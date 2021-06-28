專訪鄧小樺：國安法分水嶺下，文學讓我放得開

文：莫坤菱

《國安法》為文藝界帶來前所來有的肅殺氣氛——噤聲、凋零、無力、審查，天天都在湧現；若然不想就此認命，每天都必須詰問自己：若然文字創作為你帶來囚獄的風險，史稱「文字獄」，是奮進還是退場？

作家鄧小樺，竭力在崗位上，來回踱步。很多朋友被送到密不透風的監倉，她無法改變現實，唯有做她擅長的——為他人度身做書單；繼續於不同平台上發表作品，努力推廣文學；見字飲水，必要時發聲。

另一作家董啟章曾經這樣形容小樺：「一個真正的作家，也不會對時代的危機不聞不問，並會不惜以自己身心的創傷，來換取他人的覺醒，賦予人面對險境的力量。」

她形容，自己不特別勇猛；眼前遇見危險時，她會回頭躲避；世界需要她時，她摸著石頭過河。時前時後，但重點是，see you down the road。

規限與翱翔

平日口若懸河的小樺，說起文藝界近日的氣氛，欲言又止。那種很多話想吐露，卻無法坦然說清，明顯是香港現在的寫照。

依她的觀察，現在的文學創作氣氛比較隱退，「我唔相信會沒有創作，但是2020年7月之後，大家都覺得忐忑不安，要小心點。」不過，她覺得文學創作，在這種小心翼翼的氣氛下，仍然有很多呈現的方法，「文字是主觀的符號、是讀者的想像；例如我說理想兩字，你的理想和我的理想，可以是截然不同的解讀；正如『公義』兩字、『民主』兩字。」除非真的將大家都變成文盲，否則文字獄要執行起上來，還是饒有困難；「我說『殘暴』兩字，莫非你走出來招認？其實好瘀。」在她眼中，打壓文學的第一步，是政權需要暴露它的無知，就算是暴君，這一步可免則免。

籠裡出生的鳥，認為飛翔是一種病，接受規限，必然阻礙創作人心無旁騖地翱翔嗎？小樺卻說未必，「原則上，我當然希望，文字或文學擁有全面的創作自由。但是當限制設下門檻，創作人或會有所得著。」她最近在翻看《台灣白色恐怖小說選》，實實在在了解到台灣多年的（政治）審查是怎樣形成的，「毋容置疑，它確實是傷害了幾代人的想像力和創作力；但同時，因為有些奇怪的障礙，人們為了繞過這些障礙，做的創作必然有其獨特性，甚至特別傑出。很多東歐、中國內地以至蘇聯的文學也是這樣。」規則是死的，創作力卻是活生生，手扣能鎖住書寫的筆，卻關不住川流不息、聰敏靈巧的靈感。

圖片由作者提供

文學於極權社會中，唯一的優勢，是它本身就不是太直接的表達方法，「例如，在抗爭現場，你拍了一張相，拿了一樣物件，可以是藝術品。但是，你在現場筆錄了一個人的說話，那有點難是一件藝術品。」文學的生產，需要經過整理，再從語言和符號間賦予意義和生命力。她希望，讀者和作者都要變得更聰明，詮釋到多些間接的訊息，「我們要在複雜時候，明白更多複雜的事情，也要明白，如何在灰色模糊的地方處世。」

然而，無論是甚麼方式，不論直接或擦邊球，香港還是有人無法停止書寫，「作家覺得寫社會議題或社會參與，是一種duty，像得閒要付一些公益的義務；或者覺得，那是能夠推廣自己的方法。」

但是去到凛冽的程度，異見之音消聲於萌芽時，達摩克利斯之劍懸在頭上，文學人還會繼續「我手寫我心」嗎？小樺頓了一頓，才氣若游絲地說：「到了現在，仍然會寫（這些題材）的人，一定是無辦法唔咁樣做，像是一種內在的衝動，外在的需求，才要寫吧。」或許像貝多芬的四重奏最後一個樂章，訴說著：「非如此不可嗎？非如此不可！非如此不可！」

