【TNL沙龍本週議題】中共建黨百年：目前的政經體制，將帶中國走向何處？

編按：

TNL網路沙龍是關鍵評論網正在嘗試的新服務，希望透過實名、邀請等方式，邀請大家能在網路環境有更多理性的互動和交流。每週，我們會發表一篇關於最近熱門議題的文章，希望能夠引發一些討論的想法，已經是沙龍會員的讀者們，可以在文章下方留言區塊自己的觀點。若你還不是沙龍會員但想要加入，歡迎留下聯繫方式，有新的消息，我們將馬上通知你！ （若有朋友已經是沙龍會員了，也可以請他邀請你加入唷。）

本週熱議話題：中共建黨百年、建國72年，目前的政經體制，將帶中國走向何處？

即將到來的7月1日，是中國共產黨建黨百年的日子，在黨國一體的體制下，一黨專政的中共手裡握有所有的政治權力，而習近平為中國總書記，更是權力核心。今年也是中華人民共和國建國的第72年，從一開始毛澤東的中央集權與國有化政策，至鄧小平的「對內改革，對外開放」，到現在習近平回歸黨與馬克思主義的路線，都一步步影響著整個中國的未來。

然而在黨慶前夕，中國本應籠罩在喜慶的氛圍，黨中央卻發表了一連串宣示威權與收緊控制的維安行動，顯得社會氣氛詭譎，山雨欲來。其中，中國國務院新聞辦公室25日在北京發表「中國新型政黨制度」白皮書，宣傳一黨專政，裡頭宣稱一國實行何種政黨制度，是由該國的歷史傳統、現實國情所決定。中共領導的「多黨合作」與「政治協商」制度，是中國的一項基本政治制度，既植根中國土壤、彰顯中國智慧，又積極借鑑和吸收人類政治文明優秀成果，是「中國新型政黨制度」，官員也表示中國沒有反對黨，也沒有在野黨，制度優勢之一是有效避免為反對而反對，另一優勢是避免多黨制惡性競爭。

以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：

中共為了維穩現有的黨國體制，正如馬克思主義「政治是建築在經濟的基礎上」的論述相同，過度的中央監控可能會造成長期經濟的停滯，演變成很嚴重的危機，也有可能間接導致中共政權的崩潰。 確實如中國官員表示，一黨專政的制度讓國家相當穩定，不論黨中央要推行任何層面的政策都會容易許多，阻力較少，這也許是一種中共的長期優勢。 實施社會主義的中國，雖然目前看來是很強大的經濟體，但我還是比較信任主流的資本主義與自由民主的國家，所以打從根本就不相信這樣的意識形態會成功，過去蘇聯垮台就是很好的例子。

閱讀其他相關文章，也可以看看大家的想法喔：

核稿編輯：楊士範