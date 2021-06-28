2021/06/28,
健康

本土新增60例、死亡3例，「屏東Delta變異株群聚」社區篩檢結果全數陰性

本土新增60例、死亡3例，「屏東Delta變異株群聚」社區篩檢結果全數陰性
Photo Credit: 指揮中心提供

我們想讓你知道的是

張上淳表示，以新加坡報告的結果來說，兩者最主要的臨床表現還是以發燒和咳嗽為主。張上淳表示，整體來看Delta變異株跟先前傳統或是Alpha變異株相比，臨床表現並沒有太大的區別，需要監測的仍是以呼吸道症狀為主。

中央流行疫情指揮中心今（28）日下午召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增60例，確診個案中新增3例死亡。

屏東Delta印度變異株群聚，指揮官陳時中表示確診數仍維持在12位，居家隔離人數為178位。過去四天在社區篩檢站累計篩檢1500人，PCR檢驗結果全為陰性。另有一位確診者在枋寮，陳時中表示此案仍在調查追蹤，該案相關檢體今早已送到昆陽實驗室進行基因定序，結果約莫兩天後出爐。

0628每日死亡個案數目COVID-19肺炎

本土新增60例、3例死亡，屏東群聚社區篩檢結果全數陰性

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增60例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增3例死亡。

指揮中心表示，今日新增之60例本土病例（其中31例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為26例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今年6月19日至6月27日。個案分佈以新北市33例最多，其次為台北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例；其中32例為已知感染源、3例關聯不明、25例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90多歲，發病日介於5月23日至6月22日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於6月25日至6月26日。

對於今日公布的確診數減少，陳時中表示可能與週末採檢人數較少有關，不過發病病例數確實往下走，這都是好的現象。對於週末看到人流有些增加，陳時中表示雖然大部分民眾口罩都有戴好，但人流增加仍然是個隱憂，他再次呼籲減少非必要的外出。

有關屏東Delta印度變異株群聚的個案數仍是維持在12位，居家隔離人數為178位。陳時中表示，過去兩天也陸續新增加祿、枋寮的社區篩檢站，這四天總計篩檢1500人，PCR檢驗結果全數為陰性。陳時中表示會持續檢驗，希望透過廣篩趁早找出確診個案，截斷社區裡的傳播鏈。

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在屏東Delta變異株群聚之外，枋寮有一位確診者（案14734），陳時中表示整體仍在調查追蹤，該案相關檢體今早已送到昆陽實驗室進行基因定序，結果約莫兩天後出爐，屆時可釐清和群聚的關聯。此案相關的調查追蹤情形如下圖所示：

210628_枋寮確診個案(案14734)調查追蹤情形_1630更新版

因應Delta變異株，指揮中心表示自昨（27）日零時起入境者，執行三大加強措施，包含：

  1. 自國外入境者一律集中隔離，自重點高風險國家（含巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉）入境者，皆入住集中檢疫所；其他地區入境則入境防疫旅館，或是自費入住集中檢疫所。
  2. 無論是否從上述七國入境，隔離期滿一律PCR檢驗。
  3. 自重點高風險國家入境者，進入隔離前需加做一次PCR檢驗。

陳時中表示，目前自國外入境都需要隔離、期滿後一律採檢。陳時中表示，民眾入境時都需要繳交PCR陰性報告證明，施行至今99.4%的民眾也都非常配合。若是有民眾無法提出陰性報告證明也會需要重新採檢，在機場有症狀的民眾也須採檢。

陳時中表示，此次針對重點高風險國家入境採檢，就如同去年針對不同高風險國家施行的專案都是入境和隔離期滿都會採檢一次。

比較Alpha和Delta變異株，張上淳：臨床表現仍以發燒和咳嗽為主

由於近日社會對Delta變異株相當關切，專家諮詢小組召集人張上淳特別就Alpha（英國）變異株和Delta（印度）變異株的比較進行說明。張上淳表示，以新加坡報告的結果來說，兩者最主要的臨床表現還是以發燒和咳嗽為主。張上淳表示，整體來看Delta變異株跟先前傳統或是Alpha變異株相比，臨床表現並沒有太大的區別，需要監測的仍是以呼吸道症狀為主。

張上淳說明，疫苗對於Alpha和Delta變異株在輕症或住院仍具有保護力，加上英國施打最多的疫苗仍是阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ），再次呼籲台灣民眾符合公費接種對象者，儘早施打。

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指揮中心發言人莊人祥說明上週末疫苗總計施打了1萬8399劑，其中AZ疫苗施打了1萬6341劑、莫德納疫苗為2058劑。莊人祥表示到目前為止，總計施打了192萬6973人次，涵蓋率為8.04%。

莊人祥表示，疫苗接種後的不良事件近日三天總計有98件，其中非嚴重案件為27件、死亡29件，其他疑似嚴重不良事件為42件。莊人祥表示，26日通報了13件、27日為10件、今天為6件。死亡案件的性別分布為12名女性、17名男性，年齡分佈在53-99歲之間，其中有20人為75歲以上。

有關近日媒體報導政府是否有與Novavax洽談，陳時中回應去（2020）年底就已與該公司洽談。陳時中表示，Novavax當時回覆他們已經參與COVAX平台，會以此平台為主要供應，建議台灣在此平台爭取，這樣能較早得到疫苗。陳時中表示，指揮中心確實也在COVAX提出相關的需求數（約200萬劑），但目前此平台幾乎停擺，因此指揮中心也沒有把握否能順利取得。

至於媒體報導本週三（6/30）將會有新一批的自購莫德納疫苗到貨，陳時中證實確有此事。

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新聞來源：

核稿編輯：翁世航


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