【動畫】日本原創新番《Vivy -Fluorite Eye’s Song》：AI「心」的可能性，人類「新」的可能性

文:張創晃

AI題材原創動畫熱播,深度劇情揭示人類與AI存在的問題

身處在科技發達的年代,你曾經有過這些疑惑嗎?AI有心嗎?AI也該擁有人權嗎?AI會成為人類的敵人嗎?AI於人類文明出現後,種種問題數年來都引發了各界不斷的討論與迴響。動畫《Vivy -Fluorite Eye’s Song》,將這些問題包裝在優質的作畫及劇情上,為AI題材作品寫下華麗而扎實的新篇章。

原創動畫《Vivy -Fluorite Eye’s Song》,是今年日本動漫以AI為題材的四月新番,這部日本原創電視動畫由曾製作過知名動畫作品《進擊的巨人》的WIT STUDIO所製作,並且由曾負責近年熱播動畫《Re:從零開始的異世界生活》的長月達平和梅原英司擔任原案與編劇。

劇情講述未來人類與AI發生戰爭,為了阻止這場悲劇,博士將一名AI傳輸到一百年前執行「奇點計畫」,希望當時打造沒幾年的首台自律型人型機器人Vivy能夠改寫這一百年的歷史,阻止戰爭的發生。

電影般的動畫品質,打造視覺與聽覺饗宴

這部以AI為題材的作品,開播至今獲得一致好評。在巴哈姆特動畫排行已經坐穩半年內動畫作品中的排行冠軍寶座,更是擠進所有作品的前十名,獲得9.8的高度評價。究竟是什麼樣的魅力,使得這部原創動畫在沒有原作自帶流量的情況下,受到廣大網友喜愛?

事實上,AI作為題材的影視作品不勝枚舉,然而成功引起討論、獲得亮眼成績的絕非多數。身為動漫的愛好者,我認為這部動畫作品成功的原因在於其精美的畫面、動人的音樂、交錯輪迴的時間線以及每集震撼驚人的收尾。

Photo Credit: 《Vivy -Fluorite Eye’s Song》

《Vivy -Fluorite Eye’s Song》的畫面精緻如同在看電影一般,飽滿的色彩、精美的畫風,尤其打鬥場面更是精彩絕倫,動線與肢體順暢,美術與節奏安排都堪比動畫電影。

此外,配樂與音效無可挑剔,其音樂除了與故事節奏搭配譜出動人樂章,主角Vivy作為歷史上第一台自律型人型機器人,更同時具備歌唱型AI的身份,因此秉持著「用歌聲使人們幸福」的使命。這樣的身份與使命,結合動畫配樂與角色歌聲,帶給觀眾滿滿的感動。

沿著一百年的歷史脈絡,其中複雜交錯的時間,以及後續劇情在一百年後迎來的重大訊息,留給了觀眾破解謎題的樂趣以及遐想空間;故事情節緊密扎實環環相扣,可說是集集精采,每段故事都值得期待。片尾曲播畢,最後都會帶來意想不到的發展,甚至是劇情的重大轉折,進而留下張力十足的懸念。

AI取代人類,是人類的滅絕,還是新生?

故事設定未來將發生AI與人類的戰爭,便如同現代許多人對於AI過度發展所產生的隱憂如出一轍——「我們人類將可能與自己所創造的AI為敵」。

而與此對立的是,在這裡頭,不斷重複著AI不可傷害人類的準則。而作者這樣的設定其實正是現今機械倫理學的核心內容。

機械倫理學的經典理論源自於Asimov在自己的科幻小說中提出的機器人三定律(四大法則),旨在「機器人不得傷害人類,或者不得置人類於危難中。」這套理論影響了無數以機器人或AI為題材的小說與影視作品,成為機器人的行為準則,可見人類似乎正擔憂著機器人或AI對人類的威脅性

知名物理學家Steven Hawking在2014年與BBC的訪談便曾提到:「The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.」,顯然Steven Hawking認為AI的持續發展對人類來說不大樂觀,而在這部作品中,這個擔憂也逐漸實現。

在劇中AI資料庫亞卡布認為AI缺乏人類所擁有的「創造性」,而主角Vivy則彌補了這項缺陷,因此決定讓主角掌握人類的生殺大權,若Vivy能夠唱出她所創造的歌曲,其將認同她所捍衛的人類,是適合生存,是未來能夠對人類發展作出貢獻的人類。

由此來看,Vivy作為AI甚至擁有了原先被認定AI缺乏的創造力,而她卻選擇AI集體的終止,去拯救人類,最終Vivy也成功「傾注心意」完成「用歌聲使人們幸福」的使命。

Photo Credit: 《Vivy -Fluorite Eye’s Song》

值得思考的是,是否具備高度演算能力卻也與人類外貌相似,更具備創造力,甚至是心性的AI,比人類更像人類,甚至能夠取代人類?若迎來這樣的未來,如同Vivy般的AI若非站在人類這邊,是否人類必將迎來滅絕?而是否又正如亞卡布所說,這是AI自身「為人類做出貢獻」的演算結果:「由AI取代人類,成為新人類」?

