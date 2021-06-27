川普赴俄亥俄開啟「復仇之旅」，外界猜測將再戰2024大選

美國時間26日，美國前總統川普（Trump）現身俄亥俄州造勢，展開連串露面的演講，藉此於明（2022）年期中選舉前鼓舞支持者，同時鞏固自己在共和黨內的影響力，近日他亦不斷重申中國實驗室洩毒論，受到外界關注，聲量止跌回升，外界直指川普將再度問鼎2024美國總統大位。

不過，共和黨部分內部顧問則擔憂，川普對一些參選人的背書反而帶來反效果，尤其是過去紀錄不佳、民調落後、共和黨艱困等選區。另一方面，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）走訪艾爾帕索的移民留置中心時，對記者猛烈抨擊川普，並將目前邊境移民危機歸咎於他。

從俄亥俄州起跑，川普將展開復仇之旅

（中央社）美國前總統川普26日重回俄亥俄州，舉辦他離開白宮後首場選舉形式的大型活動。他將由此展開連串露面，在明年期中選舉前鼓舞支持者，同時鞏固自己在黨內的影響力。

被踢出社群媒體、面臨多場法律訴訟的川普，似乎有意在2024年再度出馬競選總統，但目前為止他尚未針對自己的政治未來發布任何宣布。

1月卸任後，川普發表過兩場大型演說，其中包括本月初在北卡羅來納州的場子。他重提2020大選敗給拜登（Joe Biden），也提及2月舉行的「保守政治行動會議」（CPAC），漫無邊際的長篇大論，和過去他出了名活力十足的戶外活動氛圍大相逕庭。

藉著參加俄州這場嘈雜的戶外大會、為曾任他幕僚的保守派候選人米勒（Max Miller）站台，川普清楚表現出，共和黨試圖在明年奪回聯邦參議院與眾議院，他仍想扮演其中的重要推手。

今天這場活動預定晚間7點開始，但數以千計支持者在活動開始前數小時就來到了現場，有人甚至紮營好幾天，只為了搶到前排位置，還有許多人戴著寫有川普競選口號「讓美國再次偉大」（MAGA）的紅色帽子。

57歲的零售店經理貝納斯（Laura Benas）說：「如果你研究川普的所有造勢會，就會看到成千上萬人，一個心智退化的老人根本不可能贏得這場選舉。」她這裡顯然是意指總統拜登。

支持者說，希望川普利用這系列活動團結共和黨理念相同的國會候選人，30歲的主婦狄金（Jessica Dicken）說，「繼續這樣的集會非常重要」，她說，川普可以當個「俄亥俄州這裡和整個國家更保守運動的代言人。」

川普聲量止跌回升，賀錦麗首訪邊境批川普

川普不斷重申中國實驗室洩毒論受到外界關注，聲量止跌回升《自由時報》引述《FOX新聞》報導，近日川普受訪時指出：「我很久以前就說過，武漢就是一切開始的地方，看看武漢實驗室，這就是他們（中國）在做的事情。」

與疫情初期相比，近來實驗室洩毒論再度受到矚目，媒體甚至報導許多與它有關的證據等消息，川普也坦言對目前狀況感到訝異，川普認為中國實驗室問題是美國乃至全世界最大的課題，因為疫情對世界造成了巨大的傷害與破壞。

川普認為，美方必須對病毒源頭追查到底，但川普也懷疑溯源報告是否會有定論，原因在於「中國現在可能已經排除掉許多證據」，川普更痛批世界衛生組織（WHO）成為中國的發言人。

川普聲勢回穩，正積極鞏固自身黨內勢力《世界日報》報導，川普去（2020）年競選連任落敗後，仍積極於為共和黨國會議員參選人背書，但是通常限於與他交好，或是他大選舞弊論的信奉者，還會藉支持某人以排除黨內的反川者。但是川普的背書，對參選人、或共和黨而言是否為好事，在共和黨內也有疑慮。

一些顧問擔憂，川普對一些參選人的背書反而帶來反效果，尤其是過去紀錄不佳、民調落後、共和黨艱困的選區；例如競選聯邦參議員的眾議員巴德（Ted Budd）所在的北卡羅萊納州，川普去年在此地的領先幅度為1.3個百分點，只有2016年的一半，顯示北卡的中間選民正在遠離川普。

但對共和黨人而言，就算擔心可能是「票房毒藥」，川普依然有相當的吸金力，川普顧問透露，川普為巴德站台後的三天內，巴德募到的政治捐款，跟他開始競選的前六周一樣多。

不過副總統賀錦麗卻在不同議題上重批川普，《世界日報》報導，副總統賀錦麗接掌邊境移民事務93天後，終於在25日訪問德州的美墨邊境，走訪艾爾帕索的聯邦海關及邊境保護局（CBP）的移民留置中心。

她強調，美國正面對20年來最大數量的無證移民，今（2021）年5月在邊境攔下逾18萬人，其中大部分是單身成年人，這一數字高於3月和4月的17多萬人，大多數非法移民來自拉丁美洲，並對著當時與會的記者猛烈抨擊，並將邊境移民危機歸咎於川普。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