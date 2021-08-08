明治時代的日本政府「帶頭種大麻」，到大正時代仍是國家主要農作物

你知道嗎？明治時代的日本政府，可是超級鼓勵種大麻的喔，甚至連教科書中，都名列了「大麻的栽培方法」。

這不是開玩笑，明治時代初期，維新後的政府將農業開發的目光投向了廣闊的北海道大地，而大麻也是當時明治政府感興趣的部分。1871年間，政府就試著將栃木縣地產大麻的種子，導入北海道試驗栽培，奠定了大麻在北海道普及的基礎。

這邊要先解釋一下，普遍來說，日本本土栽種的是工業大麻（Hemp），又名漢麻。這種大麻可以長到兩公尺這麼高，莖很粗但內部中空，表皮纖維適合加工再製。這種大麻內含的THC（四氫大麻酚，會讓人嗨，大麻之所以被當作毒品管制都是因為這個）極低，然而CBD（大麻二酚，都市謠言說能緩繳焦慮、治療失眠和發炎等）含量非常高。

明治時代，工業大麻為何會開始普及？

為什麼當時的日本政府會覺得大麻是必要的呢？研究指向1876年奉派法國的吉田健作身上。返國後，吉田向農商務省提交了設立麻紡織工廠的報告，打個岔，農商務省是因應明治政府的殖產興業政策而出現的機關，二戰期間曾為了配合戰爭改制，在終戰後廢除。

報告中寫道，由於亞麻目前在日本種不多，相比之下，大麻的生產比較多。此外，雖然亞麻可以生產出比大麻更精細的線，但像是海陸軍人、警察等人的夏季服裝，或是一般人使用的帆布、鐵路運輸車的遮棚、地毯、日本蚊帳等等，都可以用大麻織品來替代。吉田下了總結，最好先設置大麻紡織工廠，再開始做亞麻的。

1887年，北海道製麻會社成立，他們先是鼓勵來自本州的移民先種植大麻，再投入亞麻的耕作。與此同時，以農務省為中心，在日本各地設置了農業實驗場，針對大麻進行了生產統計、品種改良、除害蟲、肥料與加工方式的研究。

根據記載，日本島內的大麻種植面積在1897年來到最高，總共有25000公頃的大麻田，差不多是陽明山火山群的大小。不過也因為進口貿易旺盛，海外的馬尼拉麻蕉、黃麻等進口原物料逐漸取代大麻，成為日用品的物料，也讓大麻的需求慢慢下降。

不過，在1925年農林省出版了《日本内地主要工芸農産物[註]要覽》中，大麻依舊被定位成國家主要農作物，還出現在當時高等第一學年的教科書《小學理科詳解》中。課本開章就提到，大麻帶給人類生活莫大的利益，並詳細描述大麻的外觀、栽種方法、如何取下纖維並再製等等

自大正（1912-1926）到昭和（1926-1989）初期，大麻普遍被用於軍用馬繩、海軍艦艇上的繩索等軍需品上。然而太平洋戰爭期間，日本失去控制海上的能力，馬尼拉麻蕉等原物料無法進口，島內對於大麻的需求再度急劇上升。各地短暫出現大麻增產計畫，甚至根據記載，太平洋戰爭期，大麻生產總量的九成都被拿去當軍用品。

戰後日本，也迎來大麻產業的衰敗

敗戰後，駐日盟軍總司令部（GHQ）頒布了一份毒品管制備忘錄，包含鴉片、古柯鹼、嗎啡、海洛因、鴉片等都被列在其上，然而日本人當時的反應是，啊那個管制的大麻是藥用的印度大麻，不是我們日本產的工業大麻，因此繼續快樂地種植大麻。

然而GHQ就在京都的農家發現大麻種植，雖然京都府抗議這又不是為了製毒，並附上京都大學藥學科提交的非印度大麻的鑑定書。GHQ還是聲明無論任何目的，只要有毒品成品都禁止栽種，而且也不能培育種子的要求。

這個禁令嚴重衝擊了當時還非常興盛的大麻農業，造成了農家人心惶惶。日本政府為了保護農民，在1948年頒發了大麻管制法，試圖將農家生產的工業用大麻和藥用大麻分開，在這個法規中，擁有和轉讓大麻（包括販售）都是非法的，若要種植必須經過地方政府許可，但只有莖和種子能夠加工、以工業原料的方式使用。

隨著戰後復興需要，1954年時種植大麻的人口一度增加到37313人；可是化學纖維的普及使得大麻的需求銳減，在1974年時，只剩下1378人還在種大麻。另一方面，嬉皮文化在1960年代盛行，吸食大麻的流行傳到日本，從此大麻在日本民眾心中只剩下了非法藥物的印象。

積極復甦「工業大麻」的當代日本人

目前日本有幾位倡導大麻去污名化不遺餘力的人，例如在栃木縣那須高原上就有座私立大麻博物館。館長高安淳一積極去除大麻的汙名與偏見，推廣培養經過改良、沒有快感的品種，提倡大麻加工業，並在個人臉書發布大麻纖維加工影片。

大麻博物館的官網首頁，開宗明義就強調，大麻這個如今被認為是非法藥物的植物，其實早在繩紋時代的廢墟中就有發現古人使用的蹤跡。除了在許多地名和人名中仍殘留著「麻」這個字外，在神道教中，大麻的纖維過去也是作為神道教拔禊的道具，這也是為何我們如今稱呼神官手上拿那支禊具為「神宮大麻」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 左側神官手持者即為「神宮大麻」

另一方面，每年地方政府都為了拔野生大麻傷透腦筋的北海道，也有當地農業研究員成立的「北海道HEMP協會」，希望能夠恢復工業大麻的名譽，他們也是非常強調，絕不支持娛樂用或是醫用大麻，而是將大麻作為產業振興的原料普及出去。

他們也強調，每年春風吹又生的大麻，並非北海道自然種，而是戰前栽培出來的，能夠過這麼多年無人照護還生生不息，肯定是有耐寒抵抗惡劣環境的珍貴特性，比起每年撲殺，更應該積極育種和研究。他們也超積極地和國際上各個工業大麻協會合作，為成立全球性的大麻組織努力。

參考資料

註解

工芸農産物指收成後相對需要較多加工的作物，在日本的定義中，包含棉花、朝鮮人參、桑、花生、山葵、蓼藍等等。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航