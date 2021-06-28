莫斯科單日144死、英國澳洲再封鎖，Delta變種病毒肆虐全球，疫苗還有效嗎？

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、武漢肺炎、新冠肺炎）疫情有了更新的進展，在多數國家相繼開始施打疫苗時，最早在印度發現變種病毒「Delta變異株」蔓延全球，更出現傳播力更強的進階版「Delta Plus」，讓看似平緩的疫情有捲土重來之勢，不僅俄羅斯首都莫斯科出現單日144起死亡案例，疫苗施打前段班的以色列，也出現單日確診百例以上，這波以Delta變異株為主的第三波疫情來勢洶洶，已經在全球85國現蹤，不少國際大城市都延遲解封，或者重啟封城。

究竟Delta變異株有多兇猛？疫苗對它有多少防護力？全世界目前受到影響為何？《關鍵評論網》為你整理報導。

Delta變異株肆虐，俄羅斯單日病殁人數新增144人

根據俄羅斯官方數據，莫斯科昨（27）日通報過去24小時內，新增了144起感染COVID-19的死亡案例，這是疫情爆發以來，單日染疫不治人數的新高紀錄。俄羅斯最近數星期染疫人數激增，歸咎於首度在印度發現的高度傳播性Delta變異株。

Russia on Saturday reported its highest daily Covid-19 death toll since the beginning of 2021, as the country grapples with a sharp spike in infections that has brought new restrictions in some regions pic.twitter.com/44zI5mB24B — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 26, 2021

什麼是Delta變異株？什麼又是Delta Plus？

Delta變異株，是一個2020年12月首次在印度現蹤的變種病毒，病毒序號為「B1.617.2」，為刺突蛋白K417N突變，刺突蛋白有助於病毒感染人類細胞，K417N則與免疫​逃脫反應（immune escape）有關，可能使病毒更具抵抗疫苗或藥物的能力。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，截至週日（6月27日），Delta變異株已現蹤全球85個國家/地區，是目前為止所有COVID-19變異株中，最具傳染性的。

而Delta Plus（病毒序號為「B.1.617.2.1」），是Delta變異株的進階版，在印度迅速增加病例外，美國、英國、中國、日本、俄羅斯、葡萄牙、瑞士和波蘭等11個國家，也發現了Delta Plus的病例。

Delta Plus的特質，包括了傳播力增加、更會 攻擊肺細胞、以及可能減少單株抗體反應（也就是說，可能對 疫苗產生的抵抗力獲得免疫力），目前已經在美國等國家引起了極大的關注。不過Delta Plus這個新變種的資料還是很少 。

Delta變異株的症狀有哪些？

Delta變異株的症狀比較像重感冒，會引起頭痛、喉嚨痛、流鼻水症狀較嚴重，嗅覺味覺改變較少，容易忽略。

Delta變異株的傳染力有多強？

Delta變異株的傳染力，比英國變異株（Alpha）高出60%（Alhpa已經比武漢株強過43% - 90%）。

Delta變異株也讓住院率變高。英國公共衛生部（PHE）研究指出，感染Delta變異株的住院風險，大約是Alpha變異株的2倍，因為在Delta變異株擴散的地區，出現住院人數增加的現象，研究也發現原來就有其他疾病的感染者住院風險也更高。

目前發現年輕人感染Delta變異株的比率最高。在英國的研究發現，5到12歲的兒童、18到24歲的年輕人感染的比例，是65歲以上老年人的5倍（Delta變異株目前佔英國COVID-19病例的99%）。不過這樣的原因可能是因為，多數的年輕人尚未接種疫苗。

由於未接種染疫的多為年輕人，這個年齡層病情不太可能變得嚴重，但專家也警告，病毒可能藉由兒童和青少年傳給成年人與高風險的老年人，呼籲民眾盡快施打疫苗。

疫苗還有效嗎？

疫苗仍舊對變種病毒是有效的，雖然對Delta 變異株 的防護率稍微下降，但能預防發展成重症。另外，疫苗必須完整施打2劑才算有效， 只打一劑疫苗的人，對原始病毒的防護率只有52%，對Delta變異株的防護率只有33%。

