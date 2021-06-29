《AV帝王》第二季：村西透揭穿日本社會的虛偽，可說做出了日劇的新高度

（本文涉及劇情討論）

2019年8月，Netflix推出的日本傳記網路劇《AV帝王》引起一波討論潮。2021年6月第二季播映，以內容來說，其細膩的程度遠勝第一季，做出了相當卓越的成績，足可名留影史。

《AV帝王》以80年代竄起的日本AV導演村西透的一生為藍本，改編自本橋信宏的傳記書《NICE哦》、《全裸導演──村西透傳》。本橋信宏花費30年時間貼身觀察村西透，並為其留下紀錄。以劇集的結構來說，第一季依據《NICE哦》，描寫村西透80年代創建的昭和AV傳奇，並以他在夏威夷拍片背負前科，並試圖東山再起為結尾。第二季根據《全裸導演──村西透傳》，描述村西透在日本泡沫經濟時代，以AV錄影帶賺得暴利，卻在平成經濟崩盤時，因投資衛星電視失敗，背負50億日幣債務為止。村西透的傳奇一生，大致於兩季的劇集交代完畢。

第一季看似講完村西透的傳奇，但套句本橋信宏的話：「本來以為村西透的故事，在他從夏威夷坐牢回來就結束了，沒想到真正精采的部分還在後面。」第二季完全拍出這個精神。

縝密巧妙的敘事線

以改編故事來說，《AV帝王》第一季結束時，村西透背負多條前科，卻仍不改其志，繼續跟「藍寶石影業」的同伴一起奮戰，企劃許多大受歡迎的AV橋段，靠AV錄影帶創下年收100億日圓的事業。但在忙碌的生活中，他身邊真正重要的人，只有男優橄欖球、攝影三田、梳化小瀨田等人，都因仰慕村西透的才華，甘願任其差遣。但情婦黑木香跟社長川田，卻覺得村西透已經失去初衷，並沒有要對AV進行真正的顛覆與挑戰，只是想把事業體擴大。但這樣的貪婪讓藍寶石除了生產粗製濫造的作品，大賺特賺之外，卻再也沒有什麼好片出現。

第二季的關鍵在於事業一飛衝天之時，村西透想透過衛星頻道，24小時將A片放送全國，掀起更大熱潮。但這不僅要花費極高成本，而且與第一季當中，眾人同心協力挑戰AV極限的精神背道而馳。社長川田首先跟村西透決裂，黑木香發現村西透根本不想挑戰自我，整個沉浸在莫名的狂熱中，最後也離開他。村西透就在投資衛星的狂熱下，一路讓自己創立的AV事業殞落。

《AV帝王》第二季的敘事線，做得極其巧妙。無論人物視角如何轉換，刺激的情節如何變化，總體的敘事觀點以村西透一人，貫穿兩條支線。村西透沉迷衛星，鋌而走險，導致眾叛親離是主線，而支線就是頹廢喪志的社長川田，以及被趕出藍寶石影業而置身黑道的荒川敏（阿敏）。這三個人分崩離析的情緒與處境，完美的跟第一季的狂熱形成強大對比。

表面上，村西透周旋於財閥跟員工、第二任情婦乃木真梨子，還有跟黑木香的關係，是故事主體。但其實《AV帝王》真正要說的，卻是在一個荒誕的傳奇故事中，人與人之間的真情、金錢利益交織下的人性，而貫穿其中的，居然就是少年漫畫式的傳統精神：友情、努力、勝利。

這使得社長川田與黑道阿敏這兩條支線顯得極為重要。他們同時也象徵著村西透傳奇中的「明」與「暗」。而明暗之間的對照，襯托出村西透這個角色的優點與缺點，讓昭和時期的AV傳說提升到極致。

Photo Credit: 《AV帝王》第二季

在藍寶石影業興起，還有村西透拆夥後開設的鑽石影業賺大錢時，阿敏已被趕出公司（原因見第一季），他只能投身黑道，卻知道自己不適合那個環境，一直悶悶不樂。而當他因為愛上酒家女，背棄黑道老大，於是被黑道追殺，逃難時巧遇社長川田，開啟了第二季的救贖。

