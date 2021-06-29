【圖表】東南亞十國買哪些疫苗？哪些國家在研發國產疫苗自保？

資料整理：杜晉軒｜製圖：If Lin

相比台灣在今年5月才爆發大規COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，東南亞十國早在2020上半年就受到疫情侵襲，也因此更早開始佈局疫苗採購，或和國際疫苗大廠合作代工，有的國家也正發展自身的國產疫苗。

以下十張圖表，將說明東南亞各國的疫苗採購狀況。

國際採購與國產疫苗並行的國家

首先是泰國，泰國在6月7日展開大規模疫苗接種計劃，目前當地民眾能施打的疫苗包括阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗和中國科興疫苗，而中國國藥、莫德納、嬌生等疫苗已獲得泰國食品藥物管理局的緊急使用授權許可，但未開始進行施打。

同時，泰國也是AZ疫苗在東南亞唯一生產國，是由泰王瓦吉拉隆功所擁有的泰國暹羅生物科學公司進行代工生產，但近日因生產出現問題而延遲交貨，台灣、馬來西亞與菲律賓都受到影響。此外，根據泰國官方的政策，購買疫苗本應由中央政府統籌，但由於購買疫苗進展緩慢，民怨載道，因此泰王胞妹朱拉蓬公主負責的朱拉蓬皇家學院在5月25日宣布引進中國國藥集團研發的疫苗，事後泰國衛生部也持不反對的立場。

國產疫苗進展方面，《看見泰國》報導，泰國研發中的三款國產疫苗分別是新創公司Baiya Phytopharm研發的「Baiya SARS-CoV Vax 1」、朱拉隆功大學醫學系和卓越疫苗研究中心研發的「Chula-Cov 19」，以及泰國政府製藥機構(GPO)的「 NDV-HXP-S」，其中以mRNA技術為基礎的「Chula-Cov 19」有望最快在明年第一季，最晚第三季推出，其它兩款則在年中推出。

接著是越南，目前該國已核准但未到貨施打的疫苗有中國國藥、輝瑞疫苗，而已進行施打的疫苗包括AZ、俄羅斯生產的衛星-V，其中越南官方已和俄羅斯進行洽談，探討在越南代工生產衛星-V的可能性。

國產疫苗方面，越南有4款國產疫苗研發中，其中包括由越南Nanogen製藥生物技術公司研發的Nanocovax，該疫苗採重組蛋白技術，目前已進入第三期試驗，最近申請緊急使用，但越南衛生部以科學證據不足、樣本數太少為由拒絕。

第二款是越南衛生部的疫苗與醫用生物製品研究院（IVAC）所研發的Covivac（非複製型病毒載體疫苗），其餘2款疫苗未有更多資訊，因此目前Nanogen與Covivac被認為是較有潛力的疫苗。

另外值得一提的是，台灣國產的高端疫苗，與越南國家衛生暨流行病學研究所（NIHE）已簽署合作備忘錄，準備在當地合作執行高端疫苗臨床試驗。

新加坡方面，儘管該國的接種率是東南亞國家中最高的（超過50%的人口至少接種一劑疫苗，約36%人口完成接種2劑），疫情也已趨緩，但也沒停下研發國產疫苗的腳步。

新加坡國產的Lunar-Cov19疫苗（又稱ARCT-021），是由杜克-新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）與美國製藥公司ArcturusTherapeutics合作研發的，該疫苗已完成580名美國和新加坡受試者的第二期試驗，即將進入第三期試驗。

新加坡已開始接種的疫苗包括輝瑞和莫德納，至於已進口的20萬劑科興疫苗，則未獲衛生部核准使用，但近日官方已允許全國24家診所透過既有的特別採用程序（Special Access Route），施打世界衛生組織（WHO）緊急使用清單上的COVID-19疫苗，即包括科興疫苗。值得關注的是，新加坡和越南是東南亞唯二仍未完全允許施打科興疫苗的國家。

目前馬來西亞已進行施打的疫苗包括科興、AZ和輝瑞，已核准的包括嬌生及康希諾，至於兩款研發中的則未有更多資訊，僅知是分別採用mRNA和滅活技術的疫苗。

根據《東方日報》的報導，馬來西亞衛生部長阿漢峇峇6月12日稱國家科學理事會已於去年8月制定了研發疫苗的目標，以應對未來的疫情。

最後則是東南亞人口最多，也是疫情最嚴峻的印尼。由於印尼市場潛力大，因此印尼政府也希望透過發展國產疫苗，來扶持醫藥產業。

目前印尼所能施打的疫苗，包括科興、AZ疫苗，已核准的包括中國國藥和康希諾。

原本印尼有發展兩款國產疫苗，分別是官方投入大筆資源支持的「紅白疫苗」（merah putih，採滅活疫苗技術），以及由前衛生部長特拉萬支持新技術的「千島疫苗」（Nusantara，採樹突細胞技術），但後者僅進行了二期試驗，第三期就被官方終止研發了，而被官方給予厚望的「紅白疫苗」，則有望在明年量產。

以國際採購、捐贈疫苗為主的東南亞國家

而緬甸、寮國、柬埔寨、菲律賓、汶萊等5個東南亞國家，主要是以自行採購疫苗，或透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）、大國的捐贈獲得疫苗。

先從緬甸的情況談起，緬甸在今年2月1日發動軍事政變後，因醫護人員響應民眾的抗爭運動，以及軍方隨之而來的強力鎮壓，醫療體系已瀕臨崩潰，每日篩檢能量有限，因此無法有效確診人數，而軍政府在受到西方國家的制裁下，更與中國靠攏，如中國在5月2日給緬甸送來了50萬劑的國藥疫苗，而科興疫苗也在中國紅十字會的協助下，在邊境地區施打。

此外，緬甸在今年1月也接受了印度援助的150萬劑Covishield疫苗，該疫苗也被稱為印度版的AZ疫苗，該疫苗是由印度血清研究所按照英國牛津大學與阿斯特捷利康的技術生產的，而遭軍方拘禁的前緬甸實質領導人翁山蘇姬，也獲准施打該疫苗。

同為東南亞的中南半島國家的寮國、柬埔寨，與緬甸一樣，國內均施打3款疫苗，其中兩款同樣是施打來自中國的國藥、科興疫苗，另外值得一提的是，根據《中央社》報導，寮國和柬埔寨，是中國今年初展開的疫苗外交下，首批獲得中國疫苗的國家，其中寮國是無償受助，柬埔寨則是軍隊優先獲得。

目前寮國所進行接種的第三款疫苗是俄羅斯的衛星-V疫苗，柬埔寨的第三款疫苗則是AZ疫苗。

疫情嚴峻程度僅次於印尼的菲律賓，該國已進行施打、核准的疫苗，是東南亞國家中最多的，已施打的疫苗包括輝瑞、AZ、科興、莫德納和衛星-V，已核准的包括嬌生、國藥，以及印度國產疫苗Covaxin。

最後一個國家，是東南亞的小國汶萊，得益於疫情爆發之初有效管控邊境，以及國內嚴格防疫，截至6月27日，汶萊確診病例總數259人，245人康復，僅3人病逝，而且已超過400天無本土感染病例，根據《詩華日報》報導，最後一種本土病例是在2020年5月6日。

汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）在今年4月2日接種了AZ疫苗，如今能在汶萊施打的疫苗包括AZ、莫德納、中國國藥疫苗，已核准的輝瑞、嬌生疫苗也已下單。作為東南亞最富裕的國家，汶萊官方也宣布讓境內公民、居民（包括外國公民）免費接種疫苗，

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範