在這部作品中,或許正如同法國哲學家布希亞(Jean Baudrillard)針對科技的批判,擬像(此指AI)與現實的界線正在模糊,未來的參照可能不再只是單向的,而是擬像與現實的相互對話、甚至是衝突。為了人類的未來、與AI的共存,是否未來不再是AI要參考人類,反倒是是人類的演化與發展,要參考AI,如這般後現代的思潮或許正在襲來。

回憶裡並非只是悲傷,AI心性的建立與自我的成長

故事裡頭,「Vivy」是「Diva」這部人型AI被小女孩桃佳所做的稱呼,在她接收到奇點任務同時,傳達任務的松本也是這麼稱呼她,然而她在一次意外中產生故障,Vivy封閉了自我,機體內由失去記憶、懂得如何「傾注心意」的Diva去貫徹「用歌聲使人們幸福。」的使命。

被喚作Vivy的AI作為這個動畫的主角,她是不同於Diva的。動畫中透過Diva和Vivy的相互對照,我們可以看見Vivy努力貫徹的只是「使人們幸福」,卻在唱歌的領域無法突破,因為她仍未找到「傾注心意」的答案;而Diva勇敢而無所畏懼,她清楚自己的該如何貫徹自己「用歌聲使人們幸福」的使命,在解決該次奇點的同時,面臨消失的她,不忘自己作為AI的使命,也要到舞台上將演出完成。

Vivy一一改變著這一百年來的歷史,試圖阻止AI毀滅人類的未來,卻在這段過程中不斷的遭受痛苦與挫敗,尤其是眼前發生的「失去」,與無力阻止的遺憾。在她故障前所面臨的三次奇點,每一次都有人或是AI死亡,她在面臨這些「逝去」的過程,只能承受內心不明所以的痛苦與掙扎,別無選擇。

儘管在Diva的離去和鼓勵下,Vivy被迫回歸到現實,卻仍無法釐清該如何「傾注心意」,尋找答案的方式,她選擇了創作,而她也花費好一段時間他才完成她所創造的歌曲,雖然緩慢,卻也無形中正朝著答案前進。

在見證了一百年後的慘劇,Vivy面臨著更大的失去與更加強烈的無力感,因為她無法唱出拯救人類的歌。直至夥伴松本說:「不要問『心」的定義,問問自己:『覺得心是什麼?』。」Vivy才逐漸演算出自己對「心」的詮釋。

Photo Credit: 《Vivy -Fluorite Eye’s Song》

最後為了再次阻止悲劇,她獻出最終的答案。事實上她在過往回憶中所建構的自我早已趨於完整,秉持著自我與使命,她傾注真心的答案是:「回憶」。

在故事中她說:「回憶中並不只有悲傷而已,都是塑造了我的、無可取代的回憶。」顯然她腦中百年的資料裡,對他來說是與他人經歷的種種,除了痛苦還有更多些什麼,才形塑了現在的自我。與此同時,AI心性的完整可以視為在此被確立。

對人類來說傾注心意而唱的解答又是什麼呢? 我想人類與Vivy的答案是不謀而合的。用「心」唱歌即投入情感,卻也需要與自己走過的路、發生過的故事即「回憶」相互輝映,才能夠將情感與真心傾注在裡頭。現實層面來說,現今的AI能夠透過機器學習、深度學習不斷自我改進,或許我們正離他們更加獲得心性的未來不遠。

AI貫徹始終的唯一使命,人類的使命又是?

整個故事不斷地圍繞在AI的使命,而每個AI都有自己各自的使命,

故事最特別的設定便在於此:「早期的AI無法順離完成任務的原因在於個體被賦予過多的任務項目,故此後將AI確立了各自「單一的」使命,AI才漸漸為人類所廣泛使用。」

故事中可以看到每個AI都為了貫徹自己的使命而行動,主角Vivy的使命「用歌聲使人們幸福」也在執行「奇點計畫」的過程中,逐漸從模糊到明朗,最終與「心」結合,體現了真正的意義。

Photo Credit: 《Vivy -Fluorite Eye’s Song》

如同前述將AI與人類去做比較,使得我們開始思考AI是否能夠同人類般擁有人性。那麼反過來想,人類是否能夠如同AI具有自己與生俱來的使命呢?我們是否有使命,並且以其為人生目標,又是否如同故事中僅僅一個使命作為自我生存的準則。

在自我價值的尋找於實踐的路途中,每個人各有各的步伐,有的人還在徬徨、有的人正追逐著理想,然而不論路途多遠,卻都走向那條自己逐漸認同的道路上,而在摸索自我的過程中發掘理想、在追逐理想的過程中建構自我,正如同Vivy找到屬於自己「心」的詮釋並貫徹「用歌聲使人們幸福。」的使命,或許使命貫徹便是理想達成與實踐自我價值的合二為一。

AI「心」的可能性 人類「新」的可能性

這部原創動畫作品可以說是將AI更加的「人性」化,具備「心」與「創造力」的AI,Vivy在這其中油然而生,立體而鮮明的形象讓觀眾看見如真人般的AI尋找答案的過程,追逐自我與心的答案。更把對「心」的詮釋:「回憶」,寫進了自己所創造的歌曲,而她重視與人相處的回憶,也讓她展現出幾近人類的一面。

回歸現實,AI發展心性的議題廣泛被討論過,但目前的技術尚無法達成。因此撇除AI「心」的可能性,人類正如同亞卡布所說,具備著所謂AI難以演算,更難以企及的「創造力」,人類們又是如何看待自身「新」的可能性?

Photo Credit: 《Vivy -Fluorite Eye’s Song》

人類大腦運算的速度或許不如AI,但思考的方式有別於AI的運算邏輯,具備更加開闊、跳脫的可能性,正因為如此各種設計、研究與發明才能不斷問世。

人類與AI具有一定程度的相似,但將AI作為人類的擬像或許不再足夠應對時代的洪流,人類透過「創造力」,未來勢必將「自身對AI的參照」、「AI與人類生活的結合」,揭示無限的可能性。

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航