阿敏這條支線，就象徵著「團隊」的暗面。當所有人都還在追尋AV大夢，他卻被排擠而無能參與，精神上一直都過得悽慘。每當村西透又以個人才華解決問題的情節出現，阿敏陰鬱晦暗的情節就會對照呈現，形成夥伴之間的差異。

而社長川田一直致力於挑戰AV的可能性，並被村西透拍攝黑木香A片展現出來的才氣吸引，他跟阿敏還有其他員工們跟村西透一起打造出了AV傳奇，卻因為村西透只顧著做衛星夢，而不是追求好作品而傷心。兩人拆夥後，他沉迷於SM性愛、公司停業，自暴自棄。

上述這條支線跟村西透的主線，還有阿敏的支線相互穿插，讓第二季的整體氣氛從第一季那種眾人同心打造傳奇的熱情，成了分崩離析的傳奇夢碎。每當村西透豪擲金錢，逐步自取滅亡的時候，阿敏跟社長就像鏡子的背後，不斷給觀眾一種感覺：正因村西透失去了這些創業夥伴時，沒有人能夠制衡他的暴走。

在過程中，男優橄欖球、攝影三田、梳化小瀨田，還有黑木香，他們都無能制止村西透的衛星夢，甚至把自己人生、執業的夢想都寄託在村西透身上。當村西透真的買下了衛星發射台，獲得頻道，卻因此讓公司鉅額虧損，周轉不靈，於是只能逆行倒施地壓榨員工、做出許多不堪行為，所有人慢慢地離開他。

但當主線這樣走的時候，阿敏正在被黑道追殺，與川田相遇。川田拿出畢生所得的4億日幣，從黑道老大手中救了阿敏一命。身無分文的兩人因此重啟「藍寶石影業」，重新以夥伴的狀態試圖再造傳奇。

而當川田與阿敏過得越好，村西透的狀況就越差。他事業失敗，欠黑道高利貸、衛星停播、公司停業，只能不斷躲債，還趕走身邊所有信賴他的老員工。而川田與阿敏慢慢得找回老員工們，看起來又要回到第一季的團隊狀態。但村西透看起來與他們再也不可能有交集。

而巧妙的是，當阿敏與社長的支線合而為一時，加上黑木香的自殺未遂，讓眾人跑去關心。所有人物都開始集中，反過來成為主線。而村西透因為被黑道追債，他出賣了川田與阿敏，讓黑道又回頭找藍寶石影業麻煩。這時村西透隨著此情節設計，再跟主線會合，讓所有人物重新匯整起來。只是在黑道逼債的陰影下，所有人被村西透的貪婪與自私搞到陷入絕境，看起來都不可能再有活路。

編導的功力就展現在這個地方。

Photo Credit: 《AV帝王》第二季

相較《AV帝王》第一季所有角色都只是村西透視角下的陪襯（只有到最後，阿敏成為了黑暗面的支線），第二季的主線與支線的轉換，從一開始就弄得相當縝密。第一季基本上偏向光明，但第二季透過支線的陪襯，讓村西透的狂妄與腦衝顯得極為貪婪與愚蠢，使得AV大夢一夕崩毀。而黑道、白道、財閥、世人眼光，都在壓抑這群投身AV事業的人。

伴隨主線、支線的交錯和最後的匯集，卻讓這些人在各種利害關係的壓迫下，展現人性光芒。不管是黑木香與小瀨田的相互扶持、橄欖球跟三田的友情，三田跟奈緒子之間的曖昧，所有人對彼此的依賴與革命情感，在情節轉折中做到淋漓盡致。村西透的狂熱，誘發出其他角色人性面的光輝。即使他們在世人眼光中，全都是有缺陷的人物。

