一段需要你費盡力氣的關係，常常不會是好的關係

離開一個人，都是走遠了才知道自己原來做得到。

傷心的記憶也是。一直到當日後想起時不再感覺到再次受傷，才明白再難的事其實都有可能可以變好。雖然有時候你覺得自己做不到，但其實你正在做到。時間還是在走，只有自己可以過自己的人生，所以你要學會替自己著想。

有些人，不再見才是最好

分別的時候，你們沒有說再見。

不是因為不愛了，而是因為太愛。只是後來你們都懂了，最喜歡的人並不一定適合在一起；最想要相處的，也不一定處得下去。所以你們分別。

其實你都知道，他口中的「我們」，一直以來其實都只有他自己。冷了會發抖、痛了會縮手，只是不說而已，說了怕更難堪。當他說「為我們好」的時候，講的其實是「為自己好」。你好我就好。在不在他的心裡，其實自己都清楚。

不說再見，是因為你們太熟悉了，你們一度是全世界最靠近的兩個人，所以離別連客套都省略了。

不說再見，不是不想見，而是知道見了又能如何？

我們再也無關，不只幸福，不幸福也是

就連離開的時候，我們都還對彼此不誠實。

希望你過得好、謝謝你一直以來的照顧，再希望你能夠幸福⋯⋯把分手話說的體面，離開也就浪漫唯美，但卻改變不了兩人蒼白的劇情。

就不妨對彼此誠實一點吧，直接說了：離開我們都不好受、也不知道多久才會好，不要假裝沒事。

只是，再有什麼事也從此都與你無關了。我們再也無關，不只幸福，不幸福也是，以後的所有的事情，只跟我自己有關。

再傷人的話語，都只有自己能決定它在心上待多久

傷心的時候，常常會覺得自己將會永遠傷心下去，自己再也跟好無關了。朋友的勸聽不進去，好聽的話都像是嘲諷。

可是，或許別人會傷了你的心，但卻只有自己有讓自己痊癒的能力。再傷人的話語，只有你自己能決定，你願意讓它待在自己心上多久。

不要拿別人的壞來懲罰自己，不要因為別人對自己不好，就覺得自己不夠好。你已經夠好了，夠好到值得被好好對待。

關係需要經營，但一段需要費盡力氣的關係，常常不會是好的關係

人與人之間都是互相，不只是對待，更是相處。處得愉不愉快，其實自己都知道，不是不夠努力，而是有些事再努力都是勉強。

好的關係需要經營，但一段需要你費盡力氣的關係，卻常常不會是好的關係。學習對別人好，但也要學會放手離開。

兩個人在一起需要磨合，但不能始終只是磨合。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九