大林煉油廠原油外洩，污染擴散小琉球與恆春半島海域，海保署開罰中油150萬

中油公司大林煉油廠外海浮筒22日破裂致原油外洩，油污污染小琉球海域，25日時更被發現油污擴散至恆春半島海域，海洋委員會海洋保育署也在26日終於鬆口開罰，處以中油150萬元罰鍰。

《中央社》報導，中油公司大林煉油廠外海浮筒22日破裂致原油外洩，海洋保育署追查擴散範圍，發現小琉球東南方有部分油污，並已擴散至屏東縣恆春半島車城鄉及恆春鎮附近海域。

對此，民進黨立委莊瑞雄表示，26日清晨接獲恆春鎮山海里長及鎮民代表的通知，油污已南漂到屏東恆春半島沿岸，飄來陣陣臭油味，馬上趕往恆春了解油污擴散的情形，發現從山海漁港、紅柴坑漁港已經布滿油污，甚至往白沙擴散，受污染的範圍一直往南擴散。

莊瑞雄表示，這些珊瑚礁都屬於墾丁國家公園內極力保護的生態，擔憂會引發生態浩劫。

報導指出，中油油污污染的小琉球和墾丁國家公園，都是屏東縣極力保護生態區，海保署已要求中油負起責任清除，避免油污靠岸造成生態損失，但兩處岸際礁岩生態目前都受到影響。

墾管處：責成中油除污，若破壞水下珊瑚生態將求償

《公視新聞網》報導，針對油污的擴散，墾丁國家公園管理處副處長許書國表示「依照海污法責成中油接手，負起除污的一個責任，屏東縣環保局召開緊急的應變會議中，也強烈要求加速進行除污作業。」

而除了小琉球與墾丁國家公園，當地居民也擔心若油污持續往南飄，恐怕會影響後壁湖、南灣等海域。

Photo Credit: 中央社 油污洩漏漂流到小琉球

對此中油表示，由於日前南部大雨，海象不佳，才無法徹底清除油污，強調已加派人力加速除污作業。中油發言人張瑞宗指出：「今天（27日）起兩三天之內能夠把岸際的油污能夠清理完，珊瑚礁岩裡面有一些浮油的話，會隨著潮汐的漲退，他會帶一些油出來，那我們都會有一些相關的設備跟人力，一有狀況我們就執行回收的作業。」

中油表示，由於海上油污沒有立即清出，出現乳化現象，油污回收處理困難，目前暫時以吸油棉及攔油索搶救，強調已動員15艘工作船，超過400名人力， 不讓油污繼續擴大。

墾管處表示，初步觀察油污只有在表面漂浮，是否破壞水下珊瑚礁生態，需等到油污完全清除完畢後，會請專家學者調查，並向中油求償。

原表示「先讓中油陳述意見」，海保署終於鬆口開罰

針對中油漏油的污染事件，海洋委員會海洋保育署於26日晚間近8點發出新聞稿，表示「將就此案對中油進行裁處」。

Photo Credit: 中央社

海保署指出，26日上午接獲海巡署山海安檢所通報，在墾丁近岸發現油污，隨即通知墾丁國家公園管理處與中油公司，並成立前進指揮所，提醒在生態敏感區，不得使用油分散劑，但很遺憾中油仍未能完全防堵大林煉油廠外海浮筒外洩的原油，導致擴散至恆春海岸，將就此案對中油進行裁處。

《自由電子報》報導，中油大林廠2號浮筒漏油去年8月就曾發生漏油事件，當時海保署以中油積極處理為由沒有開罰，事隔10個月再度發生漏油事件，中油大林廠如同「累犯」，但海保署最初卻遲未開罰，25日晚間還聲稱先要求中油陳述意見，再視狀況裁罰，直到發現圍堵油污失利，26日晚間才鬆口開罰。

在此案中，海保署將對中油處以最高的150萬元罰鍰，如未改善，將按日處罰。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航