2021/06/30,
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【司法院線上影展】《幸福備忘錄》：同性與異性婚姻有同樣的法律效力，這樣就能幸福了嗎？

【司法院線上影展】《幸福備忘錄》：同性與異性婚姻有同樣的法律效力，這樣就能幸福了嗎？
Photo Credit: Giloo紀實影音提供

我們想讓你知道的是

在同性婚姻還未合法的年代中，似乎愛情故事有多甜蜜，背後的傷痕就有多深，幸福好似是失根而流離的。

文：唐玥

2008年5月23日以前，我國民法是採取「儀式婚」的制度與規定，即「結婚」要經公開儀式和兩位以上證人的見證；至於依戶籍法所做的結婚登記，反而是一種推定，如果有人沒有舉行公開儀式、證人沒有真正見證，這個婚姻關係就能被推翻。而在此日之後，結婚的新人則是要親自到戶政事務所登記後，才能產生婚姻的效力。

不過，這些都是當時異性婚姻才能擁有的權利。時間回到1996年的佑生和葛瑞、2002年的湯姆與漢娜，縱然無法完成戶籍上的登記，仍雙雙在喜悅、熱鬧及眾人祝福中，公開且受媒體矚目下，舉辦了第一對男性、女性的同性婚禮。

經過了「儀式」的轉換，伴侶間的感情、家庭、工作狀態所產生的變化，彷彿是比婚姻登記還大的宣言。迴盪耳邊、婚禮中常聽見的「一定要幸福喔～」，究竟是能夠跨越險阻鴻溝的秘法，還是在日後心碎的、哀傷的、憤怒的片刻，變作箝制分手的緊箍咒？

同志婚姻的甜蜜與傷痕

紀錄片中的同志家庭，佑生與葛瑞是不同國籍的伴侶，在不同國度生長與工作。佑生透過溝通與說服，讓原本反對的大姊成為證婚人，後續更積極為佑生找尋新住所，最後甚至為佑生與葛瑞買了新屋。佑生和葛瑞的愛能化解許多阻力，但是兩人仍然要面臨國籍問題，誰的家鄉都是對方的異鄉。

湯姆與漢娜則是有著不同生長環境的女性。漢娜曾受家暴，在與前夫的離婚訴訟中爭取兒子的監護權；湯姆期待著爸爸、媽媽、小孩的家的感覺，在T與婆有點「父權」的結構下，湯姆、漢娜及兒子組成一個新的家庭。期間湯姆還因此受到工作上無法升遷的不順，最後卻因為不確定的信心、家暴陰影而分開。

在同性婚姻還未合法的年代中，似乎愛情故事有多甜蜜，背後的傷痕就有多深，幸福好似是失根而流離的。

同婚合法後，就幸福了嗎？

司法院在2017年5月24日公布釋字第748號解釋，宣布民法未保障同性二人婚姻自由及平等權屬於違憲，要求立法機關二年內完成相關法律修正或制定。立法院終於在2019年5月17日三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，從此，同性可以登記結婚。

幸福雖然不再需要坎坷地匍匐前進，但踏入婚姻結構後，轉眼而來的就是跨國伴侶適法性、收養與生育法規配套等議題，仍然考驗著所有已婚、未婚的同性伴侶們。

「備忘錄」意指任何一種能幫助記憶、簡單說明主題相關事件的書面資料；在法律專業上，則是紀錄了某些交易或契約，但是缺乏完整法律強制性的文書。現在，同性與異性的婚姻制度都有了同樣的法律效力，然而這是否表示，我們終於就能得到幸福了嗎？

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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