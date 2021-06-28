國際鋼價持續衝高，三大關鍵因素推升鋼鐵人久久不墜

今（28）日台股傳產族群運輸、鋼鐵滿面通紅，分別大漲約8%、4%；反而觀光、玻璃表現較差，跌幅分別超過2%左右。受到國際鋼價趨勢走升，台灣鋼市欣欣向榮，鋼鐵人持續飛揚，而《關鍵評論網》採訪鋼鐵產業同業公會坦言三大因素，導致鋼鐵類股強勢，分別是：中國限制鋼鐵業、美國基礎建設支出以及俄羅斯鋼材出口開徵臨時關稅，整體國際鋼鐵供不應求，才使得鋼鐵人久久不墜。

中國遏制鋼鐵產業 鋼鐵品供給大幅減少

中國承諾將在2030年前讓國內達到碳中和，但用鋼需求仍十分強勁，而煉鋼正是中國最大的耗能產業。由於中國房市火熱，中國國家統計局公布4月的數據顯示，70個大中城市新商品房價格較3月份上漲0.48%，3月份漲幅為0.41%，中古屋市場也上漲0.4%，4月份住宅銷售額同比成長35%。

整體而言，中國房市從去年疫情受到打擊後，隨即進行報復性回升，直至今日5月商品房銷售面積，累計年增率達36.30%，而5月商品房銷售額，累計年增率高達52.40%。

中國當局為了達到碳中和，試圖穩定鋼價進而縮減排碳量。不過，又受到中國房價飆升，建商正瘋蓋房，又進一步堆高鋼鐵需求。

今日中國最高經濟規劃和市場監管機構指示，派出聯合工作組，就大宗商品保供穩價問題進行調查。這是中國政府今年為控制大宗商品大幅上漲所採取的最新舉措。

本周早些時候，中國監管機構對鐵礦石現貨市場展開調查，並稱要對投機和囤積活動進行嚴格處罰和公開曝光。

中國對大宗商品價格持續加大的調控力度已導致此類商品的價格從高位回落，作為金屬行業風向標的銅價受到影響，本月稍早跌至八周低點。

《關鍵評論網》採訪業內人士表示，因去台灣多會進口中國鋼鐵，近期考量價格等問題已經較少進口。他強調，近年中國不希望原物料往外跑，更一步改變鋼鐵產業結構，扭轉了一直以來鋼鐵供過於求的現況。

美國基礎建設用鋼需求大增

本週美國總統拜登（Joe Biden）和不同黨派參議員達成協議，美國本土基礎建設大約落在1兆美元取得共識，也落實了討論已久的跨黨派協議。

目前白宮和許多議員跨黨派合作，現在試圖將協議內容擴大到更多建設的領域，也代表鋼鐵需求將進一步擴增。

而協議已經提出就電力、交通、路橋及其他基建項目進行新的投資，外界預期的聯邦支出高出5,790億美元，未來五年的投資總額將達到9,730億美元，如果投資持續八年，總投資將達到1.2兆美元。

拜登稱，這一基礎設施投資計劃是與全球對手競爭的關鍵。他強調：「美國正與中國和全球其他國家進行21世紀的競賽」

拜登也認為， 該協議是向世界發出信號，表明美國是可以有效運作，完成一些重要事項，並不是空口說白話。

俄羅斯鋼材課徵臨時稅

俄羅斯經濟部長芮希尼科夫（Mevlut Cavusoglu）表示，該國計劃從今（2021）年8月1日起到年底對出口的鋼鐵、鎳、鋁和銅課徵至少15%臨時稅，試圖遏止原物料商品價格大漲下，國內的惡行通膨。

俄國經濟部發言人在電郵中表示，這些金屬各有其特定稅率，通過的臨時關稅將，將選擇較高者課徵。外界指出，俄國原物料和其他關鍵商品，今年價格飆漲不得不採取的最新措施。

就俄國宣布的最低特定出口稅率來看，一般熱軋鋼鐵恐增加每噸135美元的成本，扁鋼胚新增成本也有每噸130美元。

業內人士指出，通常越受到控管的原料，都無法遏止漲勢，未來原物料將持續維持在高價位。至於其他金屬，如鎳的倫敦金屬交易所價格來看，可能分別增加每噸2700美元左右。

《關鍵評論網》訪談鋼鐵產業同業公會表示，俄羅斯是台灣重要鋼鐵半成品來源國，這項政策一旦開始，台灣用鋼產業成本都會反應在相關金屬產業上，不過也不用太過擔心，目前國內鋼鐵品充足，短期內影響不大。

公會指出，未來鋼鐵需求仍然無法降溫，一方面是歐美建設如火如荼地展開，甚至不斷擴大基礎建設支出，另一方面，各國對於原物料大國，對原物料出口也採取較保守的態度。

公會強調，過去歐美的用鋼需求其實就不低，現在擴大支出是錦上添花，對台灣來說，反而要更注意高價鋼鐵，對於下游用鋼廠商的影響。

業內人士也呼籲，政府應該要把眼界放遠，做好台灣各產業評估，預計未來可能受到的影響，漲價是有利有弊，不能都只看好的，也要看到對台灣的後遺症。

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核稿編輯：翁世航