而劇情也就迎來最後的高潮。分崩離析的夥伴們最後是否和解？他們是否能再創奇蹟？真實人生不會有少年漫畫的美好結局，《AV帝王》也是。

村西透的慾望與本質

面對黑道逼迫，阿敏以某種方式犧牲自己，拯救了藍寶石影業，也救了村西透一命。但這讓川田不可能再原諒村西透，其他人更不用說。第二季裡面最氣勢萬鈞的場景也就發生在結尾。川田跑去找村西透。此時的村西透一蹶不振，自暴自棄。川田斥責村西透，說是阿敏的犧牲才救了大家，他只希望村西透能做得像自己。

最後的這段對峙，其實完美地將《AV帝王》兩季做一個收尾。無論現在還活著，並因為劇集暴紅，重新回到鎂光燈底下的村西透本人是什麼形象，或本橋信宏筆下如何看待村西透這個人。《AV帝王》很清楚地將他們認為的村西透，做了一個完整描述。

在編導眼中，村西透是一個極有魅力的人。他的話術，他充滿夢想並努力向前的精神，無視世人眼光將自己展露給世界的赤子心，都讓身邊的人不自主地追隨他，為他而犧牲。但這全是一個假象。村西透因為非常真實，毫無掩飾地把自己的慾望和夢想付諸實行，他的不擇手段與魯莽自然也毫無遮攔。但世俗的人想要的卻只有美好，而不願面對負面的一切。村西透連這點都看穿，他根本不在乎負面，負債、把人當成工具、利用他人、絕對自私、不在乎傷害人⋯⋯一切要滿足的就是那追求夢想的慾望。那個慾望才是本質。

這慾望的根源並沒有具體目標，其實就是第一季第一集的開場，村西透童年時那種匱乏、飢餓、家庭破碎，讓他以努力活著為生存理由。而那種飢渴就成為他衝擊這個世界的原動力，只是一股力量，沒有目的。

但以劇中人物來說，社長川田跟黑木香追隨村西透，是源自AV創作的夢想，老員工們想要的是一起打拚獲得成功，旗下的AV女優們要的是村西透帶給他們的名利。但這些都不是村西透要追求的。他真正追求的就只有內心那股盲目、沒有原因的慾望。所以什麼「AV透過衛星改變全世界」，只是一個理由。就跟他因為黑木香拍出AV經典，號稱「以真實的自我跟色情顛覆世界」，那也只是一個理由。那些理由是其他人的夢想，不是村西透的。

這些人一旦發現村西透根本就不在乎這些夢想時，就全都背棄而去。因為他們沒理由為了村西透沒有源由的慾望，而犧牲自己。特別是村西夠對人其實沒有感情，他眼中只有滿足自己的慾望。到最後，對他有感情的人，也受不了沒有情感回報這件事，失望而去。

Photo Credit: 《AV帝王》第二季

社長川田知道這一點，但他其實是劇中角色感情最豐富的一個。他可為換回創業夥伴的命，就交出四億日幣的畢生財產。而無論怎麼被村西透傷害，他卻還是放不下對方。最後的說教，是為了讓村西透了解到，全世界唯一一個怎樣都不會背棄村西透的人，就只有阿敏。

那甚至不是出自於交情或感情，而是因為在黑道打滾，見盡黑暗面的阿敏，打從第一季開始就是一個沒有狂熱、沒有夢想，甚至沒有勇氣改變局面的人。他大可不進入黑道，卻被拐入，進去後又沒勇氣離開。而村西透那追隨個人慾望的強烈熱情，正是他所匱乏，他所想要的「生命的意義」。所以最後阿敏為了村西透犧牲自己，因為他的人生沒有意義，寧可用自己去換回村西透的生命。村西透的存在反過來是他所追求的事，所以他絕不可能背棄村西透。

