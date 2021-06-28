躍演劇團「台語八字國罵」惹爭議，歌詞引用真實地址，屋主要求到宮廟道歉

音樂劇團躍演在6月24日，於粉絲專頁發布音樂劇《勸世三姊妹》的開場曲〈我幹恁祖嬤老雞掰〉，此曲開頭就提到：「你祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里177號、宋德正先生」，而後更多次出現國罵，其中「我X恁祖嬤XXX」更引起廣大熱議。

爭議分為兩端，其一是「你祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里177號、宋德正先生」，由於歌詞引用的地址確有其人居住，讓該戶居民深感其擾，根據《中央社》報導，雲林縣虎尾鎮興中里長蔡添丁表示，歌詞中提到雲林縣虎尾興中里，這幾天就接到里民抗議電話，認為影片有辱當地名聲。居民尊重藝術創作，但影片內國罵不斷，「教壞囝仔大小」，且還提到一個真實的地址，聽在居民耳裡相當刺耳。

而劇中提到地址的實際屋主蔡先生則表示，劇中的角色「宋德正」拋妻棄子，債留兒女，致使女兒下海營生，家中並沒有宋德正這個人，自己無端被牽連，感到莫名其妙。

有鑑於此，音樂劇團躍演的藝術總監，同時也是《勸世三姊妹》導演曾慧誠，在6月26日於劇團粉絲專頁公開道歉，表示真的很抱歉，對劇中提到地址的該戶人家造成困擾了。曾慧誠發文說：「大家看到的《勸世三姊妹》影片，是劇團於台北讀劇的片段呈現。當初創作時，故事背景設在虎尾又因為歌詞語韻聲調的關係，編劇作詞老師就選定了這個在他印象中小時候阿公家附近的地址（在戲的後面有一首獨唱曲，這個住址亦是歌詞的一部分），但劇團夥伴們沒有再次確認是否真有其地，而造成現在影響到該地人家的狀況，真的萬分抱歉。

劇團目前已在原貼文上都附註該劇角色為虛構人物，與真實原地址無關。同時，劇團這兩天也收到許多文字、語韻與內容的指教，劇團會仔細地與編劇作詞老師準備與溝通；正式演出時，會將地址號碼更改，選擇音韻相同的號碼，也會確認沒有真實的住家。

這兩天影片被大量的分享，非常意外也開心有許多觀眾們對於這個作品的喜愛；另一方面也警惕我們自己在創作時，應更小心是否會造成他人的困擾。再次向受到我們打擾的人家道歉，也請各位觀眾不要去打擾原地址主人的生活！」

對此回應，根據《中央社》報導，雲林縣虎尾鎮興中里長蔡添丁則表示，躍演音樂劇團已對虎尾鎮興中里造成傷害，在網路發文道歉，顯然無法交代清楚，已與蔡姓屋主溝通，希望劇團到當地的宮廟道歉，講清楚、說明白，否則將委請律師提告。

然而，爭議的另一端，則是眾多網友看到詞曲後，認為充斥國罵的表演藝術作品，竟然也能在國家藝術音樂殿堂衛武營公開表演，感到不解與困惑。甚至指稱「誤把低俗當文化，非常糟糕，自以為是的創作卻忽略社會責任，孩童及青少年們看了對他們的影響是什麼？沒能傳達本土語言之美就罷了還褻瀆它！」

由於《勸世三姊妹》曾在4月11日於衛武營演出，根據《聯合新聞網》報導，衛武營發表聲明表示「未在第一時間鄉現牽涉真實人事物，要求劇團修改內容，為此特別向居民致歉。」更說明日後會以更嚴謹的態度，與各表演團隊共同規劃執行各式節目，避免造成社會困擾。

然而，衛武營也指出，場館中所舉辦的各大展演，前提都是尊重藝術創作自由，並給予藝術家最大創作空間，感謝各界建議與提醒，會持續努力，打造尊重不同群體、個人，同時展現多元文化的藝術平台。

而音樂劇團躍演的藝術總監、《勸世三姊妹》的導演曾慧誠也在昨（27）日，於劇團粉絲專頁發表另一則聲明，她表示：「當大家提出對語言使用、甚至教育上的疑問時，也許可以看看宋國珍為了撫養弟妹而努力生活著，以及她如何笨拙地表達對爸爸的愛，試著從不同面向去了解這一個人，而不是單純用會不會說髒話去論斷。

若單就台語髒話去思考，我反思，為什麼當使用台語時，大家覺得戲謔，好笑，這個內在直覺感受的原因是什麼，宋國珍在那個片刻有完全的權利可以使用那句髒話，我們需為了證明台語的美感避免真實的反映這個角色會做的行動？還是用了那「我幹恁祖嬤老雞掰」大家沒有辦法相信她是真的充滿恨意才說出這樣的話？若大家覺得好笑、戲謔，那這是為什麼？這些都是經由戲劇可以被提出的討論，也就造就了戲劇的價值。」

對此，也有眾多網友在貼文底下留言表達支持，而《大稻埕》、《雞排英雄》導演葉天倫，更留言力挺，表示：「創作可以分級，譬如電影有年齡限制。但創作不需要『道德審查』，因為誰的道德才『正確』？罵髒話怎麼不能登國家劇院，當年國修老師的《女兒紅》，台上罵了好幾次『進你娘的』，語言就是貼近角色，殿堂上的劇作沒有高尚的分別。」

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責任編輯：王祖鵬

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