英國公共衛生部研究指出：

施打2劑的輝瑞疫苗：對Delta的防護率為88%，對Alpha的防護率93%；

施打2劑的AZ疫苗：對Delta的防護率為60%，對Alpha的防護率66%

而施打2劑的AZ疫苗和輝瑞疫苗，預防重症的保護率都有90%以上（AZ為92%，輝瑞為94%）。

以色列疫苗施打率高，為什麼還會染病？

日前傳出，全球疫苗接種率前段班的以色列，面對來勢洶洶的Delta變異株，近日確診病例也激增，自6月中旬，平均每日新增百例以上， 促使政府重新實施室內戴口罩規定。

《華爾街日報》報導 ，以色列 國家抗疫專家小組主席巴雷克（ Ran Balicer）表示，該國90%的新感染病例可能是由Delta 變異株 引起的。而 其中大約一半的病例，大多數來自沒有接種疫苗，16歲以下的兒童。

不過巴雷克也 告訴《華爾街日報》，在以色列，過去10天內僅報告了5例嚴重病例，證實接種疫苗對預防重症，確實是有效的。

Delta變異株全球肆虐：澳洲雪梨封城2週、英國單日確診上萬例

Delta變異株也讓疫情在逐漸恢復穩定的澳洲、英國，重新爆發。

澳洲在因應疫情擴散方面，要比許多已開發國家表現的好，不過從6月中 旬一名國際飛行機組員身上測出Delta變異株以來，雪梨已出現110多例的病例。澳洲北領地首席部長岡納 (Michael Gunner) 表示，北領地現在正面臨自COVID-19疫情以來最大的威脅； 聯邦衛生部長杭特（Greg Hunt）也警告，未來還會有更多病例出現。

為了防止疫情擴大，澳洲最大的城市雪梨在週日起，將採取2週的封城措施，北部城市達爾文、帕默斯頓（Palmerston）及利奇菲爾德（Litchfield）在內的「大達爾文地區」，也從週日下午1點開始封鎖2天。在封鎖期內，民眾非必要時不得外出，只有包括檢測及接種在內的醫療行為、取得生活必需品、工作上必須外出、在方圓5公里內運動1小時、為生活無法自理者提供照護等行為才能外出，外出時必須配戴口罩。

Sydney, Australia began a two-week lockdown amid a surge in cases of the COVID-19 Delta variant on Saturday night. https://t.co/dsqWd80lg2 — CBS News (@CBSNews) June 26, 2021

英國上週六（26日）新增1萬8270起確診，創下今年2月5日以來單日新高。英國大力推廣接種疫苗，確診病例數和病歿人數都大幅下降，但因傳染力較強的Delta變異株肆虐，確診數再度上升，該國已經將解封日延遲到7月19日。因為疫情嚴峻，也傳出德國試圖 禁止英國遊客進入歐盟，無論他們有沒有接種疫苗。

疫情重挫東南亞國家

印尼：印尼週末的確診數創下新高，週日出現2萬1342起新增病例，一夜之間有409人死亡。印尼當局表示，預測病例數還會 激增； 預計將在未來2到3週內達到高峰。

馬來西亞：馬來西亞連續第5天單日新增超過5000例，總理慕尤丁週日宣布，原定28日結束的防疫封鎖措施將延長，直到單日確診數連7天降至4000例。

泰國：泰國面臨境內迄今最嚴重的一波COVID-19疫情，上週六（26日）新增4161例確診病例、51例死亡，泰國當局宣布，自週一起將針對首都曼谷周遭地區實施為期1個月的限制措施，包括禁止民眾在曼谷及周邊5個府的餐廳內用餐、購物中心必須在晚上9點以前打烊，禁止20人以上的聚會及慶祝活動。

泰國自5月以來，已經發生37起建築工地群聚感染事件，當局曼谷及南部邊境4府的建築工地將被關閉，工人宿舍將被封鎖，以便集中管理工人，當局也將設立檢查站，限制建築工人隨意跨區移動。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年6月7日，泰國巴吞他尼府 (Pathum Thani)實施大規模接種計畫的情形。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航