵盤之後，應多關心第一線防疫人員，不應散播不實言論或獵巫，齊心防疫才是重點。

而緊鄰屏東的高雄防疫升級，據《自由時報》報導，高雄市長陳其邁表示，印度變種病毒由於傳播率非常高，高雄市防疫升級策略，高雄與屏東往來密切，診所針對6月6日以後，曾出入屏東縣枋山鄉（楓港、善餘村）者，加強通報，趕快到社區篩檢站進行快篩，出現症狀者請立刻打1922，市府會安排防疫計程車載送採檢。

陳其邁說，將匡列社區高風險對象，與屏東有關的攤商須採檢，農業貨車司機要採檢與造冊接種，26日前若接獲通知，請立刻採檢。

他指出，醫院也要加強院內管理，針對出入枋山的員工，加強自主檢康管理，已住院超過3天病患，3天採檢一次，住院3天若出現呼吸道症狀，再進行PCR採檢。

面對來勢洶洶的Delta病毒《新頭殼》報導，新北市市長侯友宜昨日下午，主持新北防疫記者會期間，忍不住撂下重話批評，中央境外阻絕措施只做了半套。

最後侯友宜呼籲中央不該只對7國進行入境普篩，而是該對所有入境人士，都採取2次PCR採檢，並對中央喊話：「真的！我很少講很嚴肅的話，真的要聽進去。」

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