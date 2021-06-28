疫苗殘劑開放18歲以上民眾接種登記，全台各縣市如何預約一次看

每瓶疫苗可以施打至少10人，開瓶後保存期限只有6小時，第一位接種者報到，就會開瓶，假如最後幾位預約者時間已過卻未到等不可控因素，當日最後開封的一瓶會有剩餘劑量；為了避免疫苗浪費，中央疫情指揮中心25日宣布，針對尚未開放類別的接種對象，「每天最後一瓶的殘劑」開放18歲以上的民眾接種登記，但需要在同意書上註記剩餘劑量使用者，且注射完成後要將資料上傳到全國疫苗接種系統。

指揮中心指揮官陳時中表示，各地政府針對疫苗殘劑預約都有不同預約管道，有些透過鄰里長預約、有的透過預約系統，民眾可自行尋求各地政府或各接種單位了解預約資訊。陳時中強調，最重要的是殘劑不能隨意認定，例如不能把最後2瓶通通當作殘劑，必須按照列冊名單一路打到最後，如果真的有剩才能盡量運用、避免浪費，讓疫苗使用效率達到最高，其他的就由地方政府及醫療院所做最有效運用。

全台各地疫苗殘劑如何預約？

台北市：自行和附近醫療院所預約登記

台北市授權給各醫療院所自行處理殘劑，院所附近有意願民眾可登記，再由院所通知施打、並上傳系統，不須統一預約。台北市可預約的醫療院所名單可在此查詢，目前有配發AZ的院所較多；莫德納目前僅有中大型醫院有，新一批將在7月開打的莫德納還未更新。

新北市：233處接種地點開放民眾自行預約離家近的施打處

新北市共有233處接種地點，包括27家醫院、29區衛生所及177家合約診所，開放第1到第10類公費接種對象及18歲以上民眾，請民眾直接向接種單位候補登記。各單位的規則可能不同，以淡水衛生局為例，6/28早上9：00開放預約，當天有效，傍晚16：20開始電話聯絡，需於40分鐘內抵達衛生所施打，逾期則資格消失，第二天需重新預約排隊，所以建議盡量預約住得近的接種所。（新北市各區公所疫苗預約服務專線）

基隆市：8到10類造冊人員優先候補

基隆市依照中央原規定第8到第10類造冊人員優先候補施打。不過《自由時報》報導，基隆市長林右昌坦言，「光是這三類人員，每天每個施打點的疫苗殘劑就已經不夠這些人打了，大家有必要跟這些人搶殘劑嗎？」

林右昌說，基隆市所有施打點都在醫療院所，以及規劃的集中施打點，在執行面上不太會有殘劑的問題，之前一直都執行好好的，這次中央開放，造成民眾誤會殘劑有很多，可以打到好、打到滿，反而造成許多民怨。但還是依規定開放。

桃園市：原開放和未開放的優先對象可候補

桃園市合約院所與衛生所通知登記預約的18歲以上民眾前來施打。未來疫苗接種會優先提供原有開放對象，例如1到6類優先施打疫苗對象未施打者、65歲以上長者、孕婦等。其次是備援名單，即尚未開放但已被列為優先施打的對象，例如目前的7到10類優先施打對象等。若當天開瓶的疫苗仍有殘劑，才會由桃園市合約院所與衛生所通知登記預約的18歲以上民眾前來施打。（桃園市疫苗合約醫療院所名單）

新竹縣：各醫療院所判斷，新竹市統一造冊不開放預約

新竹縣交決定授權給各衛生所、合約醫療院所判斷，但對中央開放「18歲以上都可以預約」另加一條件，表示縣府主張優先由第1到第10類公費接種對象、尤以讓長輩優先施打為原則。

《自由時報》報導，竹北衛生所表示，以近期的接種經驗，他們每天疫苗最後1瓶大約都會有4到5劑的殘劑。前一日公告隔天早上8點可以網路預約殘劑，早上8點僅1分鐘就被預約一空，實際有3人接種到；平日接種疫苗到下午4點就可知道有無殘劑，週六日大約早上11點。殘劑的預約名額固定50個，把握前述時間上網，或許就有機會發現前面的預約者接種後空出名額就可預約。

新竹市則由市府統一統計各站剩餘劑量後通知，每天各大型施打站結束施打後，會由市府統一統計各站剩餘劑量，再通知名冊上符合資格者前來，如已造冊長輩，「造冊通知」機制確保疫苗施打公平公正性，故不開放一般預約。（新竹縣疫苗合約院所和衛生所清單）

苗栗縣：直接向各接種站預約

苗栗縣內18鄉鎮市衛生所及醫院接種站有地域分布及城鄉差距，因此，衛生局給予各接種站可自行定訂因地制宜的預約方式。

台中市：三階段登記預約，接獲電話30分鐘內要報到

因應中央每批次配送的疫苗數量，預計於開放殘劑施打前2天，公告可預約的衛生所或快打站，以及疫苗種類。

在施打前一天上午9時至下午1時，開放有意願的民眾登記預約，並在當天下午6時前，將各站點的預約名單，以電腦亂數排序後公告於市府網站，同時以簡訊通知排序較前面，可能被安排施打的民眾留意。施打當天各站點指揮官，將依現場實際的殘劑數量，按序位電話聯絡通知民眾施打，並在網站公告每天殘劑的施打名單。

