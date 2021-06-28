我認識的黎智英先生：即使能獨善其身，也肯定生不如死

文：馮睎乾十三維度

「講真，肥佬黎係咪收美國人錢？」五年前，剛開始寫每日專欄，有位長期在大陸工作的朋友問我。我答：「講真，如果佢有收錢，點解黨咁多年都唔公開黑材料揭發佢？」朋友無語。

今天，黎先生身陷囹圄大半載，仍不見有任何證據，顯示他收美國人的錢；全世界看見的，只是他燒自己的錢，捍衛香港人的自由和尊嚴。

寫專欄前，從沒想過會認識黎先生，對他的印象也僅限道聽途說。本以為他是個性情暴躁、財大氣粗的商人，但第一次見面後，我對肥佬黎完全改觀。

他會關心我在專欄只寫過一次的貓，也對古典語言表示好奇，問我：「你有時喺專欄寫嘅係咩文，係咪拉丁文？喺邊度學？」我發現他骨子裏是個文青，不排除還有顆少女心。

黎先生似乎除了小說，什麼書都愛不釋手。記得他有次說，旅行最擔心的，是帶去的書都看完了。至此我終於明白，他從前找董橋先生任社長，讓《蘋果》更雅俗共賞，不純是市場策略，而是他真有風雅一面。

Photo Credit: AP / 達志影像

最後一次到他家吃飯，是二零一八年夏。當時他雄心勃勃，計劃推訂閱制，希望《蘋果》每日出一篇人訪，於是四處物色作者。這天他就約了我和剛回港的邁克，談這件事。雖然身為老闆，但黎生十分客氣，只說要我們「幫幫手」寫人訪，吸引讀者。

稿費比一篇專欄高得多，正常向錢看的人，應該密食當三番。想不到物以類聚，當天兩個客人癡癡呆呆坐埋一枱，拖拖拉拉冇稿出街，結果我只寫了兩篇，另一位直情唔找數，哼。我一直覺得有負黎生所託，慚愧。

雖然見面不多，但回憶點滴，一時也談不完。現在我只想講一件事。日前閱林行止先生的〈智英千慮 竟有一失〉[注]，作者認為黎生沒有在香港變天之際移居海外，是誤判，更指他「沾沾自喜甚至有點飄飄然地以為對他採取法律行動會『破壞中美關係』」。

說黎先生政治誤判，其實是沒有洞察人心的曲折。一般人很容易這樣想：黎先生有能力遠走高飛、遙控《蘋果》，即使壹傳媒被政權連根拔起，以他的財力人脈，馬上可以在海外重整旗鼓，為什麼他這樣「蠢」而沒有plan b呢？

我問你：Mark哥帶着一大筆錢，已駕艇去了老遠，為什麼還要冒死回頭救豪哥？黎先生重情義，真心愛香港、員工和公司。如果他一見勢色不對，即遠走高飛，然後眼巴巴看着下屬逐一被捕，以其性格，即使能獨善其身，也肯定覺得生不如死。

圖片來源：電影《英雄本色》截圖

沙盤推演一下，黎先生若要遠走高飛，又不想犧牲員工，他唯一可做的就是「超前部署」，在大刀還未砍下來的時候，把壹傳媒結業（涉及近千人的生計）或賣盤（如果賣得出的話）。但如果真的急急下跪，那還是黎先生嗎？莫說香港人不會原諒他，就是黎先生也不會原諒自己。

既不能獨善其身，又不能提早結業，黎先生能夠做的，就是背上自己的十字架，接受上天給他的使命。黎先生常說自己「唔識驚」，其實我覺得他是怕的，只是不敢面對，不敢多想。

不走，並非因為有恃無恐，心存僥倖，只是回應良知的呼喚、聽從天主的召叫。不走，不是理性判斷，而是道德抉擇。從這個角度看，所謂「誤判」根本是心理防衛機制，那是他用來安慰自己的謊言。他要相信自己沒事，因為他必須如此相信，才能堅持留在香港。

最後一次跟黎先生對談，他說了幾次，沒有想自己的事。如果這是逃避現實，那是因為他已決定面對命運。有緣認識這位人物，我很榮幸。

注：林行止：〈智英千慮 竟有一失〉（22-6-2021，信報）

文章獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文見此。

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