這也是社長川田最後對村西透的一句話。他希望阿敏的犧牲，可以讓村西透做一件事：「活得像自己」。這樣阿敏的犧牲才有價值，他無法再見到村西透那樣墮落下去。

而村西透在此流下了眼淚，那是兩季劇中他唯一一次「為了別人」動了感情的表現。在這一刻阿敏「為村西透的熱情」付出的犧牲，終於讓村西透付出了感情，讓他開始有了人性。然後重新振作，並創下新的傳說：把50億債務還清。

劇情走到這裡，自然不是傳統少年漫畫的喜劇大和解。社長川田後來也沒再跟村西透一起合作；黑木香跟村西透徹底分手；其他員工也沒再理會過村西透。但兩季過程中，友情、努力、勝利，這些歷經艱辛所獲得的果實，其實在這明暗交錯的AV傳奇中，還是開花結果，只是並非happy ending而已。現實生活中，本來就沒有這種東西。

展現日劇的新境界

《AV帝王》第二季的編導做出如此成績，可說做出了日劇的新高度。有著Netflix的高額資金，可不受日本影視觀念的束縛，武正晴的《AV帝王》在每個細節都做到真正的自由，並追求影劇的一流境界。美術攝影的頂尖表現自不用說，最厲害的是畫面細節的逼真度。劇影射真實人物的角色，還原度也極高。

以AV女優來說，80年代晚期的日本AV女優的身材顏質氣質，跟現在的知名女優相比，其實是恐龍軍團跟超級名模的對比。明明可以找來顏質極高的AV女優大脫特脫，讓畫面更精彩。但為了還原度，只讓更誘人的女優跑龍套。像是有客串的知名女優葵司（葵つかさ），她的顏質身材都勝過片中其他AV角色，但只能在脫衣舞場景中露個奶，連講話機會都沒有。可惜歸可惜，但這反而真實。

而滿島真之介的荒川敏扮相，跟照片中的真實人物幾無二致。這也是片中的昭和感，強烈到直逼小津安二郎電影味道的原因。光這就令人讚嘆。

另外，片中的配樂找來眾多西方搖滾樂團的經典名曲助陣，能獲得授權更令人驚艷。從Primal Scream、Chemical Brothers，到片尾的壓軸Bob Dylan〈Like A Rolling Stone〉，可說是明星隊的組合，也為劇中的氛圍加很多分。

Photo Credit: 《AV帝王》第二季

揭穿日本社會的虛偽

村西透的傳奇，除了建立在他個人故事的魅力上，更大層面是他人生的每一個行動，都在挑戰日本社會因循守舊的價值觀。在上述主線支線與情節之外，許多日本社會的氣氛，透過美術與對話還有人物的登場，把日本昭和到平成年間，日本人壓抑保守創建了經濟起飛，到封建、僵化的社經體制，誘發的泡沫經濟和蕭條，都體現在每個跟村西透對抗的角色、事件中，那是編導對日本社會的反思。這隱藏的話語，透過村西透魯莽的狂熱，成了揭穿日本文化虛偽一面的工具。

直至今日，日本AV女優、男優或從業人員，還是得面對各種隱性歧視。就如劇中黑木香拍廣告，她明知自己被歧視，但對白完全沒有呈現的壓抑感；或是劇中黑道跟刑警明明利用村西透撈錢，卻整天想整垮村西透（因為瞧不起靠色情賺錢）。《AV帝王》在很多細節藏了類似的控訴。那也是對日本社會的「偽善」進行控訴。村西透就是打破偽善的一個「英雄」。

《AV帝王》兩季結束，看來不會有後續。雖然故事停在1994年，村西透是直到2013年才把50億日圓的債務還清。就第二季劇情來說，衛星頻道讓他負債15億，黑道高利貸的20億，因為阿敏的犧牲不用還，積欠廠商還有AV女優的部分，加一加有15億就算高。也就是他大概欠了30億。但劇集暴紅下，村西透接受不少採訪，也沒提到錢如何還清，或是1994年後，他的人生還有什麼高潮起伏。故事以第二季作結，已臻完美。是否還會推出外傳或後續，就看製片的規畫了。

《AV帝王》是近期不可多得的日劇經典，絕對不可錯過。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航