【書評】《蔣經國的台灣時代》：小蔣明顯是國家利益優先、感情先放一邊的政治人物

蔣介石和蔣經國父子威權統治台灣近40年，過去的論述大多把他們父子視為獨裁者和開明專制的差異。最近隨著《蔣經國日記》在史丹佛大學陸續公開，兩蔣在台灣的施政成績，也有了更多元的討論。

旅美學者林孝庭搭配已公開的國務院檔案，寫出了《蔣經國的台灣時代》一書，勾勒出第一視角的蔣經國看世局，是本值得一讀的好書。由於以日記為檔案主體，林孝庭的著作不僅勾勒了時代，也讓人看到蔣經國面對各種問題的內心話，以及他與父親幽微的立場歧異。

比如蔣介石對日本的看法，顯然就和蔣經國不同。蔣經國日記當中曾經記載，1949年兵荒馬亂之時，蔣氏父子來到澎湖，當地人聽不懂浙江口音，官員們也不懂台語，最後勞駕老蔣說了點日語才能溝通。把這段故事和曾經留蘇的小蔣，受父親之命前往東北和蘇聯協商撤軍事宜加起來，也可以稍稍感覺到父子對於年輕時曾經待過的地方，各自有自己的愛恨情仇。

國共內戰方酣，在中國的國民政府請求尚未引揚的駐華日軍協助戡亂；敗走台灣之時，國民政府和日本右翼人士攜手合作，為反攻大陸籌備軍火基金，甚至爭取舊日軍協助訓練國軍，顯見得蔣介石對日本並沒有自己說的那麼恨。相對地，母親死於日軍轟炸的蔣經國，許過「以血洗血」之志，他對日本就沒幾句好話，連過境都是能避則避，一次過境東京，竟留下「此唯一墮落之東方大城」評價。

小蔣曾經以儲君身份風光訪日，但私下的日記卻顯露出對亡母的愧疚，覺得自己是為了國家利益被迫訪日。這種情緒發生在他以及他下一代的國民黨人身上不足為奇，但和真正領導中日戰爭的老蔣那一代人，對國仇家恨的日本，卻似乎比較沒有這樣的情緒。

蔣經國對蘇聯的態度又是另一回事。他的日記看不太出自己對蘇聯的愛恨，小蔣曾因為北伐前的父親被認為是「紅色將軍」，而在蘇聯風光；也曾因為父親「清黨」和蘇聯翻臉，而淪為人質。滯蘇期間他娶了蔣方良女士，在蘇聯過著刻苦生活，後來才終於透過交涉回到中國。這段經歷在蔣經國心底刻畫了什麼樣的痕跡？對他後來和蘇聯的接觸又有什麼影響？這段歷史還有待探查。

惟蔣經國初返中國，在贛南就以仿效共產黨的做法，建立區域的經濟秩序，只是最終不敵各種壓力，而以挫敗收場。當時蔣曾自我反省當時血氣方剛、操之過急，這樣的經驗對他後來的人生應該有很多正面提示。後來小蔣有感軍隊士氣渙散，仿效蘇聯建立政工制度，也引來美國人對國軍雙重領導邏輯的不解。

根據各種檔案紀錄，美國因為這些仿共產黨行事般的經歷，對蔣經國抱持不信任感，認為蔣經國可能親蘇，也認為它引進的蘇聯做法，會削弱美國對國民政府的影響力。

後來「低盪時代」中蘇鬧翻，美中暗通款曲，蔣介石請蔣經國和蘇聯接觸，蔣經國也確實開始執行這項任務。只是當時蔣介石抱持的想法，並不是要在外交上得利，而是希望蘇聯支持蔣在敵後的反攻部署。

問題是蔣經國當時已經參與政府運作多年，他很清楚父親的反攻大陸只是一場空想，美蘇都很現實，他們不會支持不切實際的白日夢。也因此幾次接觸之後，雙方關係觸了礁，最後不了了之。只是美國人必然也透過情報系統知曉此事，也加深了對蔣經國未來接班可能造成台美不穩定的印象。

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蔣經國不會說英語，對美國一向沒什麼好感。幾次被美國人不信任的經驗，讓他對美國也無話好說。美國人幾度邀請他訪問，希望他感受一下「民主」是什麼，無論是公開或者私下的言論，都顯示蔣經國並無明顯感受民主氣氛，倒是對美國軍官在軍機起飛時，對機上士官的安全指令乖乖遵從、毫無官威感到震撼。不過要講身段柔軟，蔣經國苦日子過得很多，這倒是難不倒他。

蔣經國最後一次訪美遭到黃文雄、鄭自財兩位台獨青年狙擊，再加上美國多次聲援台灣黨外人士，讓蔣經國認為美國對國民黨的支持顯然「兩面手法」。但小蔣此次赴美，仍是父命之託，為了探尋美方是否會支持國府反攻大陸。蔣自知理虧，也感受到美國對蔣家的敵意，對中共態度的改變，以及對台灣民主化的期待。儘管小蔣對美國有諸多不滿，但這些感受可能都對小蔣對後來逐步開放自由化的政策方向有所影響。

整體來看，政治人物的個人的生命經驗當然會影響決策。但蔣經國日記當中的諸多跡象都顯示，蔣在各種決策當中，經常面臨感情和現實政治的掙扎，從事後的決策方向看來，蔣經國明顯是一個把他所認為的國家利益，當做優先前提，感情先放一邊的政治人物。

蔣經國的台灣時代所面臨的內外交逼，其實比現在的台灣也不遑多讓。美國不喜歡蔣家，但因為冷戰又必須支持蔣家是事實，中共正逐漸壯大，在聯合國翻轉席次迫在眉睫也是事實。隨著中國壯大，日本、韓國等周邊鄰國儘管和蔣家關係不錯，但不太可能無視中共存在也是必然。而蔣家的威權統治，人數不多的外省人政權，可能會遭到民主革命也是逐步壯大的危機。

蔣經國在這樣的時代中，總必須為國家在內外交逼的處境下作決定，這應該是不分民主威權，每個政治人物執政的課題。有些人認為林孝庭這本書把蔣經國寫的太美化，我倒是認為，透過日記所呈現的，當然是蔣經國第一人的視角，美化很難避免，但反而因為這樣的視角，讓後人可以看見蔣經國面對挑戰時，實際的心情，這反倒是客觀的歷史鳥瞰視角做不到的事。

總之，《蔣經國的台灣時代》是一本非常有趣的書，看一看蔣氏父子時代的台灣，再看一看現在的台灣，既能比較出差異，也可以從中讀到一點教訓和同理。喜歡蔣經國的人可以讀，不喜歡蔣經國的人更應該要讀。但也要提醒，蔣經國是聰明人，他必然是知道自己的日記未來可能會被公開，因此在述寫時，也必然會有點保留，只呈現出他想讓人們認識的他自己，這是讀者必須領會的事。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航