聯亞疫苗二期解盲分析：「中和抗體效價」專家意見分歧，保護力需三期試驗證明

（中央社）聯亞生技昨（27）天公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗二期臨床試驗期中報告，但病毒專家坦言，與其他疫苗相比，聯亞疫苗中和抗體效價偏低。食藥署將待廠商送件，再依時程審查緊急使用授權（EUA）。

病毒專家：中和抗體效價確實偏低，保護力需三期試驗證明

聯亞生技昨日傍晚召開記者會，公布COVID-19第二期臨床試驗期中分析報告，在免疫原性反應方面，18至65歲成人接種2劑後血清陽轉率為95.65%，中和抗體效價為102.3。

另一家國產廠商高端疫苗日前也公布二期期中報告數據，完整接種2劑後，血清陽轉率達99.8%，中和抗體效價為662。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如晚間接受媒體電話聯訪表示，若疫苗相關數據都來自中研院同一實驗室，且確保大量分析後前後標準曲線一致，稍微可相互比較。

施信如坦言，與其他疫苗相比，聯亞疫苗的中和抗體效價確實偏低，對此感到難過、遺憾、可惜。

施信如說，長庚團隊也針對莫德納（Moderna）疫苗分析中和抗體效價，大約在600至700左右，而各實驗設計不同，都可能影響中和抗體高低，估計若由中研院做出的莫德納疫苗中和抗體效價可能達到2000以上。

儘管聯亞疫苗稱可誘發殺手T細胞（Killer T Cell）殺死被病毒感染細胞，可望提供中和抗體之外第二重保護力。施信如認為，必須要進入第三期臨床試驗才能驗證疫苗保護力。

而衛福部食藥署將採取免疫橋接方式，用AZ疫苗產生的中和抗體效價與國產疫苗對比，施信如說，國外研究AZ疫苗中和抗體效價約600多，與高端接近。但她認為，若國內僅搜集200名醫護人員接種AZ疫苗的數據，代表性可能不足，不夠科學客觀。

不過，對於聯亞疫苗的未來國際市場布局，以及年產量可達1億至1.2億劑，施信如仍予以肯定。

公衛專家：抗體濃度已有一定效價，應該算有效

食藥署長吳秀梅表示，目前尚未看到聯亞疫苗的數據，廠商也還沒送件，要等送件後才會進行審查規劃，而AZ疫苗的中和抗體效價研究也依程序進行中，之後會依時程審查國產疫苗緊急使用授權（EUA）。

此外，昨天疫情記者會有媒體提問，EUA審查使用AZ疫苗的中和抗體效價，是否會引發專利侵權紛爭。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，關於藥品專利相關紛爭，將請教法律與藥界人士，妥善處理相關問題。

《中央社》報導，聯亞藥在掛牌連續3天股價狂飆，最高飆漲9倍，創下300元新高紀錄後，今天人氣依舊熱絡，開盤以小漲開出，雖一度翻黑，但仍維持在平盤上震盪，維持在1% 以上漲幅，成交量快速擴大，開盤10分鐘左右，股價最高來到281元，最低250元，成交量已逾1500張，進入多空持續拉鋸震盪格局。

聯亞生技指稱UB-612對變種病毒具保護力，除了加速前往印度進行1.1萬人三期臨床試驗，也將在美國進行「混合補強施打」的第二期臨床試驗。

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責任編輯：潘柏翰

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