2021/06/28,
政治

麥美娟收回言論，還是中國人嗎？

麥美娟收回言論，還是中國人嗎？
圖片來源：香港電台視像新聞 RTHK VNEWS

我們想讓你知道的是

對中國人來說，尤其是愛國者，police state有咩問題？

文：馮睎乾十三維度

上星期，警隊出身的鄧炳強、李家超升官，有人問立法會議員麥美娟，香港是否變了「police state」（一般譯「警察國家」）？「嗰個女仔」用英文答： 「If it is a police state, so why not?」 說完這句，更馬上忍不住笑。

我在《港台》網站看到她答問的片段，呆了，隨即想到孟子這句話：「人不可以無恥。無恥之恥，無恥矣！」這古語可作兩解，而我現在想表達的意思是：對於可恥的事，全然不知羞恥，恰恰是最大的無恥。

笑了一聲，麥美娟便正正經經繼續說：「I don’t think it is any problem with a police state. When we say a police state, I will view the other side, that is we emphasis on security.」

就英文語法而言，以上的話當然甩皮甩骨。例如「I don’t think it is any problem with a police state」，it is 應改為 there is；「we emphasis」則把名詞（emphasis）置於主語（we）後，連動詞（emphasize）也不懂得說。

然而這種英文很符合今天議員的水平，我不怪她。要怪，也就怪《港台》記者太好心，在文字報道替她改正過來，反而喪失了嗰個女仔「goodest English」的原汁原味。

「If it is a police state, so why not?」在現代西方文明社會，相信沒有一個立法機關議員，像麥美娟那樣霸氣，夠膽用英語向全世界喊出這句why not。

查劍橋英語詞典，police state的簡單定義是：「a country in which the government uses the police to severely limit people's freedom」，中譯是「警察國家（政府透過警察部門嚴格限制民眾自由）」。負面嗎？

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只有那些受西方思想荼毒，覺得自由、人權很重要的人（如我），才會覺得負面。但中國人不吃這一套，同胞應該拍爛手掌說：「嚴格限制民眾自由，不是很好嗎？自由又不能當飯吃。寧要穩定，不要自由，中國人是要管的！」對中國人來說，尤其是愛國者，police state有咩問題？

Police一字，又不是解「病毒」，怎會污名化國家呢？字源上，英文的police、politics和policy是相關的，可追溯至古希臘語πόλις（polis，城邦）和 πολιτεία（politeia）。Politeia對古希臘人來說，並無貶義，可指「公民權」、「整個公共行政部門」等。

中世紀後，德語所謂「gute Polizey」即「良好管治」，表示統治者擁有絕對權力，能以臣民「福祉」（Wohlfahrt）的名義，「依法」做任何事。至於「福祉」意思是什麼，當然是統治者說了算，就像今天所謂「國安」。

到了十九、二十世紀，開始出現police state、Polizeistaat（德語）這類名詞，意思漸漸負面。什麼「福祉」之類的屁話已沒有人信，police一字也脫離了「管治」、「行政」或「公民權」的本義，反而步向「為政權鎮壓異見人士」的一邊。

今天，police state往往指某些三權分立不足，以致各個機關不能有效互相制衡的國家。 此等國家，警察和國安部門均極強勢，人民的政治、經濟和日常生活俱受監管，基本人權也得不到保障。

七十年代，法國作家Michel Levine歸納出police state的四大特徵：

  1. 警察永遠是對的，可逍遙法外（le policier a toujours raison et jouit de l'impunité） ;
  2. 警察有極大權力，且有權必用盡；
  3. 警察更傾向於為政權服務，而非為國家服務；
  4. 公民有「自己警察自己做」的趨勢。

今天香港狀況，有多大程度符合以上描述，請自行判斷。但即使完全符合，對中國人來說也不是問題，可照樣聳聳肩說why not。我只是不明白，根據《明報》今天報道，麥美娟為什麼忽然縮沙，向記者解畫，否認香港是police state：「我其實想sarcastic（諷刺）啫，寸吓佢（提問嘅記者）。」

哈，如果真是開玩笑，一句就夠了，但麥美娟似乎忘了，當日她接着還大講security（那正是police state特點），怎會是sarcastic？記得她曾大罵林鄭：「你太天真了！現在就算暫緩修例，人家都不接受！」我也想溫馨提示「嗰個女仔」一句：「你太天真了！現在就算收回言論，人家都不相信！」

文章獲授權轉載，原文見

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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