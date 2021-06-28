2021/06/28,
政治

《蘋果》前主筆赴英前機場被捕、《立場新聞》下架評論文章

《蘋果》前主筆赴英前機場被捕、《立場新聞》下架評論文章
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

記協重申言論自由與新聞自由都是香港的核心價值，當香港連文人的筆桿都容不下時，將很難再被視為國際城市。

在香港《蘋果日報》終止營運數天后，香港警方27日晚間於機場以違反國安法名義，逮捕正準備前往英國的前《蘋果日報》英文版執行總編輯馮偉光。香港記協對此做出強烈譴責。

根據多家港媒報導，在香港《蘋果日報》24日因資產被凍結，被迫宣佈停止營運後的數天，香港警方27日晚間再次於香港國際機場逮捕前《蘋果日報》英文版執行總編輯馮偉光（筆名：盧峯），他也成為香港警方以國安法名義對付《蘋果日報》的一系列行動中，第7位被當局以違反國安法名義逮捕的壹傳媒及《蘋果日報》人員。

《香港01》在報導中指出，馮偉光是在準備離港赴英國時，遭國安處的警察以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的名義拘捕。報導表示，馮偉光在28日凌晨在雙手被反扣的情況下，被押往沙田的一個警方單位進行搜查。

香港警方隨後也證實27日晚間在機場逮捕一名57歲男子，稱他與壹傳媒集團的拘捕行動有關。警方說，該名男子正被扣留調查，他們也不排除逮捕更多人。

消息傳出後，香港記者協會也發布聲明，強烈譴責香港警方再次對新聞工作者展開行動，並要求警方立即交代事件。記協指出，這是繼上週港警逮捕《蘋果日報》主筆李平後，第二次逮捕該報撰寫評論文章的前員工。

記協重申言論自由與新聞自由都是香港的核心價值，當香港連文人的筆桿都容不下時，將很難再被視為國際城市。記協還說，近日一連串對媒體發動的逮捕，已近乎葬送了香港的新聞自由，他們呼籲警方跟港府「以理服人」，交代這些媒體工作者被捕的理據，不要讓「無關新聞自由」這樣的說法成空話。

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《立場新聞》暫下架評論文章

同一天，香港的網路媒體《立場新聞》在其臉書頁面發布公告，表示為了保障其支持者丶作者及編采人員，降低各方風險，該網站決定將今年5月與之前刊出的部落格文章丶轉載文章丶與讀者投稿等評論文章，全部暫時下架，在與作者確認繼續刊出的意願跟風險後，再考慮合適的安排跟重新刊出。

《立場新聞》也寫道，他們會持續備份網站內容，若作者有需要，可以與該網站索取文章檔案。《立場新聞》編采的新聞丶特寫丶專頁與影像都會維持不變並繼續更新。

另一方面，為了避免《立場新聞》若遭政府打壓時浪費支持者的捐款，該網站表示將盡快採取措施，暫停接受贊助，並呼籲支持者現時把考慮給《立場新聞》的贊助，轉投給其他獨立且堅持言論與新聞自由的媒體丶自由記者或評論人。

《立場新聞》在聲明中指出，他們目前的財務狀況大約還能應付接下來9至12個月的開銷，並說若往後他們有需要，會再次尋求港人的支持。此外，該網站母公司8位董事中的6位董事在接受建議後，已辭去董事職務，其中包含知名前民主派立法會議員吳靄儀與歌手何韻詩。另外兩名董事蔡東豪及鍾沛權則留任。

在《立場新聞》持續維持運作的情況下，他們為了保障同事，在5月已終止入職半年以上員工的聘僱合約，以高於法例要求的補償額結算了年資，並以不低於原本的條件簽署新合約重新聘用。該網站表示，大部分員工都留職，繼續如往常工作。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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