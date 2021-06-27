本土新增88例、死亡9例，指揮中心澄清莫德納疫苗不會改變人體DNA

今（27）日中央流行疫情指揮中心公布，國內新增89例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為88例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡；指揮中心針對網傳COVID-19 mRNA疫苗恐傷害人體一事澄清，我國核准專案輸入的mRNA疫苗，例如：莫德納疫苗，並不會以任何方式改變人體的DNA，民眾可安心接種；另外，就Delta變異株入侵屏東，指揮中心則表示該地尚未有升四級的準備。

新增89例確診病例，確診個案中新增9例死亡

指揮中心表示，今日新增之88例本土病例（其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為48例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年6月10日至6月26日。

個案分佈以新北市41例最多，其次為臺北市33例、臺南市8例、桃園市3例，屏東縣、南投縣及新竹市各1例；其中60例為已知感染源、2例關聯不明、26例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為3例男性、6例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月22日，確診日介於5月20日至6月25日，死亡日介於6月22日至6月26日。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案（案14719），為本國籍20多歲男性，5月3日曾在奧地利當地檢出COVID-19陽性，6月11日自奧地利返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境後至防疫旅館檢疫，6月24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。



指揮中心統計，截至目前國內累計126萬6904例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含125萬0863例排除），其中1萬4634例確診，分別為1170例境外移入，1萬3411例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。

自2020年起累計632例COVID-19死亡病例，其中624例本土，個案居住縣市分布為新北市319例、臺北市243例、基隆市20例、桃園市17例、彰化縣10例、臺中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心澄清：莫德納疫苗的mRNA不會改變DNA，民眾可安心接種

針對網傳COVID-19 mRNA疫苗恐傷害人體，中央流行疫情指揮中心今日澄清，疫苗中的mRNA並不會進入細胞核，不會以任何方式改變人體的DNA，或與DNA產生交互作用。而政府也會嚴格把關疫苗安全，民眾可安心接種。

中央流行疫情指揮中心提供

指揮中心表示，已核准緊急使用授權的COVID-19疫苗分為兩大類，其中所使用的COVID-19 mRNA疫苗，其作用原理是將含有一段可轉譯成SARS-CoV-2病毒棘蛋白的mRNA注射至體內，接種後會在人體細胞質內製造出SARS-CoV-2病毒棘蛋白，作為疫苗抗原，進而誘發人體產生免疫反應，以對抗SARS-CoV-2病毒，疫苗中的mRNA不會進入細胞核、不會改變人體的DNA，或與DNA產生交互作用。

指揮中心重申，我國核准專案輸入的mRNA疫苗，例如：莫德納疫苗，是經過衛生福利部食品藥物管理署審查廠商所提供的疫苗品質管制資料、非臨床藥毒理試驗及人體臨床試驗報告，確認疫苗的品質、安全及療效後，始予以核准。

指揮中心表示，為確保COVID-19疫苗上市後廣泛臨床使用下國人用藥安全，我國已建立COVID-19疫苗安全資訊主動監控機制。

除持續監控國外衛生主管機關發布之COVID-19疫苗安全警訊外，亦設有「疫苗不良事件通報系統（VAERS）」接受各界通報，蒐集、分析及評估我國COVID-19疫苗不良事件，並藉由收集相關安全資訊，監控其安全性，一旦發現具有未知或未預期之風險，立即啟動再評估機制，重新評估其療效與風險，並確認是否需採取相關風險管控措施。

指揮中心再次提醒，COVID-19疫苗與其他藥品一樣，或多或少都具有一些副作用，如過敏反應等，民眾接種前應主動提供自己的身體狀況，包括是否對特定藥品過敏、慢性病或正在服用的藥品；女性則需告知是否（或可能）懷孕、準備懷孕或正在哺乳母乳等，供醫師審慎評估其臨床效益及風險。

接種後則應關心身體變化，部分民眾接種COVID-19疫苗後，可能會發生接種部位疼痛、紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等。

這些症狀通常輕微並且數天內消失，但如發生嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛等，請立即就醫，並說明疫苗接種史，同時請醫師通報當地衛生局或衛生福利部疾病管制署。

Delta變異株入侵屏東警戒升級？陳時中：還沒有四級的準備

指揮中心表示，屏東狀況還要調查，也沒有禁止大家坐計程車，就情況而言皆無超過5人的社交規定；另外針對外接憂心只停業3天不夠，但指揮中心表示3天只是停業，而人員匡列隔離則還是14天。

指揮中心指出，就屏東疫情來說，將從七國旅客在居家檢疫完成後再採檢，並一人一室採取和防疫旅館相同措施，而秘魯祖孫同機中前後兩排乘客，將安排居家檢疫，也會疫調整體染疫情況。

中央流行疫情指揮中心提供

醫療應變組副組長羅一鈞表示，屏東縣起群聚一案的其他檢體也會搜集，但病毒株應該不會改變，其它縣市有懷疑個案，不明感染源也會做檢驗，進行疫調。

他說，如果所有都要定序，還是要有排序的程序，其他不明個案會優先考量，就現在資料顯示，目前仍是2位境外和6位本土確定基因定序是Delta變異株。

中央流行疫情指揮中心提供

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