在如斯艱難無光的時代，她想起創作人要用回個櫃桶，「創作人寫好了的作品，一直未發表，我們叫這做『櫃桶文學』。自從社交媒體出現，寫完乜都要擺上去，便沒有了櫃桶。但是現在，我們需要另類發表空間，如Patreon等等，可以好好善用。」

苦難與力量

《國安法》改變香港人很多固有的常態，很多情緒無以安放，很多話無法直白。然而於再多苦難的世界，文學給小樺一種力量，一種想像有第二個世界的力量。

她想起黃碧雲的《烈佬傳》中，主角周未難戒美沙酮卻戒不掉，痛苦不堪，晚上更在老人院和同房吵架，他唯有走出大廳，去了看電視節目《瞬間看地球》，「《瞬間看地球》有很多人看，為甚麼？因為我們需要知道有另一個世界的存在，才不至於完全失去希望……如果能夠理解我的苦難從何而來，其實是會舒服點，文學讓我們可以這樣。」小樺徐徐地說。

文學也讓小樺學懂抒發情感，從中重視自己。

她談起一位身陷囹圄的左翼朋友，撰寫自傳的事，「他一生人都在抗爭，讀很多左翼理論，不覺得自己好重要，他覺得自己的事跡沒有人想知，我聽畢，覺得好痛心。我發現，原來看很多文學書，相信自己微不足道的時候，至少有和其他人一樣微不足道的價值。」她喃喃自語，重複了數次：「是的，遭遇苦難時，很多人會否定你，但我和有和其他人一樣的價值，沒理由你特別沒價值，對吧？」原來，文學作品不但可以撫平人的情緒，同樣，它讓人對苦難、對自身放得開。

書信與書單

小樺於港台節目《五夜講場》的《文學放得開》擔任主持，涉獵不同文學的主題。

最近她都在構思關於書信的題目，她覺得信件是一種對話體，「大陸和台灣流行一些讀信件的節目，甚至有綜藝節目是讀信；然後是情書、獄中書等等，如哈維爾、潘霍華、葛蘭西的獄中書簡，都是經典。」

她認為，如果極權統治令我們感到孤立無援時，人和人之間的連結變得好重要。而信件互動，就是人和人之間連結很重要的關係，「我甚至發現，原來18世紀書信體小說的興起，其實和民主政治興起好有關係，因為人被重視。」她想推廣的文學不離地，反而與現實、人心息息相關，緊密扣連。

關心書信體的原因，幾乎呼之欲出，但在新常態下，一切不用明言。獄中的人，依靠書信來往，天天寫，封封寫滿六百句的我愛你，也會看書，需要文學。小樺之前在忙於為入獄的朋友整理獄中書單，「挑書前，我會問他們有甚麼興趣、看甚麼作家、對甚麼國家的文化有興趣，有時我覺得，挑書就像在交換心目中甚麼叫理想生活。」

她舉例，因六四非法集結案、47人初選案陷於獄中的袁嘉蔚，最近想寫詩，便為她挑了幾本詩集； 岑子杰的關鍵字是「左翼」、「同志」，便為他挑一些相關的文學，感覺宛如替他度身訂造西裝，「老實說，這類與文學相關的實務，讓我少花點時間多愁善感。」

到了最後，問小樺：牆外的人應該讀甚麼文學？小樺提到每次覺得天昏地暗時，都會看卡謬的作品，一看便清醒過來。或者讀加萊亞諾的《愛與戰爭的日日夜夜》，同樣奏效，「他被囚禁了四十多天，很多好朋友死了、逃亡，出獄後，他找個地方藏起來，便寫了本書。他其實可以放毒、（放任）創傷後遺，但他都寫到本書。望著別人做得到，我為何做不到？」

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責任編輯：Alex

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