不過《民視新聞》報導，25日當天，台中有10個快打站開工，一大早8點就有人到現場排隊，早上有18個人登記，等到殘劑出現，1到6類無人遞補，一早到現場等待的18名年輕人打到疫苗。

彰化縣：還是65歲以上優先預約

彰化縣與全縣合約150多家醫療院所達成共識，只要基本符合65歲以上對象都可預約施打。彰化疫苗總數約9萬劑，但65至84歲長者仍有16萬8548人尚無疫苗可以施打，所以疫苗殘餘量仍須以中央已公布開放類別為優先接種對象。

《聯合報》報導，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣除了65至84歲長者共16萬人8548人沒有疫苗可以施打，加上之前已經造冊的長者也有一些人尚未施打，所以現在的彰化疫苗殘餘量，就是以之前已經公告類別造冊對象及65歲以上長者來做優先施打，因為他們是風險最高的族群，所以也請民眾配合，至於不在中央已經公告類別的對象，就不在疫苗殘餘量的施打對象。

南投縣：有6人預約才開瓶

依南投縣政府衛生局殘餘疫苗接種機制規定，須當天最後一瓶疫苗才可開放，且這瓶疫苗須已開放接種對象滿6人才可開瓶，這6人接種後仍有剩餘量時才讓登記候補者接種，加上每瓶疫苗劑量不足1人時，不可抽取混合接種，若依一瓶疫苗約可接種10人計算，等於當天最後一瓶疫苗若開放接種對象都有來接種後，殘餘疫苗劑量最多就只剩4人有機會接種，尤其目前75歲以上長者接種率不高，有些院所並非每天都能接獲預約接種或預約接種人數不夠無法開瓶，因此殘餘疫苗量其實相當少。

衛福部南投醫院表示，疫情指揮中心公布開放疫苗殘劑候補接種後，昨天便公布候補登記辦法，6月28、29、30日，對象包含尚未開放類別的公費接種對象每日10名、其他非公費接種對象每日5名，每通電話限掛1名，45個名額已經額滿，但每天最多僅5劑開放候補，能否接種還要看運氣。

嘉義縣：可自行向各醫療院所預約

28日起，將由各醫療院所開放預約並依序通知施打，另將預約名單及施打狀況公開於網站及醫療院所明顯處。（嘉義縣疫苗合約院所名單、嘉義縣7/4前疫苗施打站列表）

台南市：已有備用造冊名單，未開放一般民眾預約

台南市造冊時即已涵蓋具相對優先順位的備用名單，遇到殘劑即主動通知前來接種。

高雄市：年長者和優先族群先打，未開放一般民眾預約

高雄市26日宣布殘劑施打方法，仍是按照施打順序交由施打機構通知，以65歲以上長者及本來1至7類公費對象優先施打，而非人人可預約。為維持公平性，避免特權，高雄市也明訂最後一瓶疫苗開瓶原則：AZ需6人以上到場，莫德納需9人以上到場。



至於殘劑施打對象，以65歲以上長輩及1至7類公費對象為優先，將由合約醫院及診所自行安排通知，社區及大型接種站依列冊順序通知接種，均需在接種同意書空白處註記「剩餘劑量使用者」，換言之，剩餘殘劑仍須按照資格順序施打。

屏東市：目前沒有殘劑，後續會視情況公布

屏東縣政府25日時表示，中央撥補給屏東縣供一般民眾施打的AZ疫苗，25日已全部施打完畢，沒有殘劑分配問題。醫療院所部分，依指引施打對象為第1-3類人員及孕婦，院所採預約制滿10人才能開瓶。後續撥補疫苗大量接種時，屏縣府會視需要，公布殘劑預約機制。

宜蘭縣：衛生所開放預約

宜蘭縣25日下午各衛生所開放電話預約，每通電話限2位，每所以150名為限，以1個月範圍建立名單。至於醫療機構的殘劑，保留給第1線醫護人員的同住家屬，由機構自行安排。不過縣長林姿妙以及宜蘭衛生局網站這兩天都公告目前已經額滿，若有開放會再公告。

花蓮縣：每站7人，每早現場預約

花蓮縣府公布施打殘劑辦法，年滿18歲以上均有機會接種，但每天採當日一早現場預約，7/3起每個施打站站以7名（6名正取、1名候補）為限，接種人數由當日殘劑而定。18歲以上民眾每日一早可帶身分證、健保卡至接種站現場預約，接種前30分鐘起開放預約。排上名單者會在施打結束，有殘劑時通知，當日預約成功但未候補成功者，隔日作廢。（花蓮慈濟預約網址、其他花蓮接種地點）

台東縣：目前沒有殘劑問題

台東縣政府說明，施打疫苗採預約制，相對能精準控制疫苗使用量，無剩餘殘劑問